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Общество
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сегодня, 20:32
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Евгения Уваркина зашла с козырей: составлен список владельцев липецких «управляшек»
Тем, кто отказывается должным образом исполнять свои обязанности перед жителями, обещан кнут: проверка силовиками бухгалтерий «управляшек».
В этот же день глава города на совещании с представителями всех УК предъявила таблицу, которую те никогда не видели. В ней указаны как собственники УК, так и все иные сведения, которые позволяют составить представление о том, как устроен бизнес по управлению жилфондом в Липецке.
В таблице указано, например, что Владимир Саунин является бенефициаром пяти УК: «Комфорт-Л», «Строй-Сервис-Э», «Аванград», «Домостроительный комбинат», «Веста». Что в ведении этих организаций — 232 дома, и за год компании собирают с жильцов порядка 200 млн рублей. В таблице — множество иных сведений: состояние жилфонда, его средняя этажность, средний возраст домов, тариф, количество жалоб жильцов через систему ЕДС в течении календарного года…
— Что мы видим? 2 597 обращений горожан на работы этих управляющих компаний за 365 дней, начиная с текущей даты. По 11,19 обращений на каждый дом. У господина Саунина в управлении — всего одно общежитие. Почти 850 тысяч квадратных метров жилья без аварийного фонда. Он не взял в управление ни одного брошенного дома, ни одного аварийного. Средний тариф — 19,9 рублей, выше, чем у десятков других УК. Собираемость — 200 миллионов рублей в год. При этом эти компании не подпадают под наши критерии правильной управляющей компании. Например, не входят ни в одну из общественных организаций, не согласовали границы дворов, не хотят принять концепцию «один двор — одна УК»... Прекрасная картинка! — резюмировала глава Липецка.
Возразить ей было некому — Владимир Саунин на совещание не пришел.
Компании этого бенефициара, кстати, далеко не худшие в Липецке. В ТОП-5 отпетых двоечников департамент ЖКХ мэрии записал УК «Маяк», на которую с начала года через систему ЕДС поступило 6 302 жалобы, УК «Вариант» (4 170), «Проспект» (2 902), «Выбор» (777), «Ориентир» (290).
В качестве положительного примера участникам совещания мэр привела УК «Аист». Евгения Уваркина рассказала о своих эмоциях от увиденного на примере дома по улице Звездной, 2/2, в котором все идеально. Большинство жильцов состоят в общедомовом чате, есть старшая по дому. Директор «Аиста» Владимир Фарафонов ежегодно отчитывается перед жильцами о расходах. Жильцы знают его в лицо, а при необходимости могут позвонить по мобильному — номер директора также находится в общем доступе. Идеален подвал, он же — убежище. В нем высокие потолки, чисто и сухо. Идеален дворник — во дворе нет ледяной колеи. Идеальна уборщица.
— Это экстаз — график влажной уборки этажей. Он висит в подъезде на информационном стенде. С личной подписью уборщицы за выполненную работу!
И через паузу: «Коллеги, хочу спросить, у кого из вас такое есть?»
И еще через паузу: «Такими должны быть все дома. И так будет. Но для этого нам нужно еще немного времени».
Уваркина показала слайд с лучшими и худшими УК по количеству дворников и снегоуборочной технике. Оказалось, что есть «управляшки», у которых — по 0,15 дворника на дом («Рубин») или же по 0,16 («Угловая»). Эти сведения компании представили городской администрации самостоятельно, а значит, на деле ситуация может быть намного хуже.
Евгения Уваркина привела общую статистику по работе УК. За январь-февраль этого года в ЕДС с жалобами на текущие крыши, залитые нечистотами подвалы, холод в квартирах, лед у домов поступили 31 164 обращения горожан — в три раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. Только на отопление с начала этого года через ЕДС было зарегистрировано 29 600 жалоб против 15 200 в прошлом году. Показав табличку с УК-антилидерами по четырем параметрам — отоплению, состоянию контейнерных площадок, текущим крышам и залитым подвалам — мэр назвала ситуацию катастрофой.
— Вы все были на совещании в Следственном комитете. Вы увидели, что мы системно подходим к наведению порядка. Еженедельно информация по пяти компаниям-антилидерам детонаторам по жалобам будет направляться нами силовикам. Нам не хочется это делать, но мы делаем это вынужденно!
По словам мэра, неправильно, что в городе наряду с нормально работающими УК есть безответственные. «Если жильцы не видят дворников и уборщиц — это результат вашей недобросовестности. Если вы хотите зарабатывать по 200 миллионов в год и людей обманывать, то мы вам этого не позволим!»
На следующей неделе мэр покажет таблицу с бенефицарами УК и результатами их работы губернатору. И еще раз заявила, что мэрия будет помогать жителям проводить перевыборы управляющих компаний. Тех, на кого больше всего жалоб, кто не желает жить по принципу «один двор — одна УК», кто отсекает своим безразличием участие горожан в муниципальных программах «Мой двор» и «Ремонт двора».
Кстати, Госжилинспекция только что отозвала лицензию у УК «Угловая» (в ведении этой компании, на которую было множество нареканий, 63 дома). По словам заместителя руководителя ГЖИ Сергея Музалевских, все остальные находящиеся в «антитопе» «управляшки» идут к этой же участи семимильными шагами.
В конце встречи мэр еще раз сообщила директорам УК о возможном создании в Липецке муниципальной управляющей компании, которая будет наделена статусом гарантирующей.
Действительно, на уровне Кабмина и Госдумы сейчас идет дискуссии по поводу создания в регионах гарантирующих УК, которые без всяких юридических процедур могли бы брать на обслуживание оставшиеся без управления дома или дома тех УК, у которых отозвали лицензии. Статусом гарантирующей УК можно наделить частную добросовестную организацию или же в субъекте могут быть созданы муниципальные компании.
— Тогда будет понятно, на что расходуют как деньги горожан, так и бюджетные средства, выделяемые на программы «Мой двор» и «Ремонт двора». И даже не думайте, что в муниципальную УК попадут только проблемные дома. Поверьте, нам очень не хочется этим заниматься, но, кажется, все к этому пока идет. Если горожане не увидят скорых, в течение трех месяцев изменений вашего отношения к делу, то мы пойдем на этот шаг. Эта история остро стоит в нашей повестке, — этими словами Евгения Уваркина завершила совещание.
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