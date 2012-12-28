В Саратове задержаны липецкие собаколовы: среди них предпринимательница Ирина Кретова

Отловщикам безнадзоных животных инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Нанесенный государству ущерб оценен в 10 миллионов рублей.