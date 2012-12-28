Сегодня в Липецке: джазовый фестиваль, старт программы благоустройства дворов, липчане требуют наличных денег
Сегодня в Липецке: джазовый фестиваль, старт программы благоустройства дворов, липчане требуют наличных денег
Экономика
311
сегодня, 11:12
МегаФон в Воронежской области возглавил липчанин Павел Фомин
Подразделение сотового оператора МегаФон в Воронежской области возглавил Павел Фомин. В 90-е годы он был одним из первых липецких управленцев нового для того времени вида телекоммуникационной отрасли.
Кроме экономического у Павла Фомина историческое образование — в 1995 году он окончил ЛГПИ. Занимался развитием сотовой связи в Липецке, затем, в 2005-2012 годах, возглавлял филиалы федеральных сотовых компаний в Липецкой и Воронежской областях. В 2013 назначен директором МегаФона в Ивановской области, с 2022 руководил бизнесом оператора в Пермском крае. Награжден почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Воронежская область является для нас стратегически важным регионом, — отмечает директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков. — У Павла есть глубокое понимание процессов, происходящих в телекоммуникационной отрасли, опыт внедрения технологичных решений для крупных корпоративных заказчиков и взаимодействия с региональными властями. Уверен, что лидерский настрой и внушительный бэкграунд помогут ему и команде, работающей в Воронежской области, достичь высоких результатов».
Фото пресс-службы МегаФона
0
0
0
0
3
Комментарии