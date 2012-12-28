Чем позже поутру проснёшься, тем утро кажется добрей

Итоги недели.

На этой неделе случилось 29 февраля. Для кого-то день как день, для других — повод задуматься над тем, чего ждать от года, который на день дольше обычных. Мы подумали и спросили у известного липецкого экстрасенса,— Не учите физику, химию и астрономию и ваша жизнь наполнится чудесами и волшебством, — резюмировалвсе то, что поведал GOROD48 исследователь паранормального Геннадий Невзоров.Тем временем. В прошлом високосном, в 2020-м, в этот день свою жизнь начали пять девочек и пять мальчиков, в позапрошлым — шесть девочек и девять мальчиков. А мы в этот день. Все матери говорили, что в високосных годах будут отмечать дни рождения своих детей как и запишут в свидетельстве о рождении — 29 февраля, в последний день зимы, а в обычные годы 1 марта, в первый день весны.Сегодня, как шутят, 32 февраля: днем вроде и солнышко светит, но стоит зайти в тень, а там — еще зима., — сказали нам синоптики, хотя на календаре уже и 3 марта. Климатическая весна — это когда среднесуточные температуры переходят через 0℃. Такую погоду метеорологи ожидают в конце второй — начале третей декады марта.Пока же везде лежат пусть и оплавленные первым легким теплом, но снега.— опасные прогулки записали камеры видеонаблюдения. Глава города Евгений Боровских предупреждает ельчан, чтобы они были внимательны, и чтобы еще раз предупредили детей о том, что безопасного льда на водоемах не бывает. Напомним, что в Петровском парке в декабре 2022 года утонула 14-летняя девочка, а в декабре 2021-го — 11-летний мальчик.На реке Воронеж в Липецке толщина льда составляет четверть метра, но сотрудники городского управление по делам ГО и ЧС уже. Ведь на его прочность влияют подводные течения и много иных факторов вплоть до подводной растительности.Прогноз на паводок синоптики готовы дать к 8 марта, когда получат сведения о развитии климатической ситуации от Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Липецкое МЧС пока же прогнозирует паводок в третьей декаде марта. Как муниципальное МБУ и привлеченная за 10 млн рублей частная компания «Промстройсервис» готовятся к проходу через Липецк вешних вод, можно прочитать в публикацииЧастная компания привлечена мэрией для работ по безаварийному пропуску паводка не случайно: в Липецке за зиму выпало вдвое больше снега, чем за последние годы, а содержание воды в нем выше нормы на 15%. Прогноз на таяние снега — неблагоприятный.. Так как в Липецке имеется 26 потенциальных зон подтопления вдоль русел рек и водоотводных каналов общей протяженностью 14,7 км, в феврале в этих местах начали опиливать деревья, вырезать дикорастущую поросль, вывозить бытовой мусор, очищать от грязи гидротехнические сооружения.— Времени мало, а работы много. Нужно все успеть. Поэтому бюджетные затраты на безаварийное прохождение паводка выросли этой зимой кратно по сравнению с затратами прошлых лет, — сообщил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.Традиционно в Липецке в зону подтопления попадают территории Правобережного, Советского и Левобережного округов — более 900 частных домовладений с населением около трех тысяч человек.— Это всё бесполезная трата времени и денег. Если река Воронеж разольется и выйдет из берегов, то никакие прочищенные русла ручьёв не помогут, — написалВ понедельник на оперативном совещании в мэрии мэру Евгении Уваркиной сообщили, на какой потолок заработка могут рассчитывать представители самых востребованных специальностей. Так,за январь при стартовых 70 тысячах, а дворник — 71,5 тысячи при начальных 36 400 рублей.— А что он должен был сделать, чтобы заработать 71 тысячу рублей? — спросила мэр.— Убрать два участка вместо одного. То есть убрать три тысячи квадратных метров вместо полутора тысяч. Мы уточним, сам ли он убирал или ему помогал родственник, — ответил вице-мэр Николай Дергунов.Но даже при таких заработках штат рабочих специальностей в МБУ далек от заполнения. Поэтому этому муниципальному коммунальному предприятию этой снежной зимой едва хватило сил, чтобы очищать центральные улицы: межквартальные проезды и частный сектор остались без должного внимания.На этой неделе. Необычное ДТП дало повод комментаторам поупражняться в остроумии.— Что делал сугроб на дороге? — не понял— Понаставят ледяных сугробов. Не пройти, не проехать, — возмутилсяЭта зима убила дороги. Бригады МБУ зашивались с ремонтом аварийных ям, не обращая уже внимание на остальные. Мы размещали фото-видеоматериалы, которые свидетельствовали и о нарушении технологии применения литого асфальта, но даже при всем при том зимний ремонт увидели лишь 2 300 квадратных метров ям на 111 улицах Липецка. На некоторые улицы аварийные бригады ездят едва ли не еженедельно, например, на улицу Ковалева, но на смену одной заделанной яме на ней тут же появлялись две новых. И такая ситуация была повсеместной.Ту же улицу Ковалева, например, капитально отремонтировали в 2017 году. 4-летняя гарантия на ремонт закончилась, и теперь дорога — головная боль муниципалитета.Самый популярный ответ — температурные качели. Однако у заместителя начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Владимира Левочкина есть другой вариант ответа на мучающий липчан вопрос. Он грешит на сырье: нефтеперегонные заводы настолько отжимают нефть, что оставшийся битум уже не такой вязкий, как ранее применяемый в асфальтобетонных смесях гудрон. Чтобы улучшить качество битума, необходимы специальные добавки, вносят ли их при изготовлении асфальта подрядчики мэрии — неизвестно.— Мы строим очень мало дорог, эквивалентных западным. Рабочему что дают, из этого он и делает. Поэтому и делают кое-как, дают-то материл плохого качества! — написала— Не надо равняться на западные стандарты. Тысячу лет без этого асфальта жили, и вот какую державу отгрохали! — ответил ейЭтой зимой в Липецке посыпались и гарантийные, построенные в 2020-2023 годах дороги. Ямы появились на улицах Минской, Яна Берзина, Вермишева, Меркулова, Фрунзе, проспекте Победы. По результатам мониторинга таких объектов мэрия уже направила подрядчикам претензии по состоянию 16 дорог. Но и это еще не все. Еще не проверены отремонтированные дороги частного сектора. Только по завершении обследований появится полное понимание того, какие из гарантийных дорог будут восстановлены теми, кто их ранее ремонтировал. Так что, как поет Вячеслав Бутусов.— Гарантия на новую дорогу 4 года. Интересно, какая гарантия на отремонтированную часть дороги по гарантии? — поинтересовался. О встрече с известным певцом рассказал его глава Валерий Фалеев: «Встретились с Алексеем Сергеевичем в администрации района, обсудили вопросы развития муниципалитета…». Интересно, какие же советы артист дал чиновнику?— Ждём Киркорова в Раненбурге! — сыронизировал по такому инфоповодуА нам интересно, какой совет дал бы автор хитов хитов «То ли воля, то ли неволя» и «Ты не ангел» по поводу появления в районе липецкого Центрального рынка еще одной торговой точки? А то по этому поводу случилось недоразумение: городское управление потребрынка передало пустырь у домов №№ 2 и 2а по улице Ульяны Громовой под возведение торговых павильонов, а. Они хотят видеть на пустыре памятник Герою Советского Союза Ульяне Громовой, зеленый сквер или детскую площадку.— Купи-продай просто допекли своим досужим бизнесом весь город, а особенно пл. Победы и проспект Победы! Торгаш, понятно, жаждет прибыли в шоколадном месте, но городская власть должна регулировать это безобразие. Пусть бизнес осваивает новые районы, у нас здесь давно переизбыток торговли всех мастей. Впору сигнал бедствия SOS посылать, только кому?! — воскликнулТем временем Евгения Уваркина продолжает борьбу с УК, которые просто собирают деньги с горожан, но не исполняют своих лицензионных требований. В эту среду глава города объехала три многоэтажки: две проблемные, которыми рулят УК «Маяк» и УК «ЖЭУ №4», и одну примерную, УК «Аист». А перед этимТам мэру пообещали заняться проверкой схем работы самых проблемных «управляшек». После общения с липчанами мэр еще раз собрала руководителей УК. На этой встрече. Тем, кто отказывается должным образом исполнять свои обязанности перед жителями, обещан кнут: проверка силовиками бухгалтерий «управляшек».В Липецке в В ТОП-5 отпетых двоечников департамент ЖКХ записал УК «Маяк», на которую с начала года через систему ЕДС поступило 6 302 жалобы, УК «Вариант» (4 170), «Проспект» (2 902), «Выбор» (777), «Ориентир» (290).. В январе-феврале этого года в ЕДС по этим поводам поступило 31 164 обращения горожан — в три раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. Такую ситуацию мэр назвала ситуацию катастрофой. И еще раз сообщила директорам УК о возможном создании в Липецке муниципальной управляющей компании.Главу города читатели GOROD48 поддержали.— Надо ещё проверить недвижимость у владельцев и главбухов УК. И конфисковать наворованное! — рубанул— В зале сидят руководители УК, в отношении которых заводились уголовные дела, есть судебные решения. Но они продолжают заниматься этим бизнесом и дурить людей, — поддержала— Да попробуйте теперь отгоните их от насиженных кормушек, они годами ничего не делали, а сотни лямов ложили себе в карман, тут нужны безотлагательные меры, всё зашло уже слишком далеко, муниципальное УК как в Москве — выход вполне себе нормальный, — написалТем временем. Среди них — широко известная в Липецке и за его пределами предпринимательница Ирина Кретова. Отловщикам безнадзорных животных инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Троих задержанных арестовали. Нанесенный ими ущерб в СУ СК РФ по Саратовской области оценили в 10 миллионов рублей. Следователи считают, что контракт на отлов, лечение, стерилизацию собак исполнялся фиктивно.Речь идет о липецкой компании «Ристэмстрой-Л». Эта фирма всего полтора месяца занималась отловом бродячих собак в Липецке, нобез какой-либо оплаты по тем же подозрениям, по которым в Саратове возбудили уголовное дело. Добавим, что у ООО «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков липецкой мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого администрация Липецка отказалась в 2022 году, один и тот же номер телефона и адрес электронной почты. Ирину Кретову же считают бенефициаром и этих организаций, и некоторых ритуальных агентств.Тем временем, в социальных сетях опубликовали сообщение как о сборе помощи «Счастливому берегу» для содержания отловленных собак, так и видео из приюта с мертвыми животными.— Живу в Студёных Хуторах, где находится приют Счастливый берег. Мы просто в ужасе от этих собак, боимся ходить по одному. Собак тут море, и с бирками, и без бирок. Куда мы уже только не жаловались, и никто нам не помог. А собаки голодные и озверелые. Лезут во дворы, рвут кур и прочею домашнею живность, даже задирали овец, — написалПеред Липецким горсоветом о деятельности УМВД РФ по Липецку в 2023 году отчитался врио начальника ведомства Александр Трубицын. Из его выступления следовало, что все у нас хорошо. Да, массив зарегистрированных преступлений вырос с 6 624 криминальных проявлений в 2022 году до 7 156 — в прошлом. Но стало меньше убийств и покушений на них, квартирных краж, краж и угонов автомобилей. В прошлом году раскрыты все изнасилования и преступления, связанные с причинением потерпевшим тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Не выросло количество поджогов автомобилей, хищений сотовых телефонов, грабежей в магазинах, преступлений, совершенных с применением оружия. Ну, разве чтоНа этой неделе. Сессия райсовета одобрила кандидатуру Николая Черникова, который до этого работал заместителем начальника МО МВД России «Тербунский», а с 1 февраля исполнял обязанности главы района.. Теперь пенсионерку будут судить по обвинению в краже — ее добычей стали 31,5 тысячи рублей. А. Молодые люди познакомились в баре. Девушка ненадолго попросила у нового знакомого телефон, чтобы якобы зайти на свою страницу в соцсети, и сумела перевести со счета студента 2 500 рублей, но не свой номер телефона, а по ошибке на чужой.А вот и еще одна достойная этой рубрики история:. Он должен был освободиться в начале марта, но вольный день обошелся ему в новый срок — 1 год и 8 месяцев. И отбывать наказание вместо колонии-поселения осужденный теперь уже будет в ИК строгого режима.