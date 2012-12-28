Неделя 48
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сегодня, 08:00
Чем позже поутру проснёшься, тем утро кажется добрей
Итоги недели.
— Не учите физику, химию и астрономию и ваша жизнь наполнится чудесами и волшебством, — резюмировал Антисоветчик все то, что поведал GOROD48 исследователь паранормального Геннадий Невзоров.
Тем временем 29 февраля в Липецкой области родились 10 мальчиков и 9 девочек. В прошлом високосном, в 2020-м, в этот день свою жизнь начали пять девочек и пять мальчиков, в позапрошлым — шесть девочек и девять мальчиков. А мы в этот день наблюдали таинство появления на свет младенцев в областном перинатальном центре. Все матери говорили, что в високосных годах будут отмечать дни рождения своих детей как и запишут в свидетельстве о рождении — 29 февраля, в последний день зимы, а в обычные годы 1 марта, в первый день весны.
Весна придет и даст отмашку:
взгогочет гусь, вструбит олень,
журавль вскурлычет, рысь взмяучит,
всхохочет филин, мышь вспищит
Сегодня, как шутят, 32 февраля: днем вроде и солнышко светит, но стоит зайти в тень, а там — еще зима. «До климатической весны в Липецке еще далеко», — сказали нам синоптики, хотя на календаре уже и 3 марта. Климатическая весна — это когда среднесуточные температуры переходят через 0℃. Такую погоду метеорологи ожидают в конце второй — начале третей декады марта.
Пока же везде лежат пусть и оплавленные первым легким теплом, но снега. «По льду на пруду в Петровском парке Ельца гуляют дети» — опасные прогулки записали камеры видеонаблюдения. Глава города Евгений Боровских предупреждает ельчан, чтобы они были внимательны, и чтобы еще раз предупредили детей о том, что безопасного льда на водоемах не бывает. Напомним, что в Петровском парке в декабре 2022 года утонула 14-летняя девочка, а в декабре 2021-го — 11-летний мальчик.
На реке Воронеж в Липецке толщина льда составляет четверть метра, но сотрудники городского управление по делам ГО и ЧС уже призывают не выходить на весенний лёд. Ведь на его прочность влияют подводные течения и много иных факторов вплоть до подводной растительности.
Прогноз на паводок синоптики готовы дать к 8 марта, когда получат сведения о развитии климатической ситуации от Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Липецкое МЧС пока же прогнозирует паводок в третьей декаде марта. Как муниципальное МБУ и привлеченная за 10 млн рублей частная компания «Промстройсервис» готовятся к проходу через Липецк вешних вод, можно прочитать в публикации «В центре Липецка в водоотводной канаве нашли… диван!»
Частная компания привлечена мэрией для работ по безаварийному пропуску паводка не случайно: в Липецке за зиму выпало вдвое больше снега, чем за последние годы, а содержание воды в нем выше нормы на 15%. Прогноз на таяние снега — неблагоприятный. Глава города Евгения Уваркина заявила, что в этом году паводка не избежать. Так как в Липецке имеется 26 потенциальных зон подтопления вдоль русел рек и водоотводных каналов общей протяженностью 14,7 км, в феврале в этих местах начали опиливать деревья, вырезать дикорастущую поросль, вывозить бытовой мусор, очищать от грязи гидротехнические сооружения.
— Времени мало, а работы много. Нужно все успеть. Поэтому бюджетные затраты на безаварийное прохождение паводка выросли этой зимой кратно по сравнению с затратами прошлых лет, — сообщил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.
Традиционно в Липецке в зону подтопления попадают территории Правобережного, Советского и Левобережного округов — более 900 частных домовладений с населением около трех тысяч человек.
— Это всё бесполезная трата времени и денег. Если река Воронеж разольется и выйдет из берегов, то никакие прочищенные русла ручьёв не помогут, — написал Афанасий.
Вкалывая ночью,
на луну не вой,
выть не разрешает
кодекс Трудовой
В понедельник на оперативном совещании в мэрии мэру Евгении Уваркиной сообщили, на какой потолок заработка могут рассчитывать представители самых востребованных специальностей. Так, «Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты» за январь при стартовых 70 тысячах, а дворник — 71,5 тысячи при начальных 36 400 рублей.
— А что он должен был сделать, чтобы заработать 71 тысячу рублей? — спросила мэр.
— Убрать два участка вместо одного. То есть убрать три тысячи квадратных метров вместо полутора тысяч. Мы уточним, сам ли он убирал или ему помогал родственник, — ответил вице-мэр Николай Дергунов.
Но даже при таких заработках штат рабочих специальностей в МБУ далек от заполнения. Поэтому этому муниципальному коммунальному предприятию этой снежной зимой едва хватило сил, чтобы очищать центральные улицы: межквартальные проезды и частный сектор остались без должного внимания.
На этой неделе «На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб». Необычное ДТП дало повод комментаторам поупражняться в остроумии.
— Что делал сугроб на дороге? — не понял Лип.
— Понаставят ледяных сугробов. Не пройти, не проехать, — возмутился Пассажир.
Эта зима убила дороги. Бригады МБУ зашивались с ремонтом аварийных ям, не обращая уже внимание на остальные. Мы размещали фото-видеоматериалы, которые свидетельствовали и о нарушении технологии применения литого асфальта, но даже при всем при том зимний ремонт увидели лишь 2 300 квадратных метров ям на 111 улицах Липецка. На некоторые улицы аварийные бригады ездят едва ли не еженедельно, например, на улицу Ковалева, но на смену одной заделанной яме на ней тут же появлялись две новых. И такая ситуация была повсеместной.
Ту же улицу Ковалева, например, капитально отремонтировали в 2017 году. 4-летняя гарантия на ремонт закончилась, и теперь дорога — головная боль муниципалитета. Но почему на дорогах появляются ямы? Самый популярный ответ — температурные качели. Однако у заместителя начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Владимира Левочкина есть другой вариант ответа на мучающий липчан вопрос. Он грешит на сырье: нефтеперегонные заводы настолько отжимают нефть, что оставшийся битум уже не такой вязкий, как ранее применяемый в асфальтобетонных смесях гудрон. Чтобы улучшить качество битума, необходимы специальные добавки, вносят ли их при изготовлении асфальта подрядчики мэрии — неизвестно.
— Мы строим очень мало дорог, эквивалентных западным. Рабочему что дают, из этого он и делает. Поэтому и делают кое-как, дают-то материл плохого качества! — написала ГОСТЬ53.
— Не надо равняться на западные стандарты. Тысячу лет без этого асфальта жили, и вот какую державу отгрохали! — ответил ей Олег.
Этой зимой в Липецке посыпались и гарантийные, построенные в 2020-2023 годах дороги. Ямы появились на улицах Минской, Яна Берзина, Вермишева, Меркулова, Фрунзе, проспекте Победы. По результатам мониторинга таких объектов мэрия уже направила подрядчикам претензии по состоянию 16 дорог. Но и это еще не все. Еще не проверены отремонтированные дороги частного сектора. Только по завершении обследований появится полное понимание того, какие из гарантийных дорог будут восстановлены теми, кто их ранее ремонтировал. Так что «Эта музыка будет вечной», как поет Вячеслав Бутусов.
— Гарантия на новую дорогу 4 года. Интересно, какая гарантия на отремонтированную часть дороги по гарантии? — поинтересовался Житель.
У меня ты даже
не проси совет,
знаю, как не надо,
а как надо — нет
«Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе»: Алексей Глызин обсудил вопросы развития Данковского района». О встрече с известным певцом рассказал его глава Валерий Фалеев: «Встретились с Алексеем Сергеевичем в администрации района, обсудили вопросы развития муниципалитета…». Интересно, какие же советы артист дал чиновнику?
— Ждём Киркорова в Раненбурге! — сыронизировал по такому инфоповоду Гость.
А нам интересно, какой совет дал бы автор хитов хитов «То ли воля, то ли неволя» и «Ты не ангел» по поводу появления в районе липецкого Центрального рынка еще одной торговой точки? А то по этому поводу случилось недоразумение: городское управление потребрынка передало пустырь у домов №№ 2 и 2а по улице Ульяны Громовой под возведение торговых павильонов, а «Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа». Они хотят видеть на пустыре памятник Герою Советского Союза Ульяне Громовой, зеленый сквер или детскую площадку.
— Купи-продай просто допекли своим досужим бизнесом весь город, а особенно пл. Победы и проспект Победы! Торгаш, понятно, жаждет прибыли в шоколадном месте, но городская власть должна регулировать это безобразие. Пусть бизнес осваивает новые районы, у нас здесь давно переизбыток торговли всех мастей. Впору сигнал бедствия SOS посылать, только кому?! — воскликнул Спутник.
Тем временем Евгения Уваркина продолжает борьбу с УК, которые просто собирают деньги с горожан, но не исполняют своих лицензионных требований. В эту среду глава города объехала три многоэтажки: две проблемные, которыми рулят УК «Маяк» и УК «ЖЭУ №4», и одну примерную, УК «Аист». А перед этим она водила руководителей управляющих компаний в Следственный комитет. Там мэру пообещали заняться проверкой схем работы самых проблемных «управляшек». После общения с липчанами мэр еще раз собрала руководителей УК. На этой встрече «Евгения Уваркина зашла с козырей: составлен список владельцев липецких «управляшек». Тем, кто отказывается должным образом исполнять свои обязанности перед жителями, обещан кнут: проверка силовиками бухгалтерий «управляшек».
В Липецке в В ТОП-5 отпетых двоечников департамент ЖКХ записал УК «Маяк», на которую с начала года через систему ЕДС поступило 6 302 жалобы, УК «Вариант» (4 170), «Проспект» (2 902), «Выбор» (777), «Ориентир» (290). «Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок». В январе-феврале этого года в ЕДС по этим поводам поступило 31 164 обращения горожан — в три раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. Такую ситуацию мэр назвала ситуацию катастрофой. И еще раз сообщила директорам УК о возможном создании в Липецке муниципальной управляющей компании.
Главу города читатели GOROD48 поддержали.
— Надо ещё проверить недвижимость у владельцев и главбухов УК. И конфисковать наворованное! — рубанул 65+.
— В зале сидят руководители УК, в отношении которых заводились уголовные дела, есть судебные решения. Но они продолжают заниматься этим бизнесом и дурить людей, — поддержала Горожанка.
— Да попробуйте теперь отгоните их от насиженных кормушек, они годами ничего не делали, а сотни лямов ложили себе в карман, тут нужны безотлагательные меры, всё зашло уже слишком далеко, муниципальное УК как в Москве — выход вполне себе нормальный, — написал Мистер очевидность.
Вот был бы я, к примеру Бэтмэн —
всех жуликов в бараний рог
не обязательно скрутил бы,
но мог
Тем временем «В Саратове задержаны липецкие собаколовы». Среди них — широко известная в Липецке и за его пределами предпринимательница Ирина Кретова. Отловщикам безнадзорных животных инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Троих задержанных арестовали. Нанесенный ими ущерб в СУ СК РФ по Саратовской области оценили в 10 миллионов рублей. Следователи считают, что контракт на отлов, лечение, стерилизацию собак исполнялся фиктивно.
Речь идет о липецкой компании «Ристэмстрой-Л». Эта фирма всего полтора месяца занималась отловом бродячих собак в Липецке, но контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей с ней расторгли без какой-либо оплаты по тем же подозрениям, по которым в Саратове возбудили уголовное дело. Добавим, что у ООО «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков липецкой мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого администрация Липецка отказалась в 2022 году, один и тот же номер телефона и адрес электронной почты. Ирину Кретову же считают бенефициаром и этих организаций, и некоторых ритуальных агентств.
Тем временем, в социальных сетях опубликовали сообщение как о сборе помощи «Счастливому берегу» для содержания отловленных собак, так и видео из приюта с мертвыми животными.
— Живу в Студёных Хуторах, где находится приют Счастливый берег. Мы просто в ужасе от этих собак, боимся ходить по одному. Собак тут море, и с бирками, и без бирок. Куда мы уже только не жаловались, и никто нам не помог. А собаки голодные и озверелые. Лезут во дворы, рвут кур и прочею домашнею живность, даже задирали овец, — написал Местный житель.
Перед Липецким горсоветом о деятельности УМВД РФ по Липецку в 2023 году отчитался врио начальника ведомства Александр Трубицын. Из его выступления следовало, что все у нас хорошо. Да, массив зарегистрированных преступлений вырос с 6 624 криминальных проявлений в 2022 году до 7 156 — в прошлом. Но стало меньше убийств и покушений на них, квартирных краж, краж и угонов автомобилей. В прошлом году раскрыты все изнасилования и преступления, связанные с причинением потерпевшим тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Не выросло количество поджогов автомобилей, хищений сотовых телефонов, грабежей в магазинах, преступлений, совершенных с применением оружия. Ну, разве что двух подростков обвинили в терроризме.
На этой неделе «Главой Тербунского района стал бывший полицейский». Сессия райсовета одобрила кандидатуру Николая Черникова, который до этого работал заместителем начальника МО МВД России «Тербунский», а с 1 февраля исполнял обязанности главы района.
Ну и ну!
«70-летний пенсионер обронил бумажник, и его тут же стащила 62-летняя женщина». Теперь пенсионерку будут судить по обвинению в краже — ее добычей стали 31,5 тысячи рублей. А «19-летнюю ельчанку судят по обвинению в краже денег со счёта иностранного студента». Молодые люди познакомились в баре. Девушка ненадолго попросила у нового знакомого телефон, чтобы якобы зайти на свою страницу в соцсети, и сумела перевести со счета студента 2 500 рублей, но не свой номер телефона, а по ошибке на чужой.
А вот и еще одна достойная этой рубрики история: «55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения». Он должен был освободиться в начале марта, но вольный день обошелся ему в новый срок — 1 год и 8 месяцев. И отбывать наказание вместо колонии-поселения осужденный теперь уже будет в ИК строгого режима.
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