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36 минут назад
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Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты

а дворник — 71,5 тысячи.

На оперативном совещании в мэрии руководители МБУ «Управление благоустройства Липецка» и МУП «Липецкпассажиртранс» проинформировали Евгению Уваркину, с помощью каких инструментов ищут сотрудников и на какой максимальный потолок заработка могут рассчитывать представители самых востребованных специальностей: трактористы, водители и дворники.

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Сотрудников для уборки города и пассажирских перевозок МУПы ищут в офисах МФЦ и «Работы России», на ярмарках вакансией, в телевизионных эфирах и даже системе ФСИН.

— За прошлую неделю благодаря этим информационным инструментам на работу приняты семь человек: три тракториста, два водителя категории С и два дворника. Увольнений не было, — доложил мэру председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

По словам Павла Звонарева, при начальной зарплате дворника в 36 400 рублей один работник МБУ получил за январь 71 593 рубля.

— А что он должен был сделать, чтобы заработать 71 тысячу рублей? — спросила мэр.

— Убрать два участка вместо одного. То есть убрать три тысячи квадратных метров вместо полутора тысяч. Мы уточним, сам ли он убирал или ему помогал родственник, — ответил курирующий МБУ вице-мэр Николай Дергунов.

— Максимально водитель категории С заработал 107 тысяч рублей, тракторист — 125 тысяч, — продолжил Павел Звонарев...

— Ну все, пора менять работу, — пробормотал себе под нос руководитель городского управления ГО и ЧС Николай Новиков, но мэр все же услышала реплику:

— Николай Александрович, согласна. Когда компания «Черкизово» рассказывала в прямом эфире «Липецкого времени» о вакансиях со 150 тысячами рублей для трактористов, то, по словам Натальи Калугиной (директора телекомпании), два монтажера тут же написали заявления об увольнении и ушли на новую работу. Коллеги, мы должны понимать, что задача номер один — решить наши кадровые проблемы путем увеличения зарплат. Но пока даже при новых заработках у нас пока достаточно вакансий.

МУП «Липецкпассажиртранс» поднял с 1 февраля зарплату водителям автобусов на 15%. По словам председателя дептранса Евгения Чекрыжова, водителю теперь под силу заработать и 100 тысяч рублей. Однако на прошлой неделе на работу в МУП не пришел ни один новый водитель. С начала же года в МУП устроился всего один водитель, а уволились двое недовольных заработками.
кадры
администрация Липецка
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
гость
9 минут назад
И сразу сдохнуть на этой работе! Удивили, если бы эти деньги за нормальный человеческий график, а не рабский.
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Муп
11 минут назад
Водитель автобуса 50 т рублей 100 т сказка
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Внушаемый
18 минут назад
С такими зарплатами Липецк по количеству купленного на зарплату топлива выйдет на 1 место ! Сейчас на 49 .
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Автозак
21 минуту назад
Если бы людей не уговорили работать за 2й тариф до сих пор в снегу захлебывались, отчитались они))
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Житель
22 минуты назад
Вот это реклама просто класс
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Зп 33 тыщь
25 минут назад
Что надо сделать чтобы получать 100? Ну, надо просто работать 3 раза по 8 часов и будет 33х3 почти сотка! Делов то, сутки попахать
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Ольга
25 минут назад
А учитель 18000...
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