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55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения
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200
35 минут назад
1

55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения

Ему добавили к сроку еще 1 год и 8 месяцев, а сидеть мужчина теперь будет в колонии строгого режима.

Елецкий городской вынес приговор 55-летнему мужчине за совершенный 11 октября прошлого года побег из колонии-поселения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, отбывающий наказание в колонии-поселении мужчина работал там грузчиком. 11 октября 2023 года его доставили на рабочее место на хоздвор исправительного учреждения, но осужденный оттуда сбежал и отправился в Липецк. Утром следующего дня мужчину задержали сотрудники УФСИН Липецкой области.

За один день на свободе мужчине к ранее назначенному сроку (он должен был освободиться уже в начале марта) добавили еще 1 год и 8 месяцев лишения свободы. А отбывать наказание вместо колонии-поселения осужденный теперь будет в колонии строгого режима.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Владимир Владимирович
3 минуты назад
Значит не просто так сбежал.
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