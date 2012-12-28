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662
55 минут назад
5

Следственный комитет займется проверкой схем работы самых проблемных УК Липецка

Глава города Евгения Уваркина вчера объехала три многоэтажки: две проблемные и одну примерную.

— Немного опаздывает. Задерживается в Следственном комитете, — сказала одна из сотрудниц мэрии Липецка жительнице дома №9 по улице Льва Толстого Татьяне Моисеевой, которая ждала Евгению Уваркину у подъезда.

Татьяна, молодая мать, дозвонилась до мэра по телефону прямой линии в эфире местной телекомпании и пожаловалась на отсутствие в ее многоэтажке уборщицы и дворника. Мэр сказала, что приедет и расскажет, что делать. Пока ждали мэра, случилось чудо: во дворе появился мужчина в донельзя замызганной спецовке, притащивший санки с закрепленным на нем корытом с песком. Им оказался дворник УК «Маяк» Денис Пилипенко. Без лопаты и без совка мужчина руками (хорошо еще, что в перчатках) начал (почему-то задом) разбрасывать песок из этого средства малой механизации, которое уже замечали в других дворах, обслуживаемых «Маяком».

— Я так привык, — говорит дворник. И жалуется на 16 тысяч рублей зарплаты.

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— Это первый песок, который мы увидели с начала года, — сказала Татьяна Моисеева. —Ладно я, но в нашем доме живут, в основном, пожилые люди. Я не раз видела, как бабульки чуть ли не на четвереньках ползли по льду к тротуару.

Ее соседка Татьяна Белякова подтверждает эти слова. Говорит, что после ледяных дождей клеила на подошвы сапог медицинский пластырь, чтобы не упасть.

Чуть опоздавшая на встречу Евгения Уваркина говорит, что в региональном Следкоме была не одна, что с собой она туда привела руководителей проблемных УК, которые узнали, что их финансово-хозяйственную деятельность теперь проверят следователи этого ведомства. Татьяна Моисеева пожаловалась мэру на «Маяк», рассказала, что эта компания обслуживает дом №16 на проспекте Победы, где живет ее мать. Снег у дома этой зимой тоже не убирали, лед песком не посыпали. Более того, в доме у мамы тепла не было с 3 по 25 января!

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Евгения Уваркина сказала, что у нее тоже много вопросов к директору «Маяка» Валентину Дубинину. Его компания — одна из самых худших «управляшек» в Липецке. С начала года на работу «Маяка» в ЕДС поступило больше всего жалоб — 6 300. В среднем, по 4,75 на каждый обслуживаемый дом. Но Валентин Дубинин, который из Следственного комитета вышел вместе с главой города, к дому №9 по улице Льва Толстого так и не пришел, хотя и обещал это главе города.

Евгения Уваркина обратила внимание собеседницы на внешний вид дома. Он хорош, так как в нем не так давно провели капремонт. «Тут просто нужно поддерживать порядок». Мэр посоветовала жильцам создать чат в мессенджере, переизбрать управляющую компанию, пообещала им в этом помощь департамента ЖКХ.

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На второй адрес глава Липецка едва доехала по ужасному, ни разу, очевидно, не видевшему трактора этой зимой проезду — по дворам вдоль домов №9 по улице Берзина и дома №13/2 по улице Звездной. Служебную «Тойоту» мэра кидало по ледяной колее из стороны в сторону. Зато двор дома №13 по улице Звездной оказался без колеи и желтым от щедро посыпанного песка. Но здесь мэра плечом к плечу вместе с жильцами ждала директор УК «ЖЭУ №4» Наталья Щедрина, одна из акул липецкого бизнеса по управлению домами.

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Мэра на той же телевизионной прямой линии пригласила пенсионерка Евдокия Виноградова. У нее две жалобы: на подтопленный с 13 февраля подвал под первым подъездом и на отсутствие дворника. «Только сегодня весь двор посыпали песком!»

— Мастера ЖЭКа никогда не берут телефон. У меня в ванной сломался смеситель. Мне нужно его заменить, но прежде надо поставить на трубу новый вентиль, чтобы перекрыть воду. Я не могу оставить в ЖЭК заявку, — жалуется уже на личную проблему бабушка из 121-й квартиры.

— Будьте завтра дома. Вам все сделают, — отвечает ей директор «управляшки».

Мэр выясняет, что УК ни отчитывается перед жильцами о своей работе, а в ответ на претензии они слышат одно и то же: многие в доме не платят за коммунальные услуги, откуда ж нам взять на все ваши хотелки деньги! Евгения Уваркина тут же проводит для двух десятков жильцов экономический ликбез.

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— Какой у вас тариф на текущий ремонт и содержание жилья? 18 рублей? С учетом площади вашего дома компания ежегодно получает 2,4 миллиона рублей дохода грязными. Куда вы тратите деньги, Наталья Борисовна? — обращается мэр к директору УК. — Это не дело, что дворники и технички меняются у вас как перчатки. Трактор зимой должен убирать двор после каждого серьезного снегопада. Аренда трактора — пять тысяч рублей в час. Это разово. А если вы возьмете трактор на подряд — выйдет дешевле.

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Есть старый советский мультфильм про полтора землекопа. В Липецке есть «управляшки», у которых — по 0,15 дворника на дом («Выбор») или же по 0,16 («Угловая») 

Мэр советует жильцам выбрать старшего по дому. И тут же находит подходящую для этого кандидатуру, 35-летнюю женщину, работающую в интернет-компании на удаленке. «Вот идеальный вариант для вашего дома!»

Будучи искушенным коммерсантом, Наталья Щедрина тут же подыгрывает мэру, предлагает финансовое стимулирование старшему по дому. Но глава города говорит, что эта история — мутная. И что находящиеся на содержании «управляшек» старшие по домам — не помощники жильцам в наведении порядка. Евгения Уваркина дает Наталье Щедриной месяц, чтобы отчитаться перед жильцами о тратах на дом в 2023 году. А жильцам советует принудить «управляшку» к участию в муниципальных программах «Мой двор» и «Ремонт двора», на которые мэрия выделяет солидное финансирование.

Третья точка объезда — дом по улице Звездной, 2/2. Эту элитную новостройку четвертый год обслуживает УК «Аист». И здесь все идеально.

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Идеален подвал, он же — убежище. В нем высокие потолки, чисто и сухо. Идеален дворник — во дворе нет ледяной колеи. Идеальна уборщица: в подъезде на информационном стенде висит график уборки этажей с ее личной подписью за выполненную работу. Большинство жильцов состоят в общедомовом чате, есть старшая по дому. Директор «Аиста» Владимир Фарафонов ежегодно отчитывается перед жильцами о расходах. Жильцы знают его в лицо, а при необходимости могут позвонить по мобильному — номер директора также находится в общем доступе.

В управлении УК «Аист» — всего 19 домов. Жалоб на деятельность компании — единицы. Поэтому мэр просит Владимира Фарафонова стать участником ярмарки вакансий, на которой горожане, отказавшиеся от вороватых «управляшек», могут выбрать ответственную компанию.
УК
ЖКХ
Евгения Уваркина
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Комментарии (5)

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Ветеран
8 минут назад
Нигде в слайдах не увидел УК Перспектива. Вот где надо разбираться прокуратуре. Не делает на своих территориях ничего, от слова совсем - уборка подъездов, уборка территории и т.д. Мы вообще ни разу не видели представителей этой компании, от встреч они уклоняются, хотя постоянно обещают прийти и ответить на вопросы.
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Олег
23 минуты назад
Власти не уделяют должной мере проблемы с управляющими компаниями и городскими перевозчиками с работы вечером уехать это мука.
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65+
29 минут назад
Кривенкова 3 каждый год меняют компании результат печальны не ского спорить за что раньше плотики на содержания жилья УК ничего практически наделали . Была новолипецкая в 1993 г было вино работу и слесаря были и дворники с уборщицами . Потом октябрьская какая-то база у них была . Сейчас мастер приходит иногда с утра и за дворника и за уборщицу , покружатся и сваливает слесарей не видели вовсе . Договор с этой УК большинство не заключали . Говорят что её крышует какое-то депутат !
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Желябова
41 минуту назад
Уважаемая Уваркина Евгения,а вы знаете,что в самом Центре нашего города находится многострадальный дом по адресу:Желябова 31,в котором нет управляющей компании,аварийки,текущая крыша,отваливающаяся со стен штукатурка. И всë это результат капремонта проведëнного кое-как в 2011году.Найдите нашему дому Управ.компанию.
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все проплатят
48 минут назад
а нам просто не платить этим жуликам. тол ку то, работы не делают, пусть только в суд попробуют обратиться!
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