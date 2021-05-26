Сегодня в Липецке: джазовый фестиваль, старт программы благоустройства дворов, липчане требуют наличных денег

Рассказываем всё главное про самый трудный день недели.



В воскресенье в Липецке был побит температурный рекорд, который держался 74 года . А сегодня разом похолодает чуть ли не на десяток градусов, днём будет от 15 до 17 градусов. Виной тому холодный фронт, проходящий через Липецкую область. Зато день пройдёт без осадков.









С 9:00 до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся жители почти двух десятков домов на улице Московской, 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; на проезде Сержанта Кувшинова, 7, 10.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Агрономической, Алмазной, Боевой проезд, Будённого, Виктора Музыки, Индустриальной, Опытной, Сырской, Трубный проезд, в садоводчестве «Берёзка», а с 14:00 до 17:00 – на улицах 4-я Пятилетки, 9-го Января, 40 лет Октября, Академика Павлова, Арктической, Елецкой, Карьерной, Студёновской, Ушинского.









Далее 23 апреля в колледже искусств им. К. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) состоятся конкурсные прослушивания музыкантов из Москвы, Тулы, Воронежа, Тамбова, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Саратова и Липецка. Председателем жюри станет первый заместитель директора Академии джаза Москвы, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана – Павел Овчинников.









Музыка сегодня будет звучать и в резиденции «АРТ-Завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). В 17:30 здесь начнётся отчётный концерт учеников Детской музыкальной школы №3.









В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 состоится мастер-класс, на котором научат изготовлению собственными руками куклы-оберега по древним технологиям.





Вам расскажут, что означают цвета русской обрядовой игрушки, почему не рисовали лица на тряпичной кукле и как использовались лоскуты ношеной одежды. Участники изготовят куклу-оберег для долгой счастливой семейной жизни «Неразлучники».















Фото vk.com/art_modnoe_mesto







Это не значит, что на рыбалку совсем нельзя. Ловить можно с берега – поплавочной удочкой с одним крючком или спинингом, у которого не более 3-х крючков.











По этой программе можно благоустроить дворовую территорию. Реализовать собственные идеи за счёт местного бюджета. Вы можете, например, организовать парковку, благоустроить детскую площадку, установить турники или тренажёры для занятий спортом и т.д.









Только 13% липчан готовы перейти полностью на безналичный расчет, выяснили в ходе опроса сотрудники SyperJob.





74% не хотели бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, не работает банкомат».













В интервале с 8:00 до 17:00 возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах ул. 8 Марта, Абрикосовной, Барашева, Береговой, Бурлакова, Варшавской, Волжской, Добровской, Железногорской, Земляничной, Евгения Адамова, Леваневского, М.Горького, Надежды, Октябрьской, Олимпийской, Папанина, Патриотической, Первомайской, Писарева, Пляжной, П.П. Постышева, Р.Зорге, Санитарной, Славянской, Сливовой, Советской, в переулках Виноградном, на Каштановом проезде.Понедельник всегда становится суровым испытанием уже по пути на работу. Пробки-с. Рецепта против них два – ранний выезд и «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать из нескольких зол, т.е. запруженных дорог ту, где заторов меньше.Сегодня в Липецке состоится серьёзное событие - Всероссийский студенческий джазовый фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей «JAZZ-48». В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) концерт, посвящённый этому событию, состоится в 17:00. В концерте примет участие биг-бэнд Академии джаза под управлением Дениса Мельникова.24 апреля в «Унионе» пройдут мастер-классы для участников и закрытие конкурса с награждением победителей. Завершится джазовый праздник в Липецке концертом квартета под управлением Павла Ершова.Материалы для творчества будут предоставлены.В Липецкой области начал действовать запрет на вылов рыбы в связи с нерестовым периодом. До 20 июня запрещено удить с использованием лодок, катеров и любых видов плавучих средств.До 25 апреля рыбакам еще запрещен лов щуки, а до 8 июня — лов судака. До 10 июня нельзя собирать цветы, грибы и травы, заготавливать сено.С 22 апреля в Липецке начинается конкурсный отбор на участие в программе благоустройства дворовых территорий «Мой двор».Важное условие – необходимо наличие протокола общего собрания собственников, подтверждающее запрос на благоустройство, и согласие жильцов на софинансирование проекта в размере 1 % его стоимости.Отметим, что заявки будут приниматься на 2025 год в отделе благоустройства территории мэрии Липецка по телефону +7 (901) 910-66-71. Прием звонков осуществляется с 9:00 до 17:30. Дополнительную информацию и необходимые формы документов можно получить в Департаменте развития территории на улице Советской, 68 или на сайте.На безналичную форму расчетов чаще готовы перейти мужчины, чем женщины - 16 и 11% соответственно. Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.