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Происшествия
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43 минуты назад
9-летнего ребенка отбросило от удара машины на несколько метров
Мальчик выскочил под машину во дворе на Стаханова. Свидетельницу аварии возмутило поведение водителя.
Как рассказала GOROD48 очевидица аварии, от удара ребенок отлетел на несколько метров, поднялся и в шоке побежал к лавочке.
«Водитель и его пассажирка подошли к нему и начали ругать, возможно запугали его. Мальчик сидел сжимал руку от удара и потом убежал в испуге. Я все видела из авто, и крикнула: «Вы почему его ругаете, вызовите скорую, вдруг есть травмы у ребенка», на что мне сказали: овца, иди в жопу! (Простите за прямой текст). Водитель тоже был агрессивный, что-то про суд кричал… Мальчик возможно перепуганный и с травмами и может не сказать родителям», — написала в редакцию обеспокоенная женщина.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, ДТП было зарегистрировано и водитель с места происшествия не скрылся.
— 48-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Тигра» допустил наезд на 9- пешехода. Ребенок получил травмы и после осмотра врачей был отпущен домой, — рассказали в полиции.
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