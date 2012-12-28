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Происшествия
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17 минут назад
19-летнюю ельчанку судят по обвинению в краже денег со счёта иностранного студента
Молодые люди познакомились в одном из баров Ельца.
Напомним, 24 октября прошлого года в Ельце в полицию обратился 21-летний иностранный студент, у которого с банковской карты похитили 2500 рублей.
По версии следствия, в одном из баров Ельца подвыпившая 19-летняя девушка познакомилась с потерпевшим, он угостил её алкогольным напитком, оплатив заказ банковской картой. После этого девушка ненадолго попросила у нового знакомого телефон, чтобы якобы зайти на свою страницу в соцсети. Через SMS-сообщения она хотела перевести 2 500 рублей на свой номер телефона, но ошиблась и отправила деньги другому человеку.
Действия 19-летней ельчанки квалифицированы следствием по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы.
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