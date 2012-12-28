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Общество
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45 минут назад
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«Эта музыка будет вечной»: в Липецке начались гарантийные ремонты дорог
Посыпались улицы Минская, Яна Берзина, Вермишева, Меркулова, Фрунзе — на них укладывали асфальт в 2020-2023 годах.
Первой точкой объезда стала улица Минская. Ее капитально ремонтировало в 2020 году воронежское ООО «Дорожник» Артура Абрамяна. Ремонт обошелся городскому бюджету в 54,8 млн рублей. Подрядчик уложил два слоя нового асфальта, обустроил пешеходные зоны, обновил четыре светофорных объекта и 79 дорожных знаков. Новая дорога внешне получилась на славу. Но уже в 2023 году начала разваливаться. Особенно же много дефектов появилось этой зимой — от владения №49 по улице Минской до дома №1 по улице Юрия Смирнова. Заказчик предъявил претензии подрядчику, и тот заделал так называемые аварийные ямы литой асфальтобетонной смесью. Но этого мало.
На встречу с Павлом Звонаревым и Виталием Лесных прибыл Нарык Аветисян, представившийся представителем ДРСУ «Боринское» (директор Арутюн Саргсян). Он был готов отвечать за косяки компании «Дорожника», но никак не хотел становиться под камеры журналистов. Было видно, что Аветисян нервничал. Набравшись сил, он сказал, что его организация уже заделала все аварийные ямы, а после того, как растает снег, устранит остальные замечания: колею и выбоины.
— Причин разрушения асфальта много: погода, отсутствие ливневки. Много чего есть, что мешает. Максимально делаем все, чтобы не было дефектов, — сказал Нарык Аветисян. А на вопрос о том, почему в странах с похожим климатом новые дороги не рассыпаются через два-три года эксплуатации, ответил просто: «Не знаю, я там не был».
Затем Павел Звонарев и Виталий Лесных осмотрели улицу Меркулова (липецкая компания «Строймастер» за 41,3 миллиона рублей отремонтировала на ней участок от проспекта 60 лет СССР до улицы Водопьянова), улицу Яна Берзина (за ее ремонт тамбовское ООО ««Аркс7» получило 18,4 миллиона), улицу Водопьянова (ее ремонтировала за 70,6 млн рублей та же компания «Аркс 7»). Претензии к асфальту те же — выбоины, ямы, глубокие трещины.
— По результатам мониторинга гарантийных объектов в адрес подрядных организаций направлено 13 претензий по состоянию 16 дорог, из них 10 претензий — на автомобильные дороги, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По состоянию на 28 февраля аварийная ямочность устранена на 11 дорогах, — сказал Павел Звонарев.
На каждую претензию мэрии подрядчики обязаны отреагировать мгновенно и в течение трех после ее получения выполнить ремонт аварийных ям литой асфальтобетонной смесью. К 1 мая подрядчики обязаны устранить все выявленные претензии асфальтобетонной смесью той же марки, который был указан в контракте.
На ремонт гарантийных дорог не тратят бюджетные средства. Все свои «косяки» подрядчики исправляют за свой же счет. В случае отказа УГС Липецка может обратиться в суд, который распечатает банковский счет подрядчика, созданный на гарантийный период. Этих средств, 10% от цены подряда, для МБУ «Управление благоустройства Липецка» достаточно, на гарантийные ремонты. И эта мера очень действенна, ведь в случае вскрытия счета банком подрядчик автоматически попадет в список проблемных клиентов, что значительно осложнит его участие в госзакупках.
Примечательно, что такая банковская гарантия работает даже в случае признания подрядчика банкротом. Также городская администрация может воспользоваться несгораемой суммой в том случае, если на гарантийной дороге из-за ее дефектов автомобиль получит повреждения: возмещение материального ущерба суд по регрессу возложит даже ликвидированную организацию.
Как только сойдет лед, УГС Липецка продолжит дефектовку дорог частного сектора. Только по завершении этой работы в мэрии получат полное понимание того, какие гарантийных дорог будут восстановлены подрядчиками.
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