На улице Черокманова эвакуированы из-за пожара 10 человек

А в Лебедянском районе горела «Лада Гранта» у АЗС.



Ночью 21 апреля в пятиэтажке на улице Черокманова в Ельце горела квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Во время тушения возгорания эвакуированы 10 жильцов дома. Площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь повредил отделку квартиры и имущество ее владельцев.В тот же день у АЗС «Прогресс» на дороге «Липецк-Данков» в Лебедянском районе сгорел автомобиль «Лада Гранта». А в Липецке на улице Циолковского горел мусор в подвале девятиэтажного дома.Днем ранее в селе Синявка Грязинского района сгорел гараж вместе с автомобилем «ВАЗ-2108». В СНТ «Металлург-6» у села Сселки из-за обрыва провода ЛЭП, упавшего на автомобиль «Москвич-2140», сгорели покрышки и повреждено лакокрасочное покрытие машины. В деревне Ламское Елецкого района огонь уничтожил четыре тонны сена.Также продолжаются традиционные весенние пожары — за выходные зарегистрировано 10 случаев горения сухой травы и шесть — мусора на открытой площади.