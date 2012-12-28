55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения

Ему добавили к сроку еще 1 год и 8 месяцев, а сидеть мужчина теперь будет в колонии строгого режима.

Елецкий городской вынес приговор 55-летнему мужчине за совершенный 11 октября прошлого года побег из колонии-поселения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, отбывающий наказание в колонии-поселении мужчина работал там грузчиком. 11 октября 2023 года его доставили на рабочее место на хоздвор исправительного учреждения, но осужденный оттуда сбежал и отправился в Липецк. Утром следующего дня мужчину задержали сотрудники УФСИН Липецкой области.За один день на свободе мужчине к ранее назначенному сроку (он должен был освободиться уже в начале марта) добавили еще 1 год и 8 месяцев лишения свободы. А отбывать наказание вместо колонии-поселения осужденный теперь будет в колонии строгого режима.