Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Происшествия
2849
сегодня, 16:22
8
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в дежурную больницу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в квартире дома №49 на Проспекте Победы горели вещи на площади 0,5 квадратных метра. На место выезжали шесть единиц техники и 21 человек. Но огонь был потушен ещё до прибытия пожарных.
«Мужчина после падения выжил. На месте происшествия работала бригада медицины катастроф. Пострадавшему проведена противошоковая терапия и иммобилизация конечности. В состоянии средней тяжести мужчину госпитализировали в дежурную больницу», — сообщила начальник Министерства здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своём Telegram-канале.
0
6
3
7
2
Комментарии (8)