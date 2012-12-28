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45 минут назад
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«Эта музыка будет вечной»: в Липецке начались гарантийные ремонты дорог

Посыпались улицы Минская, Яна Берзина, Вермишева, Меркулова, Фрунзе — на них укладывали асфальт в 2020-2023 годах.

С 2017 года все ремонтируемые в Липецке дороги имеют 4-летнюю гарантию подрядчиков на качество покрытия. В списке мэрии по состоянию на сегодня — 141 гарантийный участок улично-дорожной сети, ремонты которых прошли в 2020-2023 годах. Как сообщал GOROD48, управление главного смотрителя Липецка собиралось закончить к 1 марта дефектовку таких дорог. И сегодня председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев и руководитель УГС Виталий Лесных побывали на нескольких таких объектах, восстанавливать которые подрядчики будут за свои средства.

Первой точкой объезда стала улица Минская. Ее капитально ремонтировало в 2020 году воронежское ООО «Дорожник» Артура Абрамяна. Ремонт обошелся городскому бюджету в 54,8 млн рублей. Подрядчик уложил два слоя нового асфальта, обустроил пешеходные зоны, обновил четыре светофорных объекта и 79 дорожных знаков. Новая дорога внешне получилась на славу. Но уже в 2023 году начала разваливаться. Особенно же много дефектов появилось этой зимой — от владения №49 по улице Минской до дома №1 по улице Юрия Смирнова. Заказчик предъявил претензии подрядчику, и тот заделал так называемые аварийные ямы литой асфальтобетонной смесью. Но этого мало.

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На встречу с Павлом Звонаревым и Виталием Лесных прибыл Нарык Аветисян, представившийся представителем ДРСУ «Боринское» (директор Арутюн Саргсян). Он был готов отвечать за косяки компании «Дорожника», но никак не хотел становиться под камеры журналистов. Было видно, что Аветисян нервничал. Набравшись сил, он сказал, что его организация уже заделала все аварийные ямы, а после того, как растает снег, устранит остальные замечания: колею и выбоины.



— Причин разрушения асфальта много: погода, отсутствие ливневки. Много чего есть, что мешает. Максимально делаем все, чтобы не было дефектов, — сказал Нарык Аветисян. А на вопрос о том, почему в странах с похожим климатом новые дороги не рассыпаются через два-три года эксплуатации, ответил просто: «Не знаю, я там не был».

Затем Павел Звонарев и Виталий Лесных осмотрели улицу Меркулова (липецкая компания «Строймастер» за 41,3 миллиона рублей отремонтировала на ней участок от проспекта 60 лет СССР до улицы Водопьянова), улицу Яна Берзина (за ее ремонт тамбовское ООО ««Аркс7» получило 18,4 миллиона), улицу Водопьянова (ее ремонтировала за 70,6 млн рублей та же компания «Аркс 7»). Претензии к асфальту те же — выбоины, ямы, глубокие трещины.

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— По результатам мониторинга гарантийных объектов в адрес подрядных организаций направлено 13 претензий по состоянию 16 дорог, из них 10 претензий — на автомобильные дороги, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По состоянию на 28 февраля аварийная ямочность устранена на 11 дорогах, — сказал Павел Звонарев.

На каждую претензию мэрии подрядчики обязаны отреагировать мгновенно и в течение трех после ее получения выполнить ремонт аварийных ям литой асфальтобетонной смесью. К 1 мая подрядчики обязаны устранить все выявленные претензии асфальтобетонной смесью той же марки, который был указан в контракте.

На ремонт гарантийных дорог не тратят бюджетные средства. Все свои «косяки» подрядчики исправляют за свой же счет. В случае отказа УГС Липецка может обратиться в суд, который распечатает банковский счет подрядчика, созданный на гарантийный период. Этих средств, 10% от цены подряда, для МБУ «Управление благоустройства Липецка» достаточно, на гарантийные ремонты. И эта мера очень действенна, ведь в случае вскрытия счета банком подрядчик автоматически попадет в список проблемных клиентов, что значительно осложнит его участие в госзакупках.

Примечательно, что такая банковская гарантия работает даже в случае признания подрядчика банкротом. Также городская администрация может воспользоваться несгораемой суммой в том случае, если на гарантийной дороге из-за ее дефектов автомобиль получит повреждения: возмещение материального ущерба суд по регрессу возложит даже ликвидированную организацию.

Как только сойдет лед, УГС Липецка продолжит дефектовку дорог частного сектора. Только по завершении этой работы в мэрии получат полное понимание того, какие гарантийных дорог будут восстановлены подрядчиками.
ремонт дорог
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
гость
9 минут назад
Для чего существует ГОСТ? Если устарел, меняйте.
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ё
10 минут назад
Причина предельно проста! Полное отсутствие специалистов во всех отраслях, структурах, организациях и учреждениях.
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шесть заместителей
12 минут назад
всё под жёстким контролем
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ded
20 минут назад
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют
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Житель
24 минуты назад
Гарантия на новую дорогу 4 года. Интересно, какая гарантия на отремонтированную часть дороги по гарантии???
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Елена
34 минуты назад
В нашем городе есть дороги которые делали не эти компании. На них асфальт стоит. Условия одинаковые. Может админ. Стоит задуматься и сравнить работу. А не тупо платить деньги. В никуда.
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Думаю
37 минут назад
Скорее эта песня,будет в Липецке постоянно и вечная,ничего ни меняется.
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