Машнин озвучил свой жизненный принцип, тренер «Велеса» сомневается, что команда удержится в «Золоте»
Погода в Липецке
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сегодня, 18:38
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В Липецке побит температурный рекорд, который держался 74 года
В Липецке 21 апреля зафиксировали 26,5 градуса.
Между тем, уже завтра характер погоды поменяется – из-за прохождения через территорию Липецкой области холодного атмосферного фронта южного циклона. Погода в Липецкой области в ближайшие дни станет прохладнее и вернется к климатической норме.
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