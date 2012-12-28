В Липецке побит температурный рекорд, который держался 74 года

В Липецке 21 апреля зафиксировали 26,5 градуса.

Новый температурный рекорд зафиксировали в Липецке сегодня, 21 апреля: воздух прогрелся до +26,5 градуса. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прежний абсолютный максимум для дня 21 апреля в Липецке принадлежал 1950 году – тогда он составил +25 градусов, на полтора градуса меньше.Между тем, уже завтра характер погоды поменяется – из-за прохождения через территорию Липецкой области холодного атмосферного фронта южного циклона. Погода в Липецкой области в ближайшие дни станет прохладнее и вернется к климатической норме.