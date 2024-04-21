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сегодня, 20:15
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Водитель «Ларгуса» отправил байкера к врачам

По предварительной информации, причиной аварии стал неправильный манёвр при развороте.

ДТП с участием мотоцикла произошло около 16:00 на улице Гагарина напротив дома №30.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации, водитель «Лады-Ларгуса» при развороте не убедился в безопасности манёвра, что стало причиной столкновения.

В итоге под колёса чуда отечественного автопрома попал настоящий японский мотоцикл «Хонда» и его 43-летний водитель.

Байкеру потребовалась помощь врачей.

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На фото пострадавший в бинтах возле машины «скорой»

«В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия ДТП», — заверили в УМВД.
Главное фото УМВД РФ по Липецкой области

ДТП
мотоциклист
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Бози
13 минут назад
По нашим дорогам ездить можно только на танках. Привет карьеру.
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коля
23 минуты назад
вот на что грешить .есть правила .60 .как заметить если он летит сто 60.по звуку определять.
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Иваныч
33 минуты назад
Верно было подмечено ,ненадо двигаться быстрее потока и между рядов , их появления не ожидаешь.
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Байкер
40 минут назад
Бывает, требуется им уступать просто так. Как они уступают фурам и автобусам. И не лететь быстрее потока.
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Студент
43 минуты назад
Эх восход жалко.
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