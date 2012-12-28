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Происшествия
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53 минуты назад
Курьера мошенников перехватили по дороге в Рязань с добычей в полмиллиона рублей
21-летний саратовец помогал обирать стариков в двух регионах страны и попался в Липецкой области.
Полицейские установили, что саратовец завершал мошенническую схему «Ваш родственник попал в беду» и забирал деньги у обманутых его сообщниками стариков. В Добринском районе он забрал у 85-летней женщины 455 тысяч рублей и направился в Рязань для продолжения криминальной работы. По пути его и задержали полицейские.
«Жертвой аферистов могла стать и 76-летняя местная жительница, которая уже собрала для передачи курьеру-аферисту 100 тысяч рублей. От необдуманного поступка пенсионерку спас звонок родственника.
По факту мошенничества и покушения на совершение мошенничества следователем районного отдела полиции возбуждены уголовные дела», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД
Полицейские проверяют причастность саратовца к мошенничествам на его родине и в Тамбовской области.
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