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33 минуты назад
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В Липецке двух подростков обвинили в терроризме

Об этом депутатам горсовета сообщил врио начальника УМВД РФ по Липецку Александр Трубицын.

Сегодня в Липецком горсовете о деятельности УМВД РФ по Липецку в 2023 году отчитался врио начальника ведомства подполковник полиции Александр Трубицын.

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Александр Трубицын сообщил, что «в условиях осложнения политической и военной обстановки в мире сотрудникам полиции пришлось нести службу в нестандартных условиях, акцентировать внимание на наиболее важных направлениях, необходимых для сдерживания преступности». И что «благодаря концентрации усилий» сотрудникам полиции удалось удержать под контролем криминогенную ситуацию: массив зарегистрированных преступлений вырос незначительно: с 6 624 криминальных проявлений в 2022 году до 7 156 — в прошлом. Впрочем, в городе зафиксировано меньше убийств и покушений на них, квартирных краж, краж и угонов автомобилей. В прошлом году раскрыты все изнасилования и преступления, связанные с причинением потерпевшим тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Не выросло количество поджогов автомобилей и их угонов, хищений сотовых телефонов, грабежей из магазинов, преступлений, совершенных с применением оружия.

Кстати, об оружии. Председатель депутатской комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Александр Афанасьев спросил, как обстоят дела с исполнением поручения президента страны о барьере на пути оружия из зоны СВО? Александр Трубицын ответил, что в Липецке в прошлом году выявлены два таких случая, и те, кто привез оружие, арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела.

Врио начальника УМВД РФ по Липецку сообщил, что полиция делает все необходимое для охраны общественного порядка и безопасности граждан на улицах и в общественных местах, пресечению грабежей, разбойных нападений, краж и угонов автотранспорта, защите липчан от экстремистских проявлений и угроз совершения террористических актов. Благодаря профилактике в Липецке, по словам подполковника полиции, в прошлом году на 13,3% сократилось количество преступлений на улицах и на 2,3% — в общественных местах.

— В вашем отчете говорится о пресечении шести преступлений террористического характера, что фигурантами уголовных дел стали три человека, двое из которых были несовершеннолетними. А что у нас с экстремизмом среди молодежи? — спросил депутат Олег Косолапов.

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Александр Трубицын рассказал, что большинство таких правонарушений подпадают под административную ответственность. Для снижения проявлений экстремизма полиция проводит разные оперативно-профилактически мероприятия типа «Забота». В школах проведены 1 346 профилактических бесед и лекций по противодействию экстремизму и терроризму. «Мы призываем родителей контролировать времяпровождение детей, следить за контентом в их гаджетах». В итоге в прошлом году на территории города несовершеннолетними совершено лишь 105 преступлений — на 25% меньше, чем в 2022-м.

Сотрудники подразделений городской полиции участвовали в прошлом году в раскрытии 4 260 преступлений, раскрываемость выросла на 12,1%. Судя по отчету, лучше всего у полицейских задалась борьба с коррупцией: они пресекли 666 преступлений экономической и налоговой направленности, из них 391 — тяжких и особо тяжких. Сотрудниками УМВД России по Липецку выявлен 631 факт незаконного оборота наркотиков (409 таких преступлений — это сбыт и покушение на сбыт психотропных веществ).

Проблемным Александр Трубицын назвал высокий уровень криминальной активности со стороны мигрантов. Это обусловлено увеличением притока иностранных граждан в Россию и в регион. Причины тому — неумение или нежелание мигрантов адаптироваться на новом месте, трудности в освоении наших социальных, культурных и правовых норм, необходимых для нормальной интеграции в общество.

— Сколько преступлений совершено мигрантами? — спросил депутат Сергей Сазонов

— В позапрошлом году — 137 преступлений, в прошлом — 86. Снижение преступности среди мигрантов стала возможной благодаря хорошей профилактической работе в диаспорах, — ответил полицейский.

Член Общественной палаты Липецка Владимир Остряков поинтересовался кадровой ситуацией в полиции. Александр Трубицын дипломатично уклонился от ответа, признав существующую проблему. Ему на помощь пришел депутат Александр Афанасьев (в прошлом — офицер милиции). Он сообщил общественнику, что много сотрудников правоохранительных органов ушли на СВО или же находятся в продолжительных командировках на новых территориях. «Такая же непростая кадровая ситуация — во всех силовых структурах», — добавил экс-спикер горсовета.
терроризм
экстремизм
полиция
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Безмасочник
5 минут назад
Во какие дела!
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ворчиха
20 минут назад
100 метровку за сколько сек или мин пробежит?
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