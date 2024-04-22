9-летнего ребенка отбросило от удара машины на несколько метров

Мальчик выскочил под машину во дворе на Стаханова. Свидетельницу аварии возмутило поведение водителя.



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20 апреля около 17:20 в Липецке во дворе дома №22 по улице Стаханова автомобиль «Опель» сбил выбежавшего на дорогу ребенка.Как рассказала GOROD48 очевидица аварии, от удара ребенок отлетел на несколько метров, поднялся и в шоке побежал к лавочке.«Водитель и его пассажирка подошли к нему и начали ругать, возможно запугали его. Мальчик сидел сжимал руку от удара и потом убежал в испуге. Я все видела из авто, и крикнула: «Вы почему его ругаете, вызовите скорую, вдруг есть травмы у ребенка», на что мне сказали: овца, иди в жопу! (Простите за прямой текст). Водитель тоже был агрессивный, что-то про суд кричал… Мальчик возможно перепуганный и с травмами и может не сказать родителям», — написала в редакцию обеспокоенная женщина.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, ДТП было зарегистрировано и водитель с места происшествия не скрылся.— 48-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Тигра» допустил наезд на 9- пешехода. Ребенок получил травмы и после осмотра врачей был отпущен домой, — рассказали в полиции.