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сегодня, 17:27
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В Саратове задержаны липецкие собаколовы: среди них предпринимательница Ирина Кретова

Отловщикам безнадзоных животных инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Нанесенный государству ущерб оценен в 10 миллионов рублей.

Сегодня следственное управление СК РФ по Саратовской области сообщило о задержании подозреваемых в мошенничестве при выполнении контракта на отлов бездомных животных.

«Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Саратовской области задержаны фактический руководитель, а также двое отловщиков животных организации, занимающейся предоставлением услуг по отлову и стерилизации животных.

Следствием установлено, что (…) с фирмой были заключены муниципальные контракты по отлову на территории Саратова бродячих собак по программе отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.

В целях хищения бюджетных средств подозреваемые завышали количество фактически отловленных, стерилизованных собак на территории города Саратова и предоставляли документы с недостоверными сведениями в органы местного самоуправления. В результате преступных действий фигурантов причинен материальный ущерб бюджету региона на сумму более 10 млн рублей. Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», — говорится в сообщении саратовского управления СК.

Саратовские журналисты называют организацию, о которой сообщили правоохранители, — липецкое ООО «Ристэмстрой-Л». Эта фирма до недавнего времени занималась отловом бродячих собак в Липецке, но контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей был расторгнут через два месяца после подписания.

Причиной такого решения управление главного смотрителя города назвало отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь, с бирками они или нет», — сообщили GOROD48 в управлении.

По данным GOROD48, в Саратове задержана известная липецкая предпринимательница Ирина Кретова, которую считают бенефициаром ряда фирм по отлову животных, приюта «Счастливый берег» и ритуального агентства.



Задержанным в Саратове инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Сегодня по ходатайству следователя суд заключил задержанных под стражу на время следствия.



Добавим, что у ООО «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков липецкой мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого администрация Липецка отказалась в 2022 году, один и тот же номер телефона и адрес электронной почты.

Тем временем, в социальных сетях опубликовано сообщение о  соборе помощи «Счастливому берегу» для содержания отловленных собак, и расходится видео из приюта, на котором видны мертвые, окровавленные животные.



Фото: пресс-службы СУ СК России по Саратовской области
Ирина Кретова
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Комментарии (9)

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Сначала новые
С Дачного
6 минут назад
Наверное откаты хорошие давали местным властям! Посоветовали Саратовским? 4 года мучали жителей Липецка и животных, я думаю тоже!
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кит
8 минут назад
10 миллионов получили и ловят собак на бумаге (видео ,конечно,не катит ). И еще вывески поменяли, а телеоны те же ! Лет по 15 им !
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С покойникаии пронесло
14 минут назад
А собаками нет
Ответить
Почему ?
25 минут назад
У нас потяните и посмотрите ее прошлое
Ответить
Давно пора
29 минут назад
Проверить в липецке нет желания и кто ее здесь покрывал столько времени?!
Ответить
Ёжик
44 минуты назад
Спросите у неё, как её ритуальные агенты раньше скорой приезжают
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Семён Семёныч
сегодня, 17:55
В Липецке проворачивала грязные делишки при попустительстве властей, а в Саратове не получилось.
Ответить
Липчанин
15 минут назад
Посмотрим как помогут ее благодетели
Ответить
вот
сегодня, 17:43
и хорошо.
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