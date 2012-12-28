Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
У 64-летней липчанки попросили в долг 340 000 рублей со взломанного аккаунта — она перевела
Происшествия
200
35 минут назад
1
55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения
Ему добавили к сроку еще 1 год и 8 месяцев, а сидеть мужчина теперь будет в колонии строгого режима.
За один день на свободе мужчине к ранее назначенному сроку (он должен был освободиться уже в начале марта) добавили еще 1 год и 8 месяцев лишения свободы. А отбывать наказание вместо колонии-поселения осужденный теперь будет в колонии строгого режима.
0
0
0
0
4
Комментарии (1)