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17 минут назад

19-летнюю ельчанку судят по обвинению в краже денег со счёта иностранного студента

Молодые люди познакомились в одном из баров Ельца.

Елецкий городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 19-летней девушки по обвинению в краже денег с банковского счета одолжившего ей телефон иностранца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, 24 октября прошлого года в Ельце в полицию обратился 21-летний иностранный студент, у которого с банковской карты похитили 2500 рублей.

По версии следствия, в одном из баров Ельца подвыпившая 19-летняя девушка познакомилась с потерпевшим, он угостил её алкогольным напитком, оплатив заказ банковской картой. После этого девушка ненадолго попросила у нового знакомого телефон, чтобы якобы зайти на свою страницу в соцсети. Через SMS-сообщения она хотела перевести 2 500 рублей на свой номер телефона, но ошиблась и отправила деньги другому человеку.

Действия 19-летней ельчанки квалифицированы следствием по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы.
кража
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