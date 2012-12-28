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Происшествия
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43 минуты назад
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В Усманском районе обнаружены остатки метеозонда
Опасности они не представляли.
Напомним, после воздушной тревоги 19 и 20 апреля остатки метеозондов были найдены в Хлевенском и Воловском районах.
«Обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», – рассказал 20 апреля Игорь Артамонов в соцсетях.
16 апреля обломки метеозонда нашли в Воловском районе — их уничтожили с помощью подрыва.
По данным федеральных медиа, такие метеозонды снаряжают взрывчаткой и направляют в сторону российских городов.
«При обнаружении упавшего летательного аппарата или его фрагментов, нужно быть предельно осторожными и соблюдать следующие правила:
– Не подходите к обломкам и не трогайте их;
– Сообщите о месте обнаружения по телефону 112;
– Не фотографируйте и не распространяйте фото или видео», – предупредил губернатор.
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