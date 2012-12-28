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Общество
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сегодня, 11:34
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Коммунисты просят содействия прокуратуры в ремонте памятника Ленину
Сегодня, в день смерти вождя мирового пролетариата, липецкие коммунисты почтили его память.
Возложение цветов в день 101-й годовщины смерти Владимира Ленина заняло всего несколько минут. Коммунисты обошлись без речей.
— 22 апреля будем праздновать 155-й день рождения Ленина, тогда и поговорим, — сказал первый секретарь Липецкого обкома партии Николай Разворотнев.
Почтить память вождя пришли около 20-ти человек разного возраста: от молодых комсомольцев, до коммунистов со стажем.
— Я родилась с пионерским галстуком! Всю жизнь живу под лозунгом: «Будь готов! Всегда готов!», — сказала одна из женщин
— Ленин — один из самых великих людей! — добавил ее однопартиец.
Надо отметить, что последствий вчерашний аварии, на площади уже не было.
А вот эпопея с ремонтом постамента памятника Ленину продолжается уже несколько лет.
Летом 2024 года на запрос коммунистов о ремонте ответила мэр Евгения Уваркина. Она сообщила, что проектно-сметная документация на ремонт постамента готова, но найти нужный для реконструкции гранит не удалось.
«При устройстве постамента ранее использовалось три вида гранита (Дымовский (вертикальные плиты постамента), Токовский (горизонтальные плиты постамента и клумбы), Межиричский (ступени). Толщина гранитных плит варьируется от 150 мм до 200 мм. В связи с оптимизацией расходов бюджетных средств проектом предусматривалась частичная замена гранитных плит, имеющих сколы, в том числе возможная замена Токовского (Украина) и Межиричского (Украина) гранита, при условии отсутствия его поставки, на Дымовский (Карелия) и Жельтау (Казахстан) соответственно. Стоимость работ в соответствии с проектом в ценах III квартала 2023 года составила 10 миллионов рублей. По результатам мониторинга рынка установлено, что Токовский и Межиричский гранит отсутствует у поставщиков на территории Российской Федерации в необходимом объеме».
После консультаций с городским департаментом градостроительства и архитектуры и МБУ «Ритуальные услуги Липецка» в мэрии пришли к выводу, что при частичной замене гранитных плит структура, рисунок и цвет материала будут значительно отличаться. Поэтому мэрия рекомендовала заменить гранитные плиты полностью. При таком раскладе стоимость капитального ремонта постамента выросла до 30 миллионов рублей. Но в бюджете было предусмотрено только 10 миллионов, остальные обещали найти. Судя по состоянию памятника, так и не нашли. Кстати, в случае ремонта демонтируемый гранит обещали использовать на городских объектах благоустройства.
В конце 2024 года депутат Липецкого областного Совета Николай Быковских обратился в областную прокуратуру по поводу затянувшегося решения о ремонте. Ведомство начало проверку. До 155-летия со дня рождения Владимира Ленина осталось три месяца.
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