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До климатической весны в Липецке еще далеко
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128
13 минут назад
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До климатической весны в Липецке еще далеко

Хотя календарная наступила сегодня, 1 марта.

Погода, как будто посмотрела на календарь — сегодня солнечно и потекли ручьи. Однако синоптики предупреждают: март будет холодным.





Как рассказала GOROD48 начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Соломахина со ссылкой на Гидрометеоцентр России, наступивший март по температурному режиму ожидается ниже климатической нормы, которая составляет для нашей территории -2 градуса (это среднесуточная температура).



В марте ожидается и дефицит осадков, что очень даже неплохо, если учесть, сколько снега навалило прошедшей зимой. Прогноз на паводок, синоптики готовы дать к 8 марта, когда получат сведения о развитии паводка от Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





Наступление климатической весны синоптики ожидают в конце второй — начале третей декады марта. Климатическая весна наступает, когда среднесуточные температуры переходят через 0 градусов.



Март — переходный месяц, поэтому колебания температур от минусовых к плюсовым и наоборот очень даже возможны. В ближайшие пять дней характер погоды не изменится. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем уже ноль. 6 марта синоптики прогнозируют осадки. Днем это может быть дождь, а ночью — мокрый снег.


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Комментарии (1)

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Алиса
3 минуты назад
Солнце теперь частый гость в городе а это уже предает настроение.
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