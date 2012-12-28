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сегодня, 16:42
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду

С перебоями подачи холодной воды 22 апреля из-за ремонтных работ на сетях столкнутся жители 20 домов на трех улицах в двух районах, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова. Цистерна с водой будет находиться возле дома № 117 по улице Московской.

Кроме того, с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 5, 7 по улице Барашева – воду для питья подвезут к дому № 5.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

22 апреля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 отключат электричество из-за монтажа приборов учета электроэнергии (не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения) на улицах Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Железногорской, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, 8 Марта, Адамова, Горького, Советской, Барашева, Октябрьской, Первомайской. в переулке Виноградном, по проезду Каштановому.

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Индустриальную, Сырскую, Буденного, Алмазную, Агрономическую, Виктора Музыки, Опытную, проезды Боевой, Трубный, садоводчество «Березка».

С 14:00 до 17:00 ремонтные работы на сетях станут причиной перебоев со светом на улицах Арктической, Елецкой, Студеновской, 40 лет Октября, Ушинского, 9-го Января, Карьерной, 4-й Пятилетки, академика Павлова.

Отключение воды
отключение света
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Комментарии (1)

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Сергей
38 минут назад
Боевой проезд отключают постоянно, а вода течет по улице рекой несколько месяцев. Никакого толка от этих отключений нет. Так зачем отвечать если ничего не делает е? Или отмыть деньги за не выполненную работу нужно. Тогда всё понятно. Спасибо за работу!
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