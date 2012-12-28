В Ельце ураганный ветер рушит кровли и выбивает стёкла в домах

Впрочем, пока бедствие носит единичный, а не массовый характер.

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А над домом №21 на улице Королёва в Ельце завис оторвавшийся от крыши кусок кровли. Местные жители бьют тревогу и предупреждают соседей, чтобы те ходили мимо аккуратно.









Злополучный дом на улице Королёва



Как рассказали GOROD48 жители Ельца, ветер во второй половине дня поднялся сильный, но далеко не ураган. Впрочем, в городе полно ветхих объектов, которые могут разрушиться, упасть вниз и не от самых сильных порывов.







Фото и видео - соцсети



Жители Ельца в соцсетях пишут про последствия сильного ветра, который гуляет сегодня по городу.Так, в одном из городских пабликов размещено видео, снятое в микрорайоне «Лучок» (назван в честь одноимённой реки, протекающей рядом). На нём с верхнего этажа многоквартирного дома буквально сыплется вниз остекление балкона.В комментариях пишут, что, скорее всего, это стало возможным из-за некачественно выполненных работ по остеклению, но ветер на видео действительно сильный и играет проводами между домами, словно мишурой.