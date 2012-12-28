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29 минут назад
На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб
Утром 29 февраля на кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль «Lada Xray» врезался в замерзший сугроб. По словам очевидцев, авария произошла около 06:30. Водитель машины получил травму.
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