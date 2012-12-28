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сегодня, 17:00

В Липецкой области станет прохладнее

Проходящий холодный фронт остудит почти летнюю жару.

В ночь на 22 апреля через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт южного циклона – при порывистом ветре ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов. 23 и 24 апреля атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 апреля – 13-14 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 23 и 24 апреля – 9-10 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Температура ночью – от +11 до +13, днем – от +15 до +17 градусов.

День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.
Погода в Липецке
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