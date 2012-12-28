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Общество
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сегодня, 17:30
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По льду на пруду в Петровском парке Ельца снова гуляют дети
Опасные прогулки записали камеры видеонаблюдения.
«Мы делаем многое, чтобы предотвратить несчастные случаи. Круглосуточная охрана в Петровском парке, камеры наблюдений, посты спасателей на реке. Но невозможно контролировать все пространство водоемов. Очень прошу вас, взрослых, поговорить с детьми и своими близкими. Напомнить им о том, что безопасного льда на водоемах не бывает. Особенно он коварен в период оттепели. Со своей стороны проведем дополнительный инструктаж со службами, а также занятия в образовательных учреждениях», — отметил Евгений Боровских.
В пруду в Петровском парке Ельца утонули уже двое детей. Утром 6 декабря 2022 года там погибла 14-летняя девочка, провалившись под лёд. А 16 декабря 2021 года в этом пруду утонул 11-летний мальчик.
Фото, видео — t.me/evgeny_borovskih
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