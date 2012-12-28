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сегодня, 13:17
1

29 февраля в Липецкой области родились 19 детей

В день, который бывает раз в четыре года, население области увеличилось на 19 человек. Как сообщает правительство региона, вчера родились 10 мальчиков и 9 девочек. 

Кстати, вчера мы побывали в областном перинатальном центре, репортаж о рожденных 29 февраля  можно увидеть здесь

демография
високосный год
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Комментарии (1)

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Сначала новые
ё
сегодня, 13:23
И это здорово!!!
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