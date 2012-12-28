37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара

В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в дежурную больницу.



«Мужчина после падения выжил. На месте происшествия работала бригада медицины катастроф. Пострадавшему проведена противошоковая терапия и иммобилизация конечности. В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в дежурную больницу», — сообщила начальник Министерства здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своём Telegram-канале.

Сегодня в Липецке на Проспекте Победы 37-летний мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, пытаясь спастись от пожара.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в квартире дома №49 на Проспекте Победы горели вещи на площади 0,5 квадратных метра. На место выезжали шесть единиц техники и 21 человек. Но огонь был потушен ещё до прибытия пожарных.