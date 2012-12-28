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Общество
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9 минут назад
В больницу поступила еще одна отравившаяся бледной поганкой
Всего в отделении острых отравлений липецкой БСМП 14 пациентов с отравлением грибами.
Напомним, 31 июля и 3 августа от отравления бледной поганкой в больнице умерли 52-летний мужчина и 73-летняя женщина. До этих случаев смертей от отравления грибами в области не было четыре года — с 2022 года.
На сегодня в БСМП находится 14 отравившихся грибами — это жители Липецка, Доброго, Хлевного и Борино.
Врачи напомнили, что основные признаки отравления грибами появляются через 6–24 часа после их употребления в пищу. Это тошнота, рвота, боли в животе, диарея, слабость и головокружение. При первых симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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