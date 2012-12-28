10 ДТП и 11 пострадавших — итоги трех дней на дорогах области

За три дня, с 19 по 21 апреля, на дорогах Липецкой области зарегистрированы 79 аварий, в 10 из них пострадали 11 человек, сообщает региональное УГИБДД.

