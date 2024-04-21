Водитель «Ларгуса» отправил байкера к врачам

По предварительной информации, причиной аварии стал неправильный манёвр при развороте.

«В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия ДТП», — заверили в УМВД.



Главное фото УМВД РФ по Липецкой области



ДТП с участием мотоцикла произошло около 16:00 на улице Гагарина напротив дома №30.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации, водитель «Лады-Ларгуса» при развороте не убедился в безопасности манёвра, что стало причиной столкновения.В итоге под колёса чуда отечественного автопрома попал настоящий японский мотоцикл «Хонда» и его 43-летний водитель.Байкеру потребовалась помощь врачей.