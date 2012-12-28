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На улице Черокманова эвакуированы из-за пожара 10 человек
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16 минут назад

На улице Черокманова эвакуированы из-за пожара 10 человек

А в Лебедянском районе горела «Лада Гранта» у АЗС.

Ночью 21 апреля в пятиэтажке на улице Черокманова в Ельце горела квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Во время тушения возгорания эвакуированы 10 жильцов дома. Площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь повредил отделку квартиры и имущество ее владельцев.

В тот же день у АЗС «Прогресс» на дороге «Липецк-Данков» в Лебедянском районе сгорел автомобиль «Лада Гранта». А в Липецке на улице Циолковского горел мусор в подвале девятиэтажного дома.

Днем ранее в селе Синявка Грязинского района сгорел гараж вместе с автомобилем «ВАЗ-2108». В СНТ «Металлург-6» у села Сселки из-за обрыва провода ЛЭП, упавшего на автомобиль «Москвич-2140», сгорели покрышки и повреждено лакокрасочное покрытие машины. В деревне Ламское Елецкого района огонь уничтожил четыре тонны сена.

Также продолжаются традиционные весенние пожары — за выходные зарегистрировано 10 случаев горения сухой травы и шесть — мусора на открытой площади.
МЧС
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