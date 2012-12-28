Следственный комитет займется проверкой схем работы самых проблемных УК Липецка

Глава города Евгения Уваркина вчера объехала три многоэтажки: две проблемные и одну примерную.

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— Немного опаздывает. Задерживается в Следственном комитете, — сказала одна из сотрудниц мэрии Липецка жительнице дома №9 по улице Льва Толстого Татьяне Моисеевой, которая ждала Евгению Уваркину у подъезда.Татьяна, молодая мать, дозвонилась до мэра по телефону прямой линии в эфире местной телекомпании и пожаловалась на отсутствие в ее многоэтажке уборщицы и дворника. Мэр сказала, что приедет и расскажет, что делать. Пока ждали мэра, случилось чудо: во дворе появился мужчина в донельзя замызганной спецовке, притащивший санки с закрепленным на нем корытом с песком. Им оказался дворник УК «Маяк» Денис Пилипенко. Без лопаты и без совка мужчина руками (хорошо еще, что в перчатках) начал (почему-то задом) разбрасывать песок из этого средства малой механизации, которое уже замечали в других дворах, обслуживаемых «Маяком».— Я так привык, — говорит дворник. И жалуется на 16 тысяч рублей зарплаты.— Это первый песок, который мы увидели с начала года, — сказала Татьяна Моисеева. —Ладно я, но в нашем доме живут, в основном, пожилые люди. Я не раз видела, как бабульки чуть ли не на четвереньках ползли по льду к тротуару.Ее соседка Татьяна Белякова подтверждает эти слова. Говорит, что после ледяных дождей клеила на подошвы сапог медицинский пластырь, чтобы не упасть.Чуть опоздавшая на встречу Евгения Уваркина говорит, что в региональном Следкоме была не одна, что с собой она туда привела руководителей проблемных УК, которые узнали, что их финансово-хозяйственную деятельность теперь проверят следователи этого ведомства. Татьяна Моисеева пожаловалась мэру на «Маяк», рассказала, что эта компания обслуживает дом №16 на проспекте Победы, где живет ее мать. Снег у дома этой зимой тоже не убирали, лед песком не посыпали. Более того, в доме у мамы тепла не было с 3 по 25 января!Евгения Уваркина сказала, что у нее тоже много вопросов к директору «Маяка» Валентину Дубинину. Его компания — одна из самых худших «управляшек» в Липецке. С начала года на работу «Маяка» в ЕДС поступило больше всего жалоб — 6 300. В среднем, по 4,75 на каждый обслуживаемый дом. Но Валентин Дубинин, который из Следственного комитета вышел вместе с главой города, к дому №9 по улице Льва Толстого так и не пришел, хотя и обещал это главе города.Евгения Уваркина обратила внимание собеседницы на внешний вид дома. Он хорош, так как в нем не так давно провели капремонт. «Тут просто нужно поддерживать порядок». Мэр посоветовала жильцам создать чат в мессенджере, переизбрать управляющую компанию, пообещала им в этом помощь департамента ЖКХ.На второй адрес глава Липецка едва доехала по ужасному, ни разу, очевидно, не видевшему трактора этой зимой проезду — по дворам вдоль домов №9 по улице Берзина и дома №13/2 по улице Звездной. Служебную «Тойоту» мэра кидало по ледяной колее из стороны в сторону. Зато двор дома №13 по улице Звездной оказался без колеи и желтым от щедро посыпанного песка. Но здесь мэра плечом к плечу вместе с жильцами ждала директор УК «ЖЭУ №4» Наталья Щедрина, одна из акул липецкого бизнеса по управлению домами.Мэра на той же телевизионной прямой линии пригласила пенсионерка Евдокия Виноградова. У нее две жалобы: на подтопленный с 13 февраля подвал под первым подъездом и на отсутствие дворника. «Только сегодня весь двор посыпали песком!»— Мастера ЖЭКа никогда не берут телефон. У меня в ванной сломался смеситель. Мне нужно его заменить, но прежде надо поставить на трубу новый вентиль, чтобы перекрыть воду. Я не могу оставить в ЖЭК заявку, — жалуется уже на личную проблему бабушка из 121-й квартиры.— Будьте завтра дома. Вам все сделают, — отвечает ей директор «управляшки».Мэр выясняет, что УК ни отчитывается перед жильцами о своей работе, а в ответ на претензии они слышат одно и то же: многие в доме не платят за коммунальные услуги, откуда ж нам взять на все ваши хотелки деньги! Евгения Уваркина тут же проводит для двух десятков жильцов экономический ликбез.— Какой у вас тариф на текущий ремонт и содержание жилья? 18 рублей? С учетом площади вашего дома компания ежегодно получает 2,4 миллиона рублей дохода грязными. Куда вы тратите деньги, Наталья Борисовна? — обращается мэр к директору УК. — Это не дело, что дворники и технички меняются у вас как перчатки. Трактор зимой должен убирать двор после каждого серьезного снегопада. Аренда трактора — пять тысяч рублей в час. Это разово. А если вы возьмете трактор на подряд — выйдет дешевле.Мэр советует жильцам выбрать старшего по дому. И тут же находит подходящую для этого кандидатуру, 35-летнюю женщину, работающую в интернет-компании на удаленке. «Вот идеальный вариант для вашего дома!»Будучи искушенным коммерсантом, Наталья Щедрина тут же подыгрывает мэру, предлагает финансовое стимулирование старшему по дому. Но глава города говорит, что эта история — мутная. И что находящиеся на содержании «управляшек» старшие по домам — не помощники жильцам в наведении порядка. Евгения Уваркина дает Наталье Щедриной месяц, чтобы отчитаться перед жильцами о тратах на дом в 2023 году. А жильцам советует принудить «управляшку» к участию в муниципальных программах «Мой двор» и «Ремонт двора», на которые мэрия выделяет солидное финансирование.Третья точка объезда — дом по улице Звездной, 2/2. Эту элитную новостройку четвертый год обслуживает УК «Аист». И здесь все идеально.Идеален подвал, он же — убежище. В нем высокие потолки, чисто и сухо. Идеален дворник — во дворе нет ледяной колеи. Идеальна уборщица: в подъезде на информационном стенде висит график уборки этажей с ее личной подписью за выполненную работу. Большинство жильцов состоят в общедомовом чате, есть старшая по дому. Директор «Аиста» Владимир Фарафонов ежегодно отчитывается перед жильцами о расходах. Жильцы знают его в лицо, а при необходимости могут позвонить по мобильному — номер директора также находится в общем доступе.В управлении УК «Аист» — всего 19 домов. Жалоб на деятельность компании — единицы. Поэтому мэр просит Владимира Фарафонова стать участником ярмарки вакансий, на которой горожане, отказавшиеся от вороватых «управляшек», могут выбрать ответственную компанию.