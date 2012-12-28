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Политика
579
сегодня, 13:21
3

Главой Тербунского района стал бывший полицейский

Сессия райсовета одобрила кандидатуру Николая Черникова.

Сегодня сессия Тербунского районного Совета депутатов выбрала главу района. Ожидаемо им стал Николай Черников. Депутаты проголосовали единоглассно. Ранее он работал заместителем начальника МО МВД России «Тербунский», а  с 1 февраля исполнял обязанности главы района.

Напомним, соперником Николая Черникова был начальник общего отдела администрации Тербунского района Дмитрий Киреев. Процедуру выборов в районе начали после того, как предыдущий глава Сергей Барабанщиков ушел с работы по состоянию здоровья.

Фото: Telegram-канал Администрация Тербунского муниципального района
глава района
выборы
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
)
16 минут назад
Теперь все вопросы порешают)))))
Ответить
пннсионер
43 минуты назад
Ну а почему покинул полицию и снял погоны можно узнать?
Ответить
Гость
44 минуты назад
Теперь точно порядок будет, только вот в какую сторону
Ответить
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