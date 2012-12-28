Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой
Общество
К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Жителю Липецка вогнали охотничий нож в грудь
Происшествия
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Получившим ножевое ранение груди сегодня ночью в Липецке оказался лебедянец
Происшествия
Читать все
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку
Происшествия
«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
Происшествия
Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете
Общество
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе трёх школьниц: дело ушло в суд
Происшествия
Суд над избившими дворника обвиняемыми перенесли на другую дату из-за нехватки конвоиров
Происшествия
Получившая бесплатно на «Вайлдберриз» товары на два миллиона рублей липчанка отделалась условным сроком
Происшествия
Состояние выпрыгнувшего с пятого этажа мужчины — тяжёлое
Происшествия
НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования
НЛМК Live
Читать все
Общество
1848
сегодня, 14:09
11

Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете

В 70-й школе просят защищать учителей от необоснованных обвинений.

В редакцию GOROD48 пришло сообщение о поборах в школе №70. Якобы преподаватель химии требует от учеников одного из выпускных девятых классов 3 000 рублей за оценки по самостоятельным и контрольным работам. «Не любимых Учеников обзывает и говорит одноклассникам разобраться с этим учеником толпой! Не дает сдават его предмет. Просим огласки пожалуйста», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. ред.).

Оказалось, что 40% учеников класса, о котором говорится в жалобе — дети выходцев из Средней Азии.

— В свое время мы сформировали этот класс из учеников других районов города, и так получилось, что его половину составили дети выходцев из среднеазиатских республик. Мы рады, что обучили этих деток не только русскому языку, но и всем предметам, которые необходимы для получения после девятого класса аттестата об общем среднем образовании, — говорит директор 70-й школы, председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета Ольга Прокопенко.

По ее словам, в школе разобрали жалобу. Учителя считают, что писал ее не ученик, а, скорее, кто-то из родителей, для которых русский язык пока не стал родным. Но почвы для этой анонимки, как говорит директор школы, нет никакой, поскольку ни один из учеников этого класса не пожелал весной сдавать химию как часть ОГЭ. По причине невысокой успеваемости по химии дети выбрали в качестве предметов государственной итоговой аттестации географию, биологию и информатику — как говорит Ольги Прокопенко, сдать экзамены по этим предметам легче.

— Никто из учеников этого класса не заявлял, что желает пойти в 10-й класс. Все ученики хотят после окончания девятого класса учиться рабочим специальностям. Так что ни о каких взятках учителю химии не может быть и речи. Возможно, кто-то просто хочет свести какие-то счеты с нашим учителем, который, по его словам, никогда не обсуждал с учениками тему денежных подношений, — говорит Ольга Прокопенко.

Директору школы и депутату горсовета больно от того, что анонимкам дают зеленый свет при их попадании в органы власти, хотя законодательно это и запрещено. Разбирательства по ним всегда болезненны даже, когда у наветов нет никаких оснований:

— Примечательно, что на учителей часто жалуются родители, некоторых из которых нужно было бы лишить прав на воспитание детей. Поэтому своей личной победой я считаю не стобалльников, не медалистов, а детей из неблагополучных семей или детей-сирот, которые получают после девятого класса аттестаты об основном общем образовании, что дает им путевку во взрослую жизнь. Если же говорить об анонимках, то из-за них, в частности, учителя уходят и из школ, и из профессии. У нас в школе был случай, когда мамочка с неустроенной личной жизнью устроила ад учительнице, позавидовав ее молодости и красоте. И мы насилу уговорили эту учительницу остаться работать в школе.

А вот какой комментарий мы получили из департамента образования мэрии:

«Обращения в отношении деятельности учителя химии школы №70 в департамент образования и образовательное учреждение не поступали. Факты некорректного поведения учителя не подтвердились. Учитель химии данной школы характеризуется как профессиональный и объективный педагог. Вместе с тем, обращаем внимание, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию квалифицируются в соответствии со ст.128.1 Уголовного кодекса РФ как клевета, за что предусмотрена уголовная ответственность».
клевета
поборы
школа
1
0
4
5
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
zzloyzz
сегодня, 15:03
Учител, ти кого себе возобновил?
Ответить
жертва
сегодня, 14:54
я считаю, что победа это не аттестаты детей из неблагополучных семей или детей-сирот, а высокие баллы детей из неблагополучных семей или детей-сирот по ОГЭ, ЕГЭ без ущерба для остальных детей.
Ответить
Безмасочник
сегодня, 14:43
На анонимки не стоит обращать внимания. И доказательств в анонимках не может быть никаких, иначе они перестанут быть анонимками.
Ответить
Буквоед
сегодня, 14:32
Какая им химия?Таблицу умножения выучить мозгов не хватает!
Ответить
пропала страна
сегодня, 14:24
русских скоро не останется, мы себя не уважаем
Ответить
жертва
сегодня, 14:19
я был учеником другой школы, в ответ на "По причине невысокой успеваемости по химии" скажу, что причина может быть в учителе, детях, отсутствии нормальной учебной литературы, переполненность класса, отсутствие контроля со стороны учителя за каждым учеником, кому-то может родители помогают по химии, репетиторы, а кому-то нет, причин может быть множество, кто изучал причины невысокой успеваемости в данном классе? только констатация.
Ответить
жертва
сегодня, 14:34
в первой школе был класс для детей с задержкой развития.
Ответить
жертва
сегодня, 14:34
в первой школе был класс для детей с задержкой развития.
Ответить
Житель
сегодня, 14:27
Если невысокая успеваемость отдельнмоу предмету у всех, то причина не в детях.Разве что их специально подобрали в один класс, но таким вроде не занимаются в школах.
Ответить
жертва
сегодня, 14:33
Если невысокая успеваемость отдельнмоу предмету у всех, то причина не в детях.Разве что их специально подобрали в один класс, но таким вроде не занимаются в школах. с другой стороны, могли всех с отсутствием интереса к учебе собрать в один класс, тогда это совсем другая история, но это не освобождает от добросовестного прохождения форм промежуточного контроля.
Ответить
человек
сегодня, 14:14
везде поборы от детсада,школы,госучереждение, * ,суды,силовики.такое государство.с верху до низу.вы где родились.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru