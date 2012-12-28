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Политика
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сегодня, 13:21
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Главой Тербунского района стал бывший полицейский
Сессия райсовета одобрила кандидатуру Николая Черникова.
Напомним, соперником Николая Черникова был начальник общего отдела администрации Тербунского района Дмитрий Киреев. Процедуру выборов в районе начали после того, как предыдущий глава Сергей Барабанщиков ушел с работы по состоянию здоровья.
Фото: Telegram-канал Администрация Тербунского муниципального района
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