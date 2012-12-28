До климатической весны в Липецке еще далеко

Хотя календарная наступила сегодня, 1 марта.

Погода, как будто посмотрела на календарь — сегодня солнечно и потекли ручьи. Однако синоптики предупреждают: март будет холодным.Как рассказала GOROD48 начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Соломахина со ссылкой на Гидрометеоцентр России, наступивший март по температурному режиму ожидается ниже климатической нормы, которая составляет для нашей территории -2 градуса (это среднесуточная температура).В марте ожидается и дефицит осадков, что очень даже неплохо, если учесть, сколько снега навалило прошедшей зимой. Прогноз на паводок, синоптики готовы дать к 8 марта, когда получат сведения о развитии паводка от Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Наступление климатической весны синоптики ожидают в конце второй — начале третей декады марта. Климатическая весна наступает, когда среднесуточные температуры переходят через 0 градусов.Март — переходный месяц, поэтому колебания температур от минусовых к плюсовым и наоборот очень даже возможны. В ближайшие пять дней характер погоды не изменится. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем уже ноль. 6 марта синоптики прогнозируют осадки. Днем это может быть дождь, а ночью — мокрый снег.