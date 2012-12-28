Машнин озвучил свой жизненный принцип, тренер «Велеса» сомневается, что команда удержится в «Золоте»
Спорт
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38 минут назад
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Умерла юная спортсменка, пострадавшая в аварии в Краснодарском крае
Это вторая жертва нашумевшего ДТП после тренера Максима Раилко. Ещё одну пострадавшую выписали, двое парней в больнице.
На месте погиб тренер и руководитель Липецкой федерации велоспорта Максим Раилко, не дожив меньше месяца до своего 34-летия. Четверо подростков в тяжёлом состоянии были доставлены в местные больницы.
- Умерла наша Алина, так и не придя в себя. Боролась долго, наша девочка, но не справилась, - написала в Telegram Евгения Уваркина, - Алина сидела с Максимом на переднем сиденье, как самая старшая. И была в самом тяжелом состоянии. Мама с сестренкой все время были рядом с ней. Когда я приезжала в больницу, мы говорили о том, как вместе будем смеяться, есть фрукты и потихоньку возвращаться к спорту, когда Алиночка пойдет на поправку… но этого не случилось.
Ранее одна из пострадавших была выписана из больницы и вместе с родителями вернулась в Липецк. Ей предстоит долгая реабилитация.
Двое парней по-прежнему находятся в больнице в Краснодарском крае.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое теперь будет переквалифицировано на «… смерть двух и более лиц». Горе-водителя заключили под стражу на два месяца.
Фото Telegram-канал Евгении Уваркиной
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