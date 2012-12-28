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38 минут назад
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Умерла юная спортсменка, пострадавшая в аварии в Краснодарском крае

Это вторая жертва нашумевшего ДТП после тренера Максима Раилко. Ещё одну пострадавшую выписали, двое парней в больнице.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о смерти одной из 4-х пострадавших в страшной аварии в Краснодарском крае 1 апреля, когда нетрезвый водитель на автомобиле «Шкода» выехал на полосу встречного движения и буквально взял на таран «Ладу-Приору», в которой липецкие велосипедисты ехали на соревнования.

На месте погиб тренер и руководитель Липецкой федерации велоспорта Максим Раилко, не дожив меньше месяца до своего 34-летия. Четверо подростков в тяжёлом состоянии были доставлены в местные больницы.

- Умерла наша Алина, так и не придя в себя. Боролась долго, наша девочка, но не справилась, - написала в Telegram Евгения Уваркина, - Алина сидела с Максимом на переднем сиденье, как самая старшая. И была в самом тяжелом состоянии. Мама с сестренкой все время были рядом с ней. Когда я приезжала в больницу, мы говорили о том, как вместе будем смеяться, есть фрукты и потихоньку возвращаться к спорту, когда Алиночка пойдет на поправку… но этого не случилось.

Ранее одна из пострадавших была выписана из больницы и вместе с родителями вернулась в Липецк. Ей предстоит долгая реабилитация.

Двое парней по-прежнему находятся в больнице в Краснодарском крае.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое теперь будет переквалифицировано на «… смерть двух и более лиц». Горе-водителя заключили под стражу на два месяца.

Фото Telegram-канал Евгении Уваркиной
ДТП
авария
Максим Раилко
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
личанин
9 минут назад
выдайте для дальних путешествий всем тренерам хо тябы списанные тайоты камри с abs
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Терпила Всея Руси
2 минуты назад
Так влетели в тренера. Лучше автобус использовать или Volvo
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Гостья
23 минуты назад
Царствие небесное и светлая память девочке. Ком в горле. Очень жаль ребёнка.
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