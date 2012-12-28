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Происшествия
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8 минут назад
10 ДТП и 11 пострадавших — итоги трех дней на дорогах области
За три дня, с 19 по 21 апреля, на дорогах Липецкой области зарегистрированы 79 аварий, в 10 из них пострадали 11 человек, сообщает региональное УГИБДД.
Травмы получили 20-летний мотоциклист и его 24-летний пассажир. Оба госпитализированы.
20 апреля в Липецке на улице Первомайской столкнулись автомобили «Лада Калина» 39-летнего водителя и «Хендай» с 35-летней женщиной за рулем. Травмы получили 59-летняя пассажирка «Хендая», женщина доставлена в больницу.
В тот же день на улице Стаханова 48-летний водитель «Опеля» сбил 9-летнего мальчика. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
В Данковском районе на дороге Данков – Теплое – Воскресенское 38-летний водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. Водителя госпитализировали.
21 апреля в Липецке на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» под управлением 43-летнего водителя и мотоцикла с 42-летним мужчиной за рулем. Мотоциклисту потребовалась медицинская помощь.
«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7839 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 36 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 182.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7107 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — говорится в сводке ГИБДД.
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