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Общество
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сегодня, 13:17
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29 февраля в Липецкой области родились 19 детей
Кстати, вчера мы побывали в областном перинатальном центре, репортаж о рожденных 29 февраля можно увидеть здесь.
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