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сегодня, 14:21
1

Липчан призывают не выходить на весенний лёд

Хотя толщина льда на на реке Воронеж пока достигает 25 сантиметров.

По данным метеорологов, толщина льда на реке Воронеж пока достигает 25 сантиметров. Но спасатели предупреждают, что эта величина относительная.

«На состояние покрытия влияют подводные течения и много иных факторов. Лёд остаётся непрочным в местах быстрого течения, в устьях рек и притоках, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. По наблюдениям специалистов, в настоящее время значительная часть русла реки уже открыта», — сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка.

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В Липецке активизировалось патрулирование мест, которые традиционно пользуются популярностью у любителей подлёдного лова: рыбакам раздают памятки и предупреждают о рисках. А родителям рекомендуют провести беседы с детьми.

Фото - lip-go.ru
спасатели
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Зимний рыбак
сегодня, 14:51
Запугали и довели народ до крайности: за эту зиму ни один рыбак под лёд не ушёл. Все сидят дома в спасательных жилетах и верёвкой в руках
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