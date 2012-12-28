Жители дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»

Альтернативой ярмарки на пустыре они предложили памятник Герою Советского Союза Ульяне Громовой, зеленый сквер или детскую площадку.

Необычно закончились торги по размещению нестационарного торгового объекта на пустыре у дома по улице Ульяны Громовой, 2а: часть его жителей не захотела видеть под своими окнами еще одно торговое заведение, так как и так живут на рынке. На рынке — это даже не метафора. Со всех сторон дом окружен коммерцией: спереди от него — ТЦ «Победа» и «Пятерочка», сзади — рынок «Спутник», сбоку — Центральный рынок.Часть жильцов дома, ведомые председателем ТОС «Громовой, 2а» Светланой Федоровой, выразила несогласие с тем, что этот единственный свободный от строений и машин пятачок городское управление потребрынка отдало на 10 лет предпринимателю Алексею Усову. Жильцы потребовали встречи с руководством Липецка, желая рассказать о своем видении использования этого небольшого клочка земли. Что и случилось прямо на спорном месте, уже щедро усыпанном коммерсантом Усовым щебенкой.— Почему вы приехали сюда в субботу вечером со своей щебенкой? — тут же наехал на предпринимателя житель дома Александр Завертяев.— Потому что! Буду я еще тут на ваши вопросы отвечать! — не прогнулся бизнесмен, директор, между прочим, региональной ассоциации местных товаропроизводителей и кооперативов и компании «Липецкий амбар».Руководителю городского управления потребрынка Аси Франценюк не удалось, как она ни старалась, рассказать о пользе нового торгового объекта жильцам дома. Не успевала она начать, как ее перебивали выкриками: «по какому праву!», «почему нас не спросили?», «кто позволил им рубить наши деревья?», «нам нужен здесь сквер!»… Все аргументы Аси Франценюк наталкивались на стену неприятия. А она хотела рассказать, что четыре торговых павильона появятся на месте стихийных свалки и туалета, что предприниматель Усов не только организует в четырех павильонах торговлю, но и будет отвечать за порядок на территории от ТЦ «Победа» и «Пятерочки» до дома №2а. По договору, бизнесмен уберет остатки ржавого забора, благоустроит территорию, выделит нескольких бесплатных прилавков под крышами для продавцов продукции, выращенной на дачах и приусадебных участках. И что в случае нарушения договора этот участок в любой момент можно будет изъять у арендатора…— В прошлом году мы были участниками муниципальный ярмарки, которая располагалась здесь по соседству. Тогда к нам за помощью в вывозе крупногабаритного мусора обращались жильцы дома №2а, ведь пустыре поселились бездомные. Еще тогда, прошлым летом, нам предлагали взять пустырь в аренду, облагородить его, сделать и местом отдыха, и местом, где можно купить качественные сельхозпродукты. Поэтому когда объявили конкурс на организацию здесь ярмарки, мы с радостью приняли в нем участие. С жильцами дома мы на связи, например, обменялись контактами с теми, кто нам задавал вопросы по поводу расчистки территории. Мы готовы не только организовать удобное место отдыха и торговли, но и следить за зелеными насаждениями, объектами благоустройства, которые установим, поддерживать чистоту прилегающей территории, — сказал GOROD48 Алексей Усов.За передачу земельного участка под ярмарку были менее трети участников схода. Они резонно считали, что на пустыре любое иное благоустройство обречено сгинуть, так как здесь — буквально проходной двор, а вокруг — торговля. «Тут были кучи мусора всегда». «Здесь бомжи и алкашня постоянно тусуются». «Здесь бродячие собаки всегда бродят». Но такие доводы заглушали громкие голоса их соседей.Те говорили о том, что наелись уже досыта всей этой торговлей, которая их окружает. Что ранее предлагали мэрии облагородить пустырь. Установить на нем, например, памятник Герою Советского Союза Ульяне Громовой, чье имя носит улица.— Мы — патриоты России. Здесь в двух шагах — площадь Победы. Здесь стоит памятная стела. Здесь проходят шествия Бессмертного полка. Наши дети воюют в СВО разве за то, что нам тут предлагают? — не раз повторил жилец дома Алексей Завертяев.Другие жильцы просили мэрию разбить на спорном участке сквер или же оборудовать детскую площадку (к слову сказать, детская площадка во дворе дома уже есть).Так как дискуссия превратилась в новгородское вече, Игорь Подзоров, депутат горсовета от 18-го избирательного округа, в который входит этот район, предложил закончить бесплодный спор, ничего на этом участке не делать, пока по вопросу стороны не найдут устраивающее всех решение.— Ждем от вас письмо с вашими предложениями, — сказал депутат председателю ТОС Светлане Федоровой.На этом собрание и закончилось.