70-летний пенсионер обронил бумажник, и его тут же стащила 62-летняя женщина

Возбуждено уголовное дело о краже.





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Оперативники отдела полиции №3 УМВД по Липецку задержали по обвинению в краже кошелька с 31 500 рублями 62-летнюю жительницу города.Кражу записала камера наблюдения: 22 февраля пенсионер обронил бумажник, когда делал покупки в киоске, а женщина тут же подобрала чужую собственность, и сделала вил, что ничего не находила после того, как липчанин хватился кошелька.«По фактам хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.