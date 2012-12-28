Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете

В 70-й школе просят защищать учителей от необоснованных обвинений.

В редакцию GOROD48 пришло сообщение о поборах в школе №70. Якобы преподаватель химии требует от учеников одного из выпускных девятых классов 3 000 рублей за оценки по самостоятельным и контрольным работам., — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены,).Оказалось, что 40% учеников класса, о котором говорится в жалобе — дети выходцев из Средней Азии.— В свое время мы сформировали этот класс из учеников других районов города, и так получилось, что его половину составили дети выходцев из среднеазиатских республик. Мы рады, что обучили этих деток не только русскому языку, но и всем предметам, которые необходимы для получения после девятого класса аттестата об общем среднем образовании, — говорит директор 70-й школы, председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета Ольга Прокопенко.По ее словам, в школе разобрали жалобу. Учителя считают, что писал ее не ученик, а, скорее, кто-то из родителей, для которых русский язык пока не стал родным. Но почвы для этой анонимки, как говорит директор школы, нет никакой, поскольку ни один из учеников этого класса не пожелал весной сдавать химию как часть ОГЭ. По причине невысокой успеваемости по химии дети выбрали в качестве предметов государственной итоговой аттестации географию, биологию и информатику — как говорит Ольги Прокопенко, сдать экзамены по этим предметам легче.— Никто из учеников этого класса не заявлял, что желает пойти в 10-й класс. Все ученики хотят после окончания девятого класса учиться рабочим специальностям. Так что ни о каких взятках учителю химии не может быть и речи. Возможно, кто-то просто хочет свести какие-то счеты с нашим учителем, который, по его словам, никогда не обсуждал с учениками тему денежных подношений, — говорит Ольга Прокопенко.Директору школы и депутату горсовета больно от того, что анонимкам дают зеленый свет при их попадании в органы власти, хотя законодательно это и запрещено. Разбирательства по ним всегда болезненны даже, когда у наветов нет никаких оснований:— Примечательно, что на учителей часто жалуются родители, некоторых из которых нужно было бы лишить прав на воспитание детей. Поэтому своей личной победой я считаю не стобалльников, не медалистов, а детей из неблагополучных семей или детей-сирот, которые получают после девятого класса аттестаты об основном общем образовании, что дает им путевку во взрослую жизнь. Если же говорить об анонимках, то из-за них, в частности, учителя уходят и из школ, и из профессии. У нас в школе был случай, когда мамочка с неустроенной личной жизнью устроила ад учительнице, позавидовав ее молодости и красоте. И мы насилу уговорили эту учительницу остаться работать в школе.А вот какой комментарий мы получили из департамента образования мэрии:«Обращения в отношении деятельности учителя химии школы №70 в департамент образования и образовательное учреждение не поступали. Факты некорректного поведения учителя не подтвердились. Учитель химии данной школы характеризуется как профессиональный и объективный педагог. Вместе с тем, обращаем внимание, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию квалифицируются в соответствии со ст.128.1 Уголовного кодекса РФ как клевета, за что предусмотрена уголовная ответственность».