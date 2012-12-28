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сегодня, 11:34
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Коммунисты просят содействия прокуратуры в ремонте памятника Ленину

Сегодня, в день смерти вождя мирового пролетариата, липецкие коммунисты почтили его память.

По странной случайности, возложение цветов коммунистами к памятнику Ленину на Соборной площади, сопровождалось колокольным звоном Христорождественского собора.

Возложение цветов в день 101-й годовщины смерти Владимира Ленина заняло всего несколько минут. Коммунисты обошлись без речей.


— 22 апреля будем праздновать 155-й день рождения Ленина, тогда и поговорим, — сказал первый секретарь Липецкого обкома партии Николай Разворотнев.

Почтить память вождя пришли около 20-ти человек разного возраста: от молодых комсомольцев, до коммунистов со стажем.





— Я родилась с пионерским галстуком! Всю жизнь живу под лозунгом: «Будь готов! Всегда готов!», — сказала одна из женщин

— Ленин — один из самых великих людей! — добавил ее однопартиец.

Надо отметить, что последствий вчерашний аварии, на площади уже не было.

 

А вот эпопея с ремонтом постамента памятника Ленину продолжается уже несколько лет.







Летом 2024 года на запрос коммунистов о ремонте ответила мэр Евгения Уваркина. Она сообщила, что проектно-сметная документация на ремонт постамента готова, но найти нужный для реконструкции гранит не удалось.

«При устройстве постамента ранее использовалось три вида гранита (Дымовский (вертикальные плиты постамента), Токовский (горизонтальные плиты постамента и клумбы), Межиричский (ступени). Толщина гранитных плит варьируется от 150 мм до 200 мм. В связи с оптимизацией расходов бюджетных средств проектом предусматривалась частичная замена гранитных плит, имеющих сколы, в том числе возможная замена Токовского (Украина) и Межиричского (Украина) гранита, при условии отсутствия его поставки, на Дымовский (Карелия) и Жельтау (Казахстан) соответственно. Стоимость работ в соответствии с проектом в ценах III квартала 2023 года составила 10 миллионов рублей. По результатам мониторинга рынка установлено, что Токовский и Межиричский гранит отсутствует у поставщиков на территории Российской Федерации в необходимом объеме».

После консультаций с городским департаментом градостроительства и архитектуры и МБУ «Ритуальные услуги Липецка» в мэрии пришли к выводу, что при частичной замене гранитных плит структура, рисунок и цвет материала будут значительно отличаться. Поэтому мэрия рекомендовала заменить гранитные плиты полностью. При таком раскладе стоимость капитального ремонта постамента выросла до 30 миллионов рублей. Но в бюджете было предусмотрено только 10 миллионов, остальные обещали найти. Судя по состоянию памятника, так и не нашли. Кстати, в случае ремонта демонтируемый гранит обещали использовать на городских объектах благоустройства.

В конце 2024 года депутат Липецкого областного Совета Николай Быковских обратился в областную прокуратуру по поводу затянувшегося решения о ремонте. Ведомство начало проверку. До 155-летия со дня рождения Владимира Ленина осталось три месяца.
памятник Ленину
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Комментарии (23)

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Игорь
54 секунды назад
ждут- когда станет аварийным . будет повод от него избавиться
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КОМДИВ
2 минуты назад
Ленин не стоит, а лежит в мавзолее. А деньги налогоплательщиков лучше потратить на ремонт гнилых водопроводных труб
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Акаш со стажем
3 минуты назад
Это уже прошедшая история, не вижу смысла ворошить прошлое. Назад не вернешь, а вперед идти не дает ушедшее-прошлое
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ГОСТЬ53
12 минут назад
Министры должны дать денег! Они же министры!
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Да ,
20 минут назад
дожили ! Бывшие советские люди поливают грязью Ленина ! А ведь нынешняя Россия существует благодаря советскому запасу и наследию ! Демократы чуть его не пустили по ветру ! Ленин должен стоять ,там где его поставили коммунисты !
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А за те объекты
24 минуты назад
которые коммунисты снесли за 70 лет, они когда начнут выплачивать ? или тоже надо прокуратуру подключать ?
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Сергей
38 минут назад
Так там канализация течёт... Памятник уйдёт под снос, а не в ремонт.
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!
21 минуту назад
Читайте, все починили и следов, даже, нет!
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Безмасочник
52 минуты назад
Было бы лучше выделить деньги на реставрацию средневековой кирхи Домнау и ее фресок, которую коммунисты использовали как свинарник.
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Житель
59 минут назад
Надо декрет написать
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Лидия
сегодня, 12:31
Снести быстрее получится
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