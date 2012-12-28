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1517
сегодня, 16:37
7

В Ельце ураганный ветер рушит кровли и выбивает стёкла в домах

Впрочем, пока бедствие носит единичный, а не массовый характер.

Жители Ельца в соцсетях пишут про последствия сильного ветра, который гуляет сегодня по городу.

Так, в одном из городских пабликов размещено видео, снятое в микрорайоне «Лучок» (назван в честь одноимённой реки, протекающей рядом). На нём с верхнего этажа многоквартирного дома буквально сыплется вниз остекление балкона.

В комментариях пишут, что, скорее всего, это стало возможным из-за некачественно выполненных работ по остеклению, но ветер на видео действительно сильный и играет проводами между домами, словно мишурой.

А над домом №21 на улице Королёва в Ельце завис оторвавшийся от крыши кусок кровли. Местные жители бьют тревогу и предупреждают соседей, чтобы те ходили мимо аккуратно.

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Злополучный дом на улице Королёва

Как рассказали GOROD48 жители Ельца, ветер во второй половине дня поднялся сильный, но далеко не ураган. Впрочем, в городе полно ветхих объектов, которые могут разрушиться, упасть вниз и не от самых сильных порывов.

Фото и видео - соцсети

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Комментарии (7)

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Сначала новые
Эксперт
18 минут назад
Нужно выделить средства из городских бюджетов на строительство 2х метрового забора не продуваемого ветром вдоль периметров там где его пики и порывы превышают 15м в секунду!
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...
сегодня, 17:15
К-качество
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Лиза
сегодня, 17:02
Скорее всего окна плохо закреплены, вот и вылетают. Сами, наверное, вставляли.
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Ну за что?
сегодня, 16:52
За что нам .Господь посылает испытание ,?
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За то
4 минуты назад
За то ,что надо наводить порядок каждому в своей стране.
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Внушаемый
сегодня, 16:46
чем это Елец нагрешил ,что Природа его выбрала ? Тихий городок
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Эксперт
17 минут назад
Да ветер против криминала это гордость для ветра.
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