Машнин озвучил свой жизненный принцип, тренер «Велеса» сомневается, что команда удержится в «Золоте»
Происшествия
556
сегодня, 20:15
5
Водитель «Ларгуса» отправил байкера к врачам
По предварительной информации, причиной аварии стал неправильный манёвр при развороте.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации, водитель «Лады-Ларгуса» при развороте не убедился в безопасности манёвра, что стало причиной столкновения.
В итоге под колёса чуда отечественного автопрома попал настоящий японский мотоцикл «Хонда» и его 43-летний водитель.
Байкеру потребовалась помощь врачей.
На фото пострадавший в бинтах возле машины «скорой»
«В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия ДТП», — заверили в УМВД.
Главное фото УМВД РФ по Липецкой области
0
0
1
0
0
Комментарии (5)