Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты

а дворник — 71,5 тысячи.

На оперативном совещании в мэрии руководители МБУ «Управление благоустройства Липецка» и МУП «Липецкпассажиртранс» проинформировали Евгению Уваркину, с помощью каких инструментов ищут сотрудников и на какой максимальный потолок заработка могут рассчитывать представители самых востребованных специальностей: трактористы, водители и дворники.Сотрудников для уборки города и пассажирских перевозок МУПы ищут в офисах МФЦ и «Работы России», на ярмарках вакансией, в телевизионных эфирах и даже системе ФСИН.— За прошлую неделю благодаря этим информационным инструментам на работу приняты семь человек: три тракториста, два водителя категории С и два дворника. Увольнений не было, — доложил мэру председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.По словам Павла Звонарева, при начальной зарплате дворника в 36 400 рублей один работник МБУ получил за январь 71 593 рубля.— А что он должен был сделать, чтобы заработать 71 тысячу рублей? — спросила мэр.— Убрать два участка вместо одного. То есть убрать три тысячи квадратных метров вместо полутора тысяч. Мы уточним, сам ли он убирал или ему помогал родственник, — ответил курирующий МБУ вице-мэр Николай Дергунов.— Максимально водитель категории С заработал 107 тысяч рублей, тракторист — 125 тысяч, — продолжил Павел Звонарев...— Ну все, пора менять работу, — пробормотал себе под нос руководитель городского управления ГО и ЧС Николай Новиков, но мэр все же услышала реплику:— Николай Александрович, согласна. Когда компания «Черкизово» рассказывала в прямом эфире «Липецкого времени» о вакансиях со 150 тысячами рублей для трактористов, то, по словам Натальи Калугиной (директора телекомпании), два монтажера тут же написали заявления об увольнении и ушли на новую работу. Коллеги, мы должны понимать, что задача номер один — решить наши кадровые проблемы путем увеличения зарплат. Но пока даже при новых заработках у нас пока достаточно вакансий.МУП «Липецкпассажиртранс» поднял с 1 февраля зарплату водителям автобусов на 15%. По словам председателя дептранса Евгения Чекрыжова, водителю теперь под силу заработать и 100 тысяч рублей. Однако на прошлой неделе на работу в МУП не пришел ни один новый водитель. С начала же года в МУП устроился всего один водитель, а уволились двое недовольных заработками.