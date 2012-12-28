С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды

На момент выхода этого материала в Липецке родилось 13 малышей: шесть девочек и семь мальчиков.

29 февраля, в день который случается раз в четыре года, у врачей Липецкого областного перинатального центра оказалось много работы. Первые малыши появились на свет еще ночью.Екатерина Седых родила дочь в начале второго ночи. У нее с мужем первый ребенок. Родители собираются назвать девочку Марией. О том, что дочь может родиться 29 февраля, Екатерина знала задолго до родов, именно эту дату, как предварительную, записали в ее карту.— Мы думали, что так не получится, как-то сдвинется в сторону, но вот решила дочь 29 февраля появиться, и появилась! — Говорит Екатерина.Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории и просто очень хороший человек, как написано на его бейдже, Александр Ряховский принимает роды уже 38 лет. Сколько малышей появилось с его помощью, даже не считал. 29 февраля для него обычный рабочий день. Он даже удивился нашему вниманию.— Обычный день, правда, мы стараемся не ставить на него плановые операции, но роды такой процесс, который мы ни прогнозировать, ни отменить не можем. Если женщина начала рожать, она будет рожать. И мы ей в этом будем только помогать. Не принципиален день. Главное, чтобы все было хорошо с мамой и с ребенком, — рассказал Александр Ряховский.Кстати, несколько знакомых врача родились именно 29 февраля. Дни рождения они отмечают в удобные для себя даты.Удивительна история родившей сегодня третьего своего ребенка липчанки. Дочь мужа Екатерины Тереховой родилась 29 февраля, женщина до последнего надеялась, что родит в обычный день. Но все произошло именно 29 февраля — у нее появился сын Александр.Дочь Розы Коваленко, редкий для сегодняшнего дня случай, появилась на свет при помощи кесарева сечения. У новорожденной девочки богатырский вес — пять килограммов 520 граммов! Для Розы это неожиданностью не стало, в семье уже было несколько крупных новорожденных. Девочку решили назвать Миланой. Она четвертый ребенок Розы.Все матери говорили, что дни рождения своих детей будут праздновать — 1 марта, в первый день весны. А раз в четыре года — как и запишут в свидетельстве о рождении — 29 февраля.Как говорят, год на год не приходится. А високосный тем более. Например, 29 февраля 2016 года в Липецке родились шесть девочек и девять мальчиков, 2020 года — пять девочек и пять мальчиков. Но момент же этой публикации — уже шесть девочек и семь мальчиков.