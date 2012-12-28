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2849
сегодня, 16:22
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37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара

В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в дежурную больницу.

Сегодня в Липецке на Проспекте Победы 37-летний мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, пытаясь спастись от пожара.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в квартире дома №49 на Проспекте Победы горели вещи на площади 0,5 квадратных метра.  На место выезжали шесть единиц техники и 21 человек. Но огонь был потушен ещё до прибытия пожарных.

«Мужчина после падения выжил. На месте происшествия работала бригада медицины катастроф. Пострадавшему проведена противошоковая терапия и иммобилизация конечности. В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в дежурную больницу», — сообщила начальник Министерства здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своём Telegram-канале.

падение с высоты
пожар
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Да уж
сегодня, 20:30
Странная истории. Пожар на полметра и из - за него надо прыгнуть с пятого этажа??? Не проще просто потушить. История видимо другая.
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Мира
сегодня, 20:16
Молодцы! Быстро приехали и спасли мужчину!
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Пенс старый
сегодня, 17:46
Нашми МЧС Большое Спасибо !! Реагируют во время Молодцы !! Зарплата у них должна быть достойная.
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Работяга
сегодня, 17:35
Проще бы было 0,5 пожара потушить.
Ответить
реалист
сегодня, 17:30
странная история
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Елецкий
сегодня, 16:55
А как прыгать с25го этажа?
Ответить
Доктор Петров
сегодня, 18:16
А, с 25 этажа, на зонтике
Ответить
а че
сегодня, 16:30
пожарной автолестницы не было???
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