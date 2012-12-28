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сегодня, 20:32
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Евгения Уваркина зашла с козырей: составлен список владельцев липецких «управляшек»

Тем, кто отказывается должным образом исполнять свои обязанности перед жителями, обещан кнут: проверка силовиками бухгалтерий «управляшек».

Глава Липецка Евгения Уваркина перешла от призывов к действию: на этой неделе мэр привела на профилактическую беседу в Следственный комитет руководителей худших управляющих компаний. Тем самым мэр дала понять, что время уговоров закончилось.

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В этот же день глава города на совещании с представителями всех УК предъявила таблицу, которую те никогда не видели. В ней указаны как собственники УК, так и все иные сведения, которые позволяют составить представление о том, как устроен бизнес по управлению жилфондом в Липецке.

В таблице указано, например, что Владимир Саунин является бенефициаром пяти УК: «Комфорт-Л», «Строй-Сервис-Э», «Аванград», «Домостроительный комбинат», «Веста». Что в ведении этих организаций — 232 дома, и за год компании собирают с жильцов порядка 200 млн рублей. В таблице — множество иных сведений: состояние жилфонда, его средняя этажность, средний возраст домов, тариф, количество жалоб жильцов через систему ЕДС в течении календарного года…

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— Что мы видим? 2 597 обращений горожан на работы этих управляющих компаний за 365 дней, начиная с текущей даты. По 11,19 обращений на каждый дом. У господина Саунина в управлении — всего одно общежитие. Почти 850 тысяч квадратных метров жилья без аварийного фонда. Он не взял в управление ни одного брошенного дома, ни одного аварийного. Средний тариф — 19,9 рублей, выше, чем у десятков других УК. Собираемость — 200 миллионов рублей в год. При этом эти компании не подпадают под наши критерии правильной управляющей компании. Например, не входят ни в одну из общественных организаций, не согласовали границы дворов, не хотят принять концепцию «один двор — одна УК»... Прекрасная картинка! — резюмировала глава Липецка.

Возразить ей было некому — Владимир Саунин на совещание не пришел.

Компании этого бенефициара, кстати, далеко не худшие в Липецке. В ТОП-5 отпетых двоечников департамент ЖКХ мэрии записал УК «Маяк», на которую с начала года через систему ЕДС поступило 6 302 жалобы, УК «Вариант» (4 170), «Проспект» (2 902), «Выбор» (777), «Ориентир» (290).

В качестве положительного примера участникам совещания мэр привела УК «Аист». Евгения Уваркина рассказала о своих эмоциях от увиденного на примере дома по улице Звездной, 2/2, в котором все идеально. Большинство жильцов состоят в общедомовом чате, есть старшая по дому. Директор «Аиста» Владимир Фарафонов ежегодно отчитывается перед жильцами о расходах. Жильцы знают его в лицо, а при необходимости могут позвонить по мобильному — номер директора также находится в общем доступе. Идеален подвал, он же — убежище. В нем высокие потолки, чисто и сухо. Идеален дворник — во дворе нет ледяной колеи. Идеальна уборщица.

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— Это экстаз — график влажной уборки этажей. Он висит в подъезде на информационном стенде. С личной подписью уборщицы за выполненную работу!

И через паузу: «Коллеги, хочу спросить, у кого из вас такое есть?»

И еще через паузу: «Такими должны быть все дома. И так будет. Но для этого нам нужно еще немного времени».

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Уваркина показала слайд с лучшими и худшими УК по количеству дворников и снегоуборочной технике. Оказалось, что есть «управляшки», у которых — по 0,15 дворника на дом («Рубин») или же по 0,16 («Угловая»). Эти сведения компании представили городской администрации самостоятельно, а значит, на деле ситуация может быть намного хуже.

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Евгения Уваркина привела общую статистику по работе УК. За январь-февраль этого года в ЕДС с жалобами на текущие крыши, залитые нечистотами подвалы, холод в квартирах, лед у домов поступили 31 164 обращения горожан — в три раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. Только на отопление с начала этого года через ЕДС было зарегистрировано 29 600 жалоб против 15 200 в прошлом году. Показав табличку с УК-антилидерами по четырем параметрам — отоплению, состоянию контейнерных площадок, текущим крышам и залитым подвалам — мэр назвала ситуацию катастрофой.

— Вы все были на совещании в Следственном комитете. Вы увидели, что мы системно подходим к наведению порядка. Еженедельно информация по пяти компаниям-антилидерам детонаторам по жалобам будет направляться нами силовикам. Нам не хочется это делать, но мы делаем это вынужденно!

По словам мэра, неправильно, что в городе наряду с нормально работающими УК есть безответственные. «Если жильцы не видят дворников и уборщиц — это результат вашей недобросовестности. Если вы хотите зарабатывать по 200 миллионов в год и людей обманывать, то мы вам этого не позволим!»

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На следующей неделе мэр покажет таблицу с бенефицарами УК и результатами их работы губернатору. И еще раз заявила, что мэрия будет помогать жителям проводить перевыборы управляющих компаний. Тех, на кого больше всего жалоб, кто не желает жить по принципу «один двор — одна УК», кто отсекает своим безразличием участие горожан в муниципальных программах «Мой двор» и «Ремонт двора».

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Кстати, Госжилинспекция только что отозвала лицензию у УК «Угловая» (в ведении этой компании, на которую было множество нареканий, 63 дома). По словам заместителя руководителя ГЖИ Сергея Музалевских, все остальные находящиеся в «антитопе» «управляшки» идут к этой же участи семимильными шагами.

В конце встречи мэр еще раз сообщила директорам УК о возможном создании в Липецке муниципальной управляющей компании, которая будет наделена статусом гарантирующей.

Действительно, на уровне Кабмина и Госдумы сейчас идет дискуссии по поводу создания в регионах гарантирующих УК, которые без всяких юридических процедур могли бы брать на обслуживание оставшиеся без управления дома или дома тех УК, у которых отозвали лицензии. Статусом гарантирующей УК можно наделить частную добросовестную организацию или же в субъекте могут быть созданы муниципальные компании.

— Тогда будет понятно, на что расходуют как деньги горожан, так и бюджетные средства, выделяемые на программы «Мой двор» и «Ремонт двора». И даже не думайте, что в муниципальную УК попадут только проблемные дома. Поверьте, нам очень не хочется этим заниматься, но, кажется, все к этому пока идет. Если горожане не увидят скорых, в течение трех месяцев изменений вашего отношения к делу, то мы пойдем на этот шаг. Эта история остро стоит в нашей повестке, — этими словами Евгения Уваркина завершила совещание.
Евгения Уваркина
управляющие компании
ЖКХ
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Комментарии (11)

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коля
2 минуты назад
и было 80 дворников на одного директора .а сейчас 1 дворник на 80 директоров.
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коля
8 минут назад
Вот что значит советское образование! раньше один жек работал .и нормально было .и управлял один а не 80 человек.
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Бабаха
10 минут назад
На дворе 21 век, а песок возят всё на санках да в карыте и разбрасывает мужик руками))) ну это уже просто стыд и срам....
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Веста!
15 минут назад
Боевой проезд д41а, ледяная колея в 10 см. Снег не убирают, а просто скидывают на газон. Из-за чего затруднен выезд со двора. Просто никто не жалуется.
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Ой, да ладно
17 минут назад
УК плохие, а они хорошие. Сами работать не хотят. Я вон читал, в какой то области нашли управу на черных ассенизаторов. По сорок тыщь штраф выписывают, и машину на штраф стоянку, как вещьдок, участвующий в преступлении. И все по закону.
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Воробьиха
30 минут назад
Цирк с конями
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Древний.
34 минуты назад
Красиво, в слайдах. А на деле что?
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не-а чё
44 минуты назад
Давно пора тряхнуть этих директоров.
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Убощик
54 минуты назад
Зарплату ещё покажите,какую должны получать дворник и уборщица,за копейки работают
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Ещё
58 минут назад
Ещё зарплату пускай покажут,какие получают дворник и уборщица УК вариант
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