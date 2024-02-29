Общество
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39 минут назад
В центре Липецка в водоотводной канаве нашли… диван!
МЧС прогнозирует паводок в городе в третьей декаде марта. Сегодня утром представители мэрии проверили, насколько город готов к половодью.
Первое место, которое проинспектировал Николай Дергунов — ложбина в Каменном логу между парком Победы, канализационно-насосной станцией «РВК-Липецк» и домами № 16а и № 16б по улице Вермишева. По ней протекает река Липовка. После потопов 2010 года, когда улицы Каменного лога дважды оказывались под водой, здесь была построена водоотводная канава. Рабочие ООО «Промстройсервис» сейчас очищают от поросли русло Липовки, в которой уже полно воды, и железобетонный лоток канавы.
Частная компания привлечена мэрией для работ по безаварийному пропуску паводка не случайно: по данным метеорологов, в Липецке за зиму выпало вдвое больше снега, чем за последние годы, содержание воды в снеге выше нормы на 15%. Прогноз с таянием снега — неблагоприятный. Глава города Евгения Уваркина уже заявила, что в этом году паводка не избежать. Так как в Липецке имеется 26 потенциальных зон подтопления вдоль русел рек и водоотводных каналов общей протяженностью 14,7 км, силами одного лишь МБУ «Управление благоустройства Липецка» с их расчисткой не справиться. Потому мэрия выделила 10 млн рублей управлению главного смотрителя, который и заключил контракт с коммерческой организацией на снос в местах прохождения паводка деревьев, корчевание пней, вырезку дикорастущей поросли, вывоз порубочных остатков и бытового мусора.
Вторая точка объезда — улица 20-го Партсъезда. Она вьется по берегам ручья Студеный и при любом паводке ее подтапливает. Задача той же компании «Промстройсервис» — расчистить обычно сухое русло ручья, в котором уже полно воды пополам с канализационными стоками из частного сектора. Виды работ — те же, что и везде. Но в данном случае заказчик, УГС Липецка, поставил задачу подрядчику расширить и углубить устье впадающего в реку Воронеж ручья, чтобы избежать застоя воды. Как только эта работа будет сделана, подрядчик пройдет 1,7 километра вверх по руслу ручья вплоть до моста на улице Студеновской, убирая из него все, что может стать препятствием для прохода воды.
— Времени мало, а работы много. Нужно все успеть. Поэтому бюджетные затраты на безаварийное прохождение паводка выросли этой зимой кратно по сравнению с затратами прошлых лет, — резюмирует Николай Дергунов.
Не помешает ли прохождению паводка строящийся фактически на русле Студеного ЖК «Парус»? В мэрии не знают ответа на это вопрос, ведь застройщик еще не закончил подпорную железобетонную стену: из ее фундамента пока лишь торчат прутья арматуры. Возможно, строители успеют выполнить эту работу к середине марта (МЧС прогнозирует паводок на третью декаду марта), иначе вода может и новостройке повредить, и иные беды муниципалитету доставить.
Еще одна точка, которая может стать потенциально опасной — Комсомольский пруд. Как уже сообщал GOROD48, в его чаше работает другой подрядчик мэрии, который по контракту должен выбрать 11 000 тонн ила, но выполнил лишь половину работы. Успеет ли компания «РУС «СОШКИ» справиться с этой задачей и убрать из пруда экскаваторы к паводку? Заказчик, УГС Липецка, считает, что подрядчик выполнит свою задачу в срок, так как не выбивается из графика. Небольшие морозы лишь помогают очистке пруда от ила.
В третьем месте — на углу улиц Неделина, Комсомольской и Шмидта — работает техника муниципального управления благоустройства. Эта часть города — крутые улочки частного сектора Дикого. Вдоль улиц проходят водоотводные канавы, которые забиваются листвой, ветками и бытовым мусором.
Сейчас рабочие МБУ промывают горячей водой под давлением трубы, проложенные под деревянными и железными мостиками над канавами, срезают кустарник, спиливают мешающие проходу воды ветки деревьев, вручную достают из канав мусор, главным образом, пластиковые и стеклянные бутылки. Из канав можно вытащить и мусор покрупнее: автомобильные шины, например, которые явно выброшены местными жителями, бьющими в набат при любом подтоплении их домовладений. Там же найдены старый унитаз и диван!
Традиционно в Липецке в зону подтопления попадают территории Правобережного, Советского и Левобережного округов — более 900 частных домовладений с населением около трех тысяч человек.
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