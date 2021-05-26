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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: джазовый фестиваль, старт программы благоустройства дворов, липчане требуют наличных денег

Рассказываем всё главное про самый трудный день недели.

Резко похолодает

В воскресенье в Липецке был побит температурный рекорд, который держался 74 года. А сегодня разом похолодает чуть ли не на десяток градусов, днём будет от 15 до 17 градусов. Виной тому холодный фронт, проходящий через Липецкую область. Зато день пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся жители почти двух десятков домов на улице Московской, 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; на проезде Сержанта Кувшинова, 7, 10.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Агрономической, Алмазной, Боевой проезд, Будённого, Виктора Музыки, Индустриальной, Опытной, Сырской, Трубный проезд, в садоводчестве «Берёзка», а с 14:00 до 17:00 – на улицах 4-я Пятилетки, 9-го Января, 40 лет Октября, Академика Павлова, Арктической, Елецкой, Карьерной, Студёновской, Ушинского.

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В интервале с 8:00 до 17:00 возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах ул. 8 Марта, Абрикосовной, Барашева, Береговой, Бурлакова, Варшавской, Волжской, Добровской, Железногорской, Земляничной, Евгения Адамова, Леваневского, М.Горького, Надежды, Октябрьской, Олимпийской, Папанина, Патриотической, Первомайской, Писарева, Пляжной, П.П. Постышева, Р.Зорге, Санитарной, Славянской, Сливовой, Советской, в переулках Виноградном, на Каштановом проезде.

Пробки

Понедельник всегда становится суровым испытанием уже по пути на работу. Пробки-с. Рецепта против них два – ранний выезд и «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать из нескольких зол, т.е. запруженных дорог ту, где заторов меньше.


Джазовый фестиваль (12+)

Сегодня в Липецке состоится серьёзное событие - Всероссийский студенческий джазовый фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей «JAZZ-48». В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) концерт, посвящённый этому событию, состоится в 17:00. В концерте примет участие биг-бэнд Академии джаза под управлением Дениса Мельникова.

Далее 23 апреля в колледже искусств им. К. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) состоятся конкурсные прослушивания музыкантов из Москвы, Тулы, Воронежа, Тамбова, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Саратова и Липецка. Председателем жюри станет первый заместитель директора Академии джаза Москвы, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана – Павел Овчинников.

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24 апреля в «Унионе» пройдут мастер-классы для участников и закрытие конкурса с награждением победителей. Завершится джазовый праздник в Липецке концертом квартета под управлением Павла Ершова.

Отчётный концерт (6+)

Музыка сегодня будет звучать и в резиденции «АРТ-Завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). В 17:30 здесь начнётся отчётный концерт учеников Детской музыкальной школы №3.

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Понедельник мастеровой (12+)

В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 состоится мастер-класс, на котором научат изготовлению собственными руками куклы-оберега по древним технологиям.

Вам расскажут, что означают цвета русской обрядовой игрушки, почему не рисовали лица на тряпичной кукле и как использовались лоскуты ношеной одежды. Участники изготовят куклу-оберег для долгой счастливой семейной жизни «Неразлучники».

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Материалы для творчества будут предоставлены.

Рыболовный запрет

В Липецкой области начал действовать запрет на вылов рыбы в связи с нерестовым периодом. До 20 июня запрещено удить с использованием лодок, катеров и любых видов плавучих средств.

Это не значит, что на рыбалку совсем нельзя. Ловить можно с берега – поплавочной удочкой с одним крючком или спинингом, у которого не более 3-х крючков.

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До 25 апреля рыбакам еще запрещен лов щуки, а до 8 июня — лов судака. До 10 июня нельзя собирать цветы, грибы и травы, заготавливать сено.

Старт конкурса благоустройства

С 22 апреля в Липецке начинается конкурсный отбор на участие в программе благоустройства дворовых территорий «Мой двор».

По этой программе можно благоустроить дворовую территорию. Реализовать собственные идеи за счёт местного бюджета. Вы можете, например, организовать парковку, благоустроить детскую площадку, установить турники или тренажёры для занятий спортом и т.д.

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Важное условие – необходимо наличие протокола общего собрания собственников, подтверждающее запрос на благоустройство, и согласие жильцов на софинансирование проекта в размере 1 % его стоимости.
Отметим, что заявки будут приниматься на 2025 год в отделе благоустройства территории мэрии Липецка по телефону +7 (901) 910-66-71. Прием звонков осуществляется с 9:00 до 17:30. Дополнительную информацию и необходимые формы документов можно получить в Департаменте развития территории на улице Советской, 68 или на сайте.

Липчане не готовы отказаться от наличных денег

Только 13% липчан готовы перейти полностью на безналичный расчет, выяснили в ходе опроса сотрудники SyperJob.

74% не хотели бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, не работает банкомат».

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На безналичную форму расчетов чаще готовы перейти мужчины, чем женщины - 16 и 11% соответственно. Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Дорогие липчане! Желаем вам очередного плодотворного трудового дня. Отличная возможность переключить внимание и немного отдохнуть – почитать новости на GOROD48. Быть в курсе всех событий – это значит быть в трэнде. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ни одной важной и полезной информации. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
только и осталось
23 минуты назад
обереги делать
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Чёта как-то
29 минут назад
маловато запретов. Не чувствуем требований эпохи, не идём в ногу со временем. Надо бы дни покоя для сбора валежника ввести и налог на выпас коз по средам и пятницам.
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Садовод
39 минут назад
До 25 апреля рыбакам еще запрещен лов щуки, а до 8 июня — лов судака. До 10 июня нельзя собирать цветы, грибы и травы, заготавливать сено. Клеща-то хоть разрешено прихлопнуть?
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