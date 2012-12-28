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13 минут назад

С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды

На момент выхода этого материала в Липецке родилось 13 малышей: шесть девочек и семь мальчиков.

29 февраля, в день который случается раз в четыре года, у врачей Липецкого областного перинатального центра оказалось много работы. Первые малыши появились на свет еще ночью.

Екатерина Седых родила дочь в начале второго ночи. У нее с мужем первый ребенок. Родители собираются назвать девочку Марией. О том, что дочь может родиться 29 февраля, Екатерина знала задолго до родов, именно эту дату, как предварительную, записали в ее карту.



— Мы думали, что так не получится, как-то сдвинется в сторону, но вот решила дочь 29 февраля появиться, и появилась! — Говорит Екатерина.

Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории и просто очень хороший человек, как написано на его бейдже, Александр Ряховский принимает роды уже 38 лет. Сколько малышей появилось с его помощью, даже не считал. 29 февраля для него обычный рабочий день. Он даже удивился нашему вниманию.



— Обычный день, правда, мы стараемся не ставить на него плановые операции, но роды такой процесс, который мы ни прогнозировать, ни отменить не можем. Если женщина начала рожать, она будет рожать. И мы ей в этом будем только помогать. Не принципиален день. Главное, чтобы все было хорошо с мамой и с ребенком, — рассказал Александр Ряховский.

Кстати, несколько знакомых врача родились именно 29 февраля. Дни рождения они отмечают в удобные для себя даты.

Удивительна история родившей сегодня третьего своего ребенка липчанки. Дочь мужа Екатерины Тереховой родилась 29 февраля, женщина до последнего надеялась, что родит в обычный день. Но все произошло именно 29 февраля — у нее появился сын Александр.



Дочь Розы Коваленко, редкий для сегодняшнего дня случай, появилась на свет при помощи кесарева сечения. У новорожденной девочки богатырский вес — пять килограммов 520 граммов! Для Розы это неожиданностью не стало, в семье уже было несколько крупных новорожденных. Девочку решили назвать Миланой. Она четвертый ребенок Розы.



Все матери говорили, что дни рождения своих детей будут праздновать — 1 марта, в первый день весны. А раз в четыре года — как и запишут в свидетельстве о рождении — 29 февраля.

Как говорят, год на год не приходится. А високосный тем более. Например, 29 февраля 2016 года в Липецке родились шесть девочек и девять мальчиков, 2020 года — пять девочек и пять мальчиков. Но момент же этой публикации — уже шесть девочек и семь мальчиков.
29 февраля
роддом
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