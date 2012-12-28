В Чаплыгине женщина отдала мошенникам 700 000 рублей за спасение дочери: дело дошло до суда
Происшествия
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сегодня, 12:16
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70-летний пенсионер обронил бумажник, и его тут же стащила 62-летняя женщина
Возбуждено уголовное дело о краже.
Кражу записала камера наблюдения: 22 февраля пенсионер обронил бумажник, когда делал покупки в киоске, а женщина тут же подобрала чужую собственность, и сделала вил, что ничего не находила после того, как липчанин хватился кошелька.
«По фактам хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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