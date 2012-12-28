Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке двух подростков обвинили в терроризме
Общество
На подъездной дороге к Липецку перевернулась легковушка
Происшествия
Задонские пенсионеры исполнили частушки на шоу Андрея Малахова
Культура
В столкновении четырех автомобилей пострадали два человека
Происшествия
Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду
Происшествия
В Липецкую область приходит весна
Погода в Липецке
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пострадавшим в столкновении четырех автомобилей на проспекте Победы от 25 до 36 лет
Происшествия
Липчанин отсудил за некачественный холодильник более 122 000 рублей
Общество
На площади Плеханова легковушка врезалась в подземный переход
Происшествия
Читать все
Первый в этом году объект благоустройства проторговали в Липецке
Общество
70-летний пенсионер обронил бумажник, и его тут же стащила 62-летняя женщина
Происшествия
Ельчанин отсудил у автосалона 240 000 рублей за навязанные услуги
Общество
36-летний липчанин оштрафован на 11 500 за две публикации в соцсети
Происшествия
Пострадавшим в столкновении четырех автомобилей на проспекте Победы от 25 до 36 лет
Происшествия
«Вонь неделю на весь двор»: на улице Писарева течёт канализация
Общество
На улице Космонавтов горела квартира — пять человек эвакуированы
Общество
Охранника магазина обвиняют в краже денег с забытой покупательницей карты
Происшествия
Покупка в Telegram обернулась судимостью
Происшествия
В Чаплыгине женщина отдала мошенникам 700 000 рублей за спасение дочери: дело дошло до суда
Происшествия
Читать все
Происшествия
481
сегодня, 12:16
10

70-летний пенсионер обронил бумажник, и его тут же стащила 62-летняя женщина

Возбуждено уголовное дело о краже.

Оперативники отдела полиции №3 УМВД по Липецку задержали по обвинению в краже кошелька с 31 500 рублями 62-летнюю жительницу города. 

Кражу записала камера наблюдения: 22 февраля пенсионер обронил бумажник, когда делал покупки в киоске, а женщина тут же подобрала чужую собственность, и сделала вил, что ничего не находила после того, как липчанин хватился кошелька.

«По фактам хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

кража
1
0
0
0
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
менелджер
4 минуты назад
что упало то пропали, выживает сильнейший! особенно сейчас
Ответить
Тот еще
5 минут назад
А как можно украсть то, что просто лежит?
Ответить
Кент
38 минут назад
От лопатника надо сразу избавляться.
Ответить
я
41 минуту назад
бессовестная
Ответить
вольф
43 минуты назад
Воруют из за нищеты?
Ответить
Лидия
44 минуты назад
Последствия обнищания пенсионеров, кстати замечен рост преступлений совершенных пожилыми людьми, воровство в продуктовых магазинах и т. п., это не от хорошей жизни
Ответить
вольф
45 минут назад
Воруют из за нищеты?
Ответить
lordyc
46 минут назад
Бестыдница не стыда не совести сама испытывает дефицит средств но украла о пенсионера себе подобной.
Ответить
Местный
47 минут назад
А ещё постоянно на молодёжь ворчат.
Ответить
й
53 минуты назад
Типичная женская жадность до чужого.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru