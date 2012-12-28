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сегодня, 18:12
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Сильный ветер в Липецкую область принес холодный атмосферный фронт

Причиной шквалистого сильного ветра в Ельце сегодня днем, 21 апреля стал проходящий через территорию Липецкой области холодный фронт южного циклона, пояснили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 


«Лучок, ул. Октябрьская. Снесло половину крыши, дом в аварийном состоянии. Под домом шёл мужчина, во время порыва ветра, чуть листом не задело», — написал автор этого видео в паблике «Мой Елец | Новости»

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На снимках из этого же паблика последствия сильного ветра на улице Транспортной, 16, в поселке Мирный, на елецкой дамбе

Сегодня во второй половине дня с прохождением через Липецкую область холодного фронта южного циклона в регионе усилился ветер —  самые сильные порывы шквалистого ветра фиксировались в Ельце, до 21 м/сек. В Липецке и Конь-Колодезе отмечались порывы до 16 м/сек. Сильный ветер может сохраниться до ночи, однако его интенсивность будет слабее – территория Липецкой области уже находится в тылу циклона. А вот температура к завтрашнему дню понизится на 8-10 градусов: в Липецке прогнозируется до +17 градусов, в области – до +18. 

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Комментарии (1)

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Эксперт
17 минут назад
Ничего пару дней потерпим потом жара попрет.
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