МегаФон в Воронежской области возглавил липчанин Павел Фомин

Подразделение сотового оператора МегаФон в Воронежской области возглавил Павел Фомин. В 90-е годы он был одним из первых липецких управленцев нового для того времени вида телекоммуникационной отрасли.



«Павел Фомин окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. Получил степень MBA, выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров. Имеет 19-летний опыт руководящей работы в телекоммуникационной сфере», — говорится в релизе компании.Кроме экономического у Павла Фомина историческое образование — в 1995 году он окончил ЛГПИ. Занимался развитием сотовой связи в Липецке, затем, в 2005-2012 годах, возглавлял филиалы федеральных сотовых компаний в Липецкой и Воронежской областях. В 2013 назначен директором МегаФона в Ивановской области, с 2022 руководил бизнесом оператора в Пермском крае. Награжден почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.«Воронежская область является для нас стратегически важным регионом, — отмечает директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков. — У Павла есть глубокое понимание процессов, происходящих в телекоммуникационной отрасли, опыт внедрения технологичных решений для крупных корпоративных заказчиков и взаимодействия с региональными властями. Уверен, что лидерский настрой и внушительный бэкграунд помогут ему и команде, работающей в Воронежской области, достичь высоких результатов».