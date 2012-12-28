Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умерла юная спортсменка, пострадавшая в аварии в Краснодарском крае
Происшествия
В Ельце ураганный ветер рушит кровли и выбивает стёкла в домах
Общество
Картофель по цене мяса
Общество
Водитель «Ларгуса» отправил байкера к врачам
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сильный ветер в Липецкую область принес холодный атмосферный фронт
Общество
В Липецке побит температурный рекорд, который держался 74 года
Погода в Липецке
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Машнин обыграл соперника на выезде в «футбольные шахматы»
Спорт
Ночью в Елецком районе спасли от огня жилой дом
Происшествия
Читать все
Умерла юная спортсменка, пострадавшая в аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Водитель «Ларгуса» отправил байкера к врачам
Происшествия
Сегодня в Липецке: джазовый фестиваль, старт программы благоустройства дворов, липчане требуют наличных денег
Общество
«Счастливому берегу» дали отсрочку: собак надо пристроить за три месяца
Общество
В Липецке побит температурный рекорд, который держался 74 года
Погода в Липецке
По первой обновленной трамвайной линии в Липецке пассажиры поедут 20 июня
Общество
Курьера мошенников перехватили по дороге в Рязань с добычей в полмиллиона рублей
Происшествия
В Усманском районе обнаружены остатки метеозонда
Происшествия
9-летнего ребенка отбросило от удара машины на несколько метров
Происшествия
13 – счастливое число, липецкие бомбардиры разбушевались
Спорт
Читать все
Происшествия
565
43 минуты назад
1

В Усманском районе обнаружены остатки метеозонда

Опасности они не представляли.

В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, после воздушной тревоги 19 и 20 апреля остатки метеозондов были найдены в Хлевенском и Воловском районах.

«Обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», – рассказал 20 апреля Игорь Артамонов в соцсетях.

16 апреля обломки метеозонда нашли в Воловском районе — их уничтожили с помощью подрыва.

По данным федеральных медиа, такие метеозонды снаряжают взрывчаткой и направляют в сторону российских городов. 

«При обнаружении упавшего летательного аппарата или его фрагментов, нужно быть предельно осторожными и соблюдать следующие правила:

– Не подходите к обломкам и не трогайте их;
– Сообщите о месте обнаружения по телефону 112;
– Не фотографируйте и не распространяйте фото или видео», – предупредил губернатор.
беспилотники
воздушная тревога
0
0
0
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Патриот
23 минуты назад
И какой прогноз погоды?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru