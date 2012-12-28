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Общество
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36 минут назад
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Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
а дворник — 71,5 тысячи.
Сотрудников для уборки города и пассажирских перевозок МУПы ищут в офисах МФЦ и «Работы России», на ярмарках вакансией, в телевизионных эфирах и даже системе ФСИН.
— За прошлую неделю благодаря этим информационным инструментам на работу приняты семь человек: три тракториста, два водителя категории С и два дворника. Увольнений не было, — доложил мэру председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.
По словам Павла Звонарева, при начальной зарплате дворника в 36 400 рублей один работник МБУ получил за январь 71 593 рубля.
— А что он должен был сделать, чтобы заработать 71 тысячу рублей? — спросила мэр.
— Убрать два участка вместо одного. То есть убрать три тысячи квадратных метров вместо полутора тысяч. Мы уточним, сам ли он убирал или ему помогал родственник, — ответил курирующий МБУ вице-мэр Николай Дергунов.
— Максимально водитель категории С заработал 107 тысяч рублей, тракторист — 125 тысяч, — продолжил Павел Звонарев...
— Ну все, пора менять работу, — пробормотал себе под нос руководитель городского управления ГО и ЧС Николай Новиков, но мэр все же услышала реплику:
— Николай Александрович, согласна. Когда компания «Черкизово» рассказывала в прямом эфире «Липецкого времени» о вакансиях со 150 тысячами рублей для трактористов, то, по словам Натальи Калугиной (директора телекомпании), два монтажера тут же написали заявления об увольнении и ушли на новую работу. Коллеги, мы должны понимать, что задача номер один — решить наши кадровые проблемы путем увеличения зарплат. Но пока даже при новых заработках у нас пока достаточно вакансий.
МУП «Липецкпассажиртранс» поднял с 1 февраля зарплату водителям автобусов на 15%. По словам председателя дептранса Евгения Чекрыжова, водителю теперь под силу заработать и 100 тысяч рублей. Однако на прошлой неделе на работу в МУП не пришел ни один новый водитель. С начала же года в МУП устроился всего один водитель, а уволились двое недовольных заработками.
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