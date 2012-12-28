В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
173
сегодня, 14:21
1
Липчан призывают не выходить на весенний лёд
Хотя толщина льда на на реке Воронеж пока достигает 25 сантиметров.
«На состояние покрытия влияют подводные течения и много иных факторов. Лёд остаётся непрочным в местах быстрого течения, в устьях рек и притоках, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. По наблюдениям специалистов, в настоящее время значительная часть русла реки уже открыта», — сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка.
В Липецке активизировалось патрулирование мест, которые традиционно пользуются популярностью у любителей подлёдного лова: рыбакам раздают памятки и предупреждают о рисках. А родителям рекомендуют провести беседы с детьми.
Фото - lip-go.ru
0
0
0
0
0
Комментарии (1)