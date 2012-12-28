«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»

Глава Липецка призвала подчиненных жестко наказать руководителей самых проблемных «управляшек».

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Липецка глава города Евгения Уваркина резко раскритиковала УК за состояние дворов:— Состояние дворов и контейнерных площадок до сих пор остается критичным. Основные жалобы горожан сегодня — на состояние дворов, на ледяную колею, на не посыпанные песком пешеходные дорожки. Люди падают, получают травмы. Есть проблемы с замусоренными контейнерными площадками. Вина за это лежит на должным образом не работающих управляющих компаниях.Глава Липецка предложила сотрудникам Госжилинспекции выйти в рейды с сотрудниками управ и департамента ЖКХ во дворы самых проблемных «управляшек», которые своим отношением к делу ставят под угрозу жизнь и здоровье липчан. Из-за моратория на проверку бизнеса Евгения Уваркина велела показать ей алгоритм действий с привлечением прокуратуры по понуждения УК к исполнению лицензионных требований:— Наступила самая противная погода: днем — плюс, ночью — минус. Управляющим компаниям необходимо убрать ледяную колею во дворах, а не ждать, пока в мае все само по себе растает. УК должны взять тракторы и убрать колею. Все подходы к домам должны быть просыпаны песком, чтобы люди руки-ноги не ломали! В среду на совещание с управляющими компаниями прошу представить мне актуальную информацию по наличию техники и дворников в УК, причем она должна быть документальной!По данным и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Алексея Жидкова, на прошлой неделе через систему ЕДС горожане оставили 754 жалобы на работу ресурсных организаций и управляющих компаний, из которых 579 — на отопление. Антилидерами списка являются УК «Маяк», «Вариант», «Малахит».— Динамика жалоб — выше уровня прошлого года, к сожалению. Пожалуйста, проанализируйте, по каким домам столько жалоб. Нас эта ситуация не устраивает. Хочу видеть анализ того, что происходит, — сказала мэр.По просьбе Евгении Уваркиной, специалисты ЕДС сделали свои слайды, из которых выяснилось, что и управляющие компании, и энергетики преподносят ситуацию с отработкой обращений липчан в гораздо более выигрышном свете, чем это происходит на самом деле. Так, например, часть жалоб они и вовсе не берут в работу! В ТОП-10 организаций с возвращенными в работу заявками липчан вошли УК «Маяк», «Проспект», «КиТ», «Строй-Сервис-Э», «АДС», «Новый город», «Парус», а также ресурсные организации — «Квадра», «Липецкэнерго», «РВК-Липецк». Так, по данным той же «РВК», компания выполнила за минувшую неделю 59 из 69 заявок, а по данным ЕДС — только 39.— Возвращенные — это неподтвержденные самими жителями их заявки, переданные через систему ЕДС. Сотрудники ЕДС стали делать контрольный дозвон заявителям, и вот что выяснилось! Это обман, манипуляции УК, «РВК», «Квадры». Мне нужны комментарии. Люди негодуют и совершенно обоснованно. В этот четверг жду подробные комментарии по каждой заявке! — обратилась мэр к представителям ресурсных организаций и профильных департаментов.