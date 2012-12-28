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сегодня, 15:58
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«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»

Глава Липецка призвала подчиненных жестко наказать руководителей самых проблемных «управляшек».

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Липецка глава города Евгения Уваркина резко раскритиковала УК за состояние дворов:

— Состояние дворов и контейнерных площадок до сих пор остается критичным. Основные жалобы горожан сегодня — на состояние дворов, на ледяную колею, на не посыпанные песком пешеходные дорожки. Люди падают, получают травмы. Есть проблемы с замусоренными контейнерными площадками. Вина за это лежит на должным образом не работающих управляющих компаниях.

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Глава Липецка предложила сотрудникам Госжилинспекции выйти в рейды с сотрудниками управ и департамента ЖКХ во дворы самых проблемных «управляшек», которые своим отношением к делу ставят под угрозу жизнь и здоровье липчан. Из-за моратория на проверку бизнеса Евгения Уваркина велела показать ей алгоритм действий с привлечением прокуратуры по понуждения УК к исполнению лицензионных требований:

— Наступила самая противная погода: днем — плюс, ночью — минус. Управляющим компаниям необходимо убрать ледяную колею во дворах, а не ждать, пока в мае все само по себе растает. УК должны взять тракторы и убрать колею. Все подходы к домам должны быть просыпаны песком, чтобы люди руки-ноги не ломали! В среду на совещание с управляющими компаниями прошу представить мне актуальную информацию по наличию техники и дворников в УК, причем она должна быть документальной!

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По данным и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Алексея Жидкова, на прошлой неделе через систему ЕДС горожане оставили 754 жалобы на работу ресурсных организаций и управляющих компаний, из которых 579 — на отопление. Антилидерами списка являются УК «Маяк», «Вариант», «Малахит».

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— Динамика жалоб — выше уровня прошлого года, к сожалению. Пожалуйста, проанализируйте, по каким домам столько жалоб. Нас эта ситуация не устраивает. Хочу видеть анализ того, что происходит, — сказала мэр.

По просьбе Евгении Уваркиной, специалисты ЕДС сделали свои слайды, из которых выяснилось, что и управляющие компании, и энергетики преподносят ситуацию с отработкой обращений липчан в гораздо более выигрышном свете, чем это происходит на самом деле. Так, например, часть жалоб они и вовсе не берут в работу! В ТОП-10 организаций с возвращенными в работу заявками липчан вошли УК «Маяк», «Проспект», «КиТ», «Строй-Сервис-Э», «АДС», «Новый город», «Парус», а также ресурсные организации — «Квадра», «Липецкэнерго», «РВК-Липецк». Так, по данным той же «РВК», компания выполнила за минувшую неделю 59 из 69 заявок, а по данным ЕДС — только 39.

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— Возвращенные — это неподтвержденные самими жителями их заявки, переданные через систему ЕДС. Сотрудники ЕДС стали делать контрольный дозвон заявителям, и вот что выяснилось! Это обман, манипуляции УК, «РВК», «Квадры». Мне нужны комментарии. Люди негодуют и совершенно обоснованно. В этот четверг жду подробные комментарии по каждой заявке! — обратилась мэр к представителям ресурсных организаций и профильных департаментов.
ЖКХ
ГЖИ
УК
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Михаид
3 минуты назад
На улице строителей где частный сектор там слалом а не пешеходка за всю зиму не разу не убрали снег трактор с дороги греб все на тротуар
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Кузя
23 минуты назад
Мне дозвон не делали, прислали весть , что выпонено, сама звонила уточнить, кто солгал, в ответ, тот, кому передали заявку, т.е УК"Кит". С повторной заявкой аналогично. Наконец-то и Кит в почётном легионе... Заслуженно;)
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житель города
25 минут назад
через приложение Госуслуги тоже весело получается: даешь заявку - УК отвечает, что работы включены в план и ставит галочку - ЗАЯВКА ВЫПОЛНЕНА - вуаля!!! очковтирательство и показуха .... а на деле бесхозяйственность, разгильдяйство и воровство процветает
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ха
29 минут назад
маяк каждый день призывают, только толку ноль, по Гоголя д1 как не посыпали и не долбили, так и не долбят, к чему все ваши призывы? за всю зиму дворника 2 раза с песком и детской пластиковой лопаткой видел, а лет 5 назад хотя бы раз в неделю, но лед у подьездов долбили до асфальта, вот надо за всю зиму пересмотреть оплату найм и содержание, подьезды не убираются и не моются от слова совсем
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ГОСТЬ53
33 минуты назад
А управленец-Л г. Грязи?????? Не допросишься ни уборку сделать в подъезде, ни лампочку вкрутить, ни лавочку поставить во дворе. Двор страшный, обшарпанное все, козырьки подъездов позорные с них на головы сыпется мусор, ужас-ужасный и оплата ужас-ужасный, в этом месяце платила вообще 1600!!!! говорят какой-то перерасчет и доначисления
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Не эксперт
34 минуты назад
ой лапшу снимите
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ворчиха
35 минут назад
Прям какое-то дежавю. Вы в декабре собирались пальчиком грозились и сейчас собрались поговорили и разошлись. Только с декабря ситуация не меняется. А вообще интересная вторая фотография: вариант - пять нарушений, а предписаний - ноль! Это как? Кто покрывает?
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Сергей
35 минут назад
На опытной чистят только главную дорогу, где ходят автобусы. На остальных не думают. По Боевому проезду яма на яме, колея. Ездить можно только на внедорожнике, и то осторожнее, со встречной проблематично разъехаться. Нужен грейдер .
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Триатлон
42 минуты назад
Скоро поплывем!
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Маруся
43 минуты назад
А почему в списках нет УК. Матырская? Лтз
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