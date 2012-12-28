«Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе»: Алексей Глызин обсудил вопросы развития Данковского района
Политика
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39 минут назад
«Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе»: Алексей Глызин обсудил вопросы развития Данковского района
О встрече с певцом рассказал глава Данковского района Валерий Фалеев.
«Встретились с Алексеем Сергеевичем в администрации района, обсудили вопросы развития муниципалитета. Затем провели экскурсию по городу. Гость ознакомился с местными достопримечательностями и отметил особый колорит города, сохраняющего традиции и одновременно внедряющего элементы современности. Знакомство с Алексеем Сергеевичем стало началом новой дружбы для дальнейшего творческого сотрудничества», — сообщил в своём Телеграм-канале глава Данковского района Валерий Фалеев.
Алексей Глызин — исполнитель множества хитов: «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «То ли воля, то ли неволя», «Не волнуйтесь, тётя», «Письма издалека» и других. Глызин — Заслуженный артист России, обладатель премий «Шансон года» и «Супер Стар».
Фото – t.me/faleevvaleriy
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