Неделя 48
43 минуты назад
Партия, дай порулить!
Итоги недели.
На этой предпасхальной неделе было много событий.
Много новостей касалось детей и подростков. С них и начнем.
Детки в клетке
В начале апреля СМИ стало известно о надругательстве студентов колледжа над своим товарищем. По факту произошедшего СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). По делу задержаны трое подростков - студентов колледжа. Об этом ЧП стало известно случайно. В ходе проверки прокуратурой исполнения колледжем закона об образовании выяснилось, что из учебного заведения беспричинно отчислены несколько студентов. Оказалось, они были замешаны в чудовищной истории: первокурсники во время т.н. «вписки» надругались над товарищем, воспользовавшись его беспомощным состоянием. И вот «Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен». Более того, в отношении педагогов возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ («укрывательство преступления»).
Прокурорский двухмесячник по защите интересов детей и несовершеннолетних принес и другие результаты. Так, в одном из сел Елецкого района «Пятерых детей забрали у пьяной мамаши». Выяснилось, это через звонок на «горячую линию» органов системы профилактики, открытой в рамках форума «Вместе ради детей». Учитывая, что дети, находились в угрожающей для их жизни и здоровья ситуации, они были помещены в детское отделение районной больницы, а в отношении их матери прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ («неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
Также на этой неделе прокуратура области сообщила, что «Истощенных детей нашли в запущенной липецкой квартире». На «горячую линию» прокуратуры Правобережного района Липецка поступило сообщение от неравнодушных жильцов одного из домов о том, что их соседка, мать двоих малолетних детей надолго оставила малышей в квартире одних. Дети кричат и плачут. В квартире прокурорские работники нашли пьяного мужчину и голодных детей.
«Жуткой липецкой историей заинтересовалась детский омбудсмен» Анна Кузнецова.
При ближайшем рассмотрении ситуация, к счастью, оказалась не такой трагичной. Так, медики выяснили, что «Изъятые из запущенной квартиры дети оказались здоровы» и без симптомов истощения. Более того, «У липчанки изъяли двух малышей в то время, как она рожала третьего!» О рейде полиции и прокуратуры в ее комнату в общежитии женщина узнала, находясь в перинатальном центре.
- Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке, - сообщила GOROD48 начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка Ольга Селезнева.
В 2017 году мэрия выходила с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но женщина опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.
Ольга Селезнева считает, что в России необходимо законодательно прописать необходимость патроната над неблагополучными семьями. А пока детей из таких семей изымают, после чего по искам прокуратуры родителей лишают прав на их воспитание. При патронате же такие семьи получали бы необходимую помощь: западный опыт свидетельствует о большей пользе именно такого метода, а не лишения детей пусть плохих, но родителей.
В четверг «Героиню истории с брошенными детьми выписали из роддома», и эту многодетную семью взяла под опеку другая многодетная мать, и.о. главы Липецка. Евгения Уваркина считает, что женщине со сложной судьбой нужно дать еще один шанс, и он ей уже предоставлен: все претензии к матери пока сняты. И.о. мэра также нашла предпринимателей, которые готовы помочь многодетной семье с ремонтом жилья и решением бытовых проблем. Молода мать, кстати, была удивлена подаркам от владельцев сети известного липецкого магазина, в число которых вошла и детская коляска.
А что запомнилось липчанам на прошлой неделе?
Да вы гоните!
На этой неделе получила неожиданное продолжение история с закопанной на кладбище домашних животных полуторагодовалой девочкой. Телезрители всей России увидели ее «героев» в шоу Первого канала «Мужское/Женское». Мать получившей смертельные травмы малышки и ее сожитель сообщили следователям, что девочка сама упала и разбила голову о бетонный пол. Мокрого после купания ребенка якобы не удержал ее отчим, а потом, испугавшись возможного наказания, ранее судимый мужчина решил, что будет лучше по-тихому избавиться от тела. Однако на телешоу 26-летнего Владимира Мазура обвинили в умышленном убийстве девочки (см. «Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»).
Сказать, что следователь Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Игорь Литвинов, расследующий уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), фигурантом которого является Владимир Мазур, просто обалдел, посмотрев эту передачу, это не сказать ничего! Получается, что отчим похороненной в лесополосе среди могил кошек и собак девочки все это время водил его за нос, а все выводы судебных медиков - липа?
Игорь Литвинов рассказал GOROD48 о закулисье этого ток-шоу, которое может дать представление о том мерзком вареве, которым ежедневно потчуют россиян главные телеканалы страны.
- Как только история с похороненным на кладбище домашних животных ребенком стала широко известна, на ее героев тут же вышли авторы дневного шоу на Первом канале «Мужское/Женское». Вначале журналисты нашли через соцсети на Владимира Мазура, потом - Татьяну Кикину, - говорит следователь.
По словам следователя, за участие в съемках Мазуру пообещали хорошего столичного адвоката, 15 тысяч рублей гонорара и помощь его сожительнице в возврате детей (сейчас трое малолетних детей Кикиной находятся в одном из областных социальных учреждений). Кикиной посулили возврат детей, 15 тысяч рублей и ремонт квартиры, из которой многодетная семья съехала сразу же после скоропостижных похорон ребенка в одно из сел Липецкого района. Правда, Владимиру Мазуру все же хватило ума сказать, что он находится под подпиской о не выезде, на что приехавшая в Липецк съемочная группа заявила: ничего не бойся, мы же с Первого канала (см. «Герои истории о похоронах ребенка на собачьем кладбище «убили» его еще раз за 15 тысяч рублей»).
- Кикиной было предложено рассказать на камеру, что сожитель умышленно убил ее дочь. Вначале женщина не хотела лгать, но ей постоянно говорили о деньгах, ремонте квартиры, помощи в возврате детей. И она сдалась. Кикина даже показала место захоронения дочери, хотя на нем ни разу не была. А в студии ложь была приумножена многократно, - говорит Игорь Литвинов.
В студии участников шоу еще раз проинструктировали. Однако герои передачи не смогли усвоить роли, а потому сразу же стали путаться в словах. Так, Кикина должна была рассказать, что сожитель убил ее ребенка, но она стала говорить то, что говорила на предварительном следствии. Кстати, телевизионщики узнали, что при жизни у ребенка, который потом погиб от падения на пол, была сломана в результате несчастного случая рука. И они велели Кикиной говорить, что руку девочке умышленно сломал отчим. А потом еще и ногу! И та все это сказала это на сцене.
А в конце шоу всех его участников ждало фиаско. Ведущий передачи Александр Гордон сказал, что так как Владимир Мазур нарушил подписку о не выезде, сейчас в студию приедет полиция. И липчан из нее как ветром сдуло: они быстро сдали вещи, в которые их одели, и помчались на вокзалы, чтобы скорее уехать из Москвы. Никто из героев телепередачи так и не получил обещанных гонораров.
Ножки канцелярского стола склонны пускать корни
Этот безоговорочный факт пытается опровергнуть врио губернатора Игорь Артамонов. 1 марта по его инициативе в регионе стартовал проект «Лидеры региона. Будь в команде!» Его целью глава региона назвал выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом. Игорь Артамонов заявил, что желает искоренить кумовство, блат, родственные связи в органах государственной власти: «У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников других людей. Нам нужно обновление».
Прием заявок для участия в конкурсе завершился 31 марта. К этому времени на официальном сайте «Команда48.рф» зарегистрировались 1953 участника (96% заявок поступило от липчан и 4% от иногородних). По условиям конкурса следующим этапом стало дистанционное тестирование молодых и условно молодых карьеристов на предмет общих знаний о России. По итогам анкетирования выяснилось, что «300 липчан и гостей города готовы стать региональным чиновниками».
На этой неделе 300 «спартанцев», в число которых попали 17 иногородних, пришли на встречу с Игорем Артамоновым. Перед этим GOROD48 взял несколько интервью у будущих членов кадрового резерва. Один из молодых людей честно признался, что его мотивировала бы месячная зарплата в 100 тысяч рублей, другие постеснялись высказаться на эту тему. Мол, хотим принести благо обществу, поэтому готовы получать среднюю по региону зарплату (31 тысячу рублей на сегодня).
Вопросов к главе региона у участников конкурса было много. Некоторые из них были, что говорится, с запевом. Врио губернатора поэтому не раз давал будущим чиновникам один и тот же ценный совет: говорить кратко и по существу. И любой вопрос задавать с конца (качество вопросов оставляло желать лучшего: складывалось впечатление, что будущие чиновники не понимают целей конкурса, в котором участвуют).
- Я работал в общежитии, когда учился в Москве, дворником. За километр от вуза был детский сад - убирал территорию и там. В Морозовской больнице мыл окна. У меня была мотивация: из деревни выйти в люди! Жаль, что сейчас сформировался целый отряд, который между удочкой и рыбой выбирает рыбу, - так ответил Игорь Артамонов в ответ на вопрос о том, как сформировать мотивацию.
В кадровый резерв, по мнению Игоря Артамонова, из этих 300 участников попадут от силы человек тридцать.
Пока такого резерва нет, врио губернатора обходится теми кадрами, какими располагает. Так, в четверг GOROD48 сообщил, что «Сегодня последний день работы главы Задонского района Григория Мосолова». Чиновник написал заявление об отставке «по собственному желанию». Он возглавлял Задонский район 11 лет. В тот же день мы сообщили, что «Главу для Задонского района нашли в администрации Липецкой области». С приставкой и.о. им стал 34-летний Алексей Щедров, работавший до этого начальником областного управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.
А вот и неожиданность: «ОГУП «Липецкоблводоканал» возглавил специалист по дорогам и транспорту». Коллективу предприятия 34-летнего Антона Симакова представила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина. С 2016 года он занимал должность директора ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» управления дорог и транспорта. До назначения руководителем областного водоканала работал заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.
Кстати, дышащий на ладан ОГУП «Липецкоблводоканал» доканал уже не одного своего руководителя. У Антона Симакова есть шанс сломать традицию - уходить с этого предприятия в небытие.
Красота - страшная сила. И чем ее больше, тем страшней
«Быханов сад» закроют 1 мая». Реконструкция парка началась с демонтажа торговых киосков и бордюров со стороны улицы Тельмана. Подрядчик, белгородская компания «Арбет», гарантировал высокое качество как общестроительных работ, так и «городской мебели», которая появится в парке к концу лета.
За основу концепции нового «Быханова сада» была взята разработка казанского архитектурного бюро, которая завоевала симпатии горожан на общественных обсуждениях и получила высокую оценку экспертов. В интернет-голосовании казанская концепция разделила лидерство с белгородским проектом. Кроме того, учтут пожелания горожан и экспертов. Быханов сад будет зонирован на территории для оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, экологического просвещения и тихого отдыха, а также коммерческую зону с аттракционами (из парка съедет обрыдший всем парк миниатюр). А вот «Будущее павильона в «Быхановом саду» вынесли на обсуждение».
Реконструкцию парка планируют завершить к 31 августа. Проект финансируется за счет 127 млн рублей спонсорских средств Сбербанка.
Кстати, «Горожане смогут контролировать ход реконструкции Быханова сада». И.о. главы Липецка Евгения Уваркина пообещала липчанам, что каждую пятницу в 19.00 чиновники будут информировать их о проделанной работе. На объекте появится альбом с проектом реконструкции,а также Книга жалоб и предложений.
Изменение формата деятельность ждет и липецкое Городище. Это общественное пространство откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа там начнутся вечерние кинопоказы. «На Городище можно будет отдохнуть с комфортом» - правда, за прокат мягких пуфов увозьмут символическую плату. К липчанам одна просьба: не выгуливать в этом месте собак.
А вот «Каменная сказка» у Комсомольского пруда разваливается под ногами». Покрытие из мелкого щебня на манер искусственного камня, появившегося в прошлом году на Городище, не выдержало первой же зимы. Вылущенные камушки катаются под подошвами липчан, а кое-где из-под «каменного ковра» уже торчит геосетка. Судя по толщине слоя перемазанного полимерным клеем щебня, покрытие в некоторых местах едва ли толще двух сантиметров! Плачевный вид имеют и какие-то топорные столы для уличного пинг-понга: вряд ли материал, из которого их сделали, переживет этот год. И вообще, если бы не утки и голуби, которых приходят покормить мамы с детьми, площадь вокруг Комсомольского пруда выглядела бы напрочь безжизненной.
В мэрии уверяют: бракованное искусственное покрытие подрядчик восстановит за свой счет (в прошлом году на преобразование территории у Комсомольского пруда был потрачен 61 млн рублей).
«Липчане увидели - каким будет Зеленый остров». «Веселые картинки» широкой общественности предъявил депутат областного Совета Андрей Трофименков. Их, в свою очередь, ему отправили из мэрии в ответ на депутатский запрос о будущем уже не Зеленого острова - на нем вырубили почти все деревья, что возмутило и липчан, и парламентария. Но будет ли в жизни все так, как на эскизах? Нам, помнится, уже показывали чудесный Каменный лог, но по факту сейчас этот природный объект напоминает, скорее, натуру для съемок фильма о безжизненной планете Земля после ядерного взрыва.
А вот зачумленную ныне «Заводскую площадь благоустроят по принципу «рубль на рубль».
Проект благоустройства этого места, давно превратившего эту часть Сокола в тот самый шанхай, некогда напугавший спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, был предъявлен на совещании в мэрии. Автором дизайн-проекта стал архитектор студии «А2» Дмитрий Велижанин. Разработчик предлагает всю центральную часть площади отдать пешеходам, ограничив движение личного транспорта граждан проездом по периметру. Нынешние торговые палатки должны быть заменены на современные павильоны, не мешающие транзиту людей и машин. Вдоль главной улицы появятся простые по дизайну антивандальные лавки и урны. Оживить территорию призваны растения в больших вазонах. Там, где позволит пространство и подземные инженерные коммуникации, посадят деревья.
- Благоустройство территории не может и не должно проводиться без активного участия предпринимателей, которые на ней работают, - считает и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. - Это позволяет не только снизить нагрузку на бюджет, но и добиться качественно иных результатов.
«Вот что крест животворящий делает!»
На пасхальной неделе не обошлось без чуда.
- Мы вызвали лифт, чтобы подняться на наш шестой этаж. Сели в кабину, доехали до нужного нам этажа. Когда двери открылись, кабина вдруг задрожала и на сантиметров двадцать подалась вверх. Я тут же вытолкнул из лифта 11-летнего сына на площадку, после чего кабина с неимоверной скоростью пошла вверх. Каким-то чудом я успел пролезть в узкую щель между полом лифта и его дверью, больно ударившись при этом головой об откос. Когда я упал на бетонный пол, двери лифта резко схлопнулись, после чего я услышал внизу шахты оглушительный хлопок, похожий на разрыв снаряда. Я упал и потерял сознание.
От рассказа 45-летнего мужчины волосы встают дыбом.
ЧП случилось в доме №43 на улице 40 лет Октября.
- «Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь!» Ведь все случилось буквально за секунду. Никакая моя собственная сноровка не помогла бы мне вначале спасти сына, а потом спастись самому. Замешкайся я на мгновение, и меня бы разорвало напополам между кабиной лифта и входом в него с этажа! - говорит счастливчик.
Мужчина рассказывает, что недавно у него сломался нательный крест. Он отдал его на ремонт. Крест спаяли и вечером он надел его на шею перед тем, как вести сына в спортивную секцию. А в 21.30 того же дня случилась история с лифтом.
Много новостей касалось детей и подростков. С них и начнем.
Детки в клетке
В начале апреля СМИ стало известно о надругательстве студентов колледжа над своим товарищем. По факту произошедшего СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). По делу задержаны трое подростков - студентов колледжа. Об этом ЧП стало известно случайно. В ходе проверки прокуратурой исполнения колледжем закона об образовании выяснилось, что из учебного заведения беспричинно отчислены несколько студентов. Оказалось, они были замешаны в чудовищной истории: первокурсники во время т.н. «вписки» надругались над товарищем, воспользовавшись его беспомощным состоянием. И вот «Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен». Более того, в отношении педагогов возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ («укрывательство преступления»).
Прокурорский двухмесячник по защите интересов детей и несовершеннолетних принес и другие результаты. Так, в одном из сел Елецкого района «Пятерых детей забрали у пьяной мамаши». Выяснилось, это через звонок на «горячую линию» органов системы профилактики, открытой в рамках форума «Вместе ради детей». Учитывая, что дети, находились в угрожающей для их жизни и здоровья ситуации, они были помещены в детское отделение районной больницы, а в отношении их матери прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ («неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
Также на этой неделе прокуратура области сообщила, что «Истощенных детей нашли в запущенной липецкой квартире». На «горячую линию» прокуратуры Правобережного района Липецка поступило сообщение от неравнодушных жильцов одного из домов о том, что их соседка, мать двоих малолетних детей надолго оставила малышей в квартире одних. Дети кричат и плачут. В квартире прокурорские работники нашли пьяного мужчину и голодных детей.
«Жуткой липецкой историей заинтересовалась детский омбудсмен» Анна Кузнецова.
При ближайшем рассмотрении ситуация, к счастью, оказалась не такой трагичной. Так, медики выяснили, что «Изъятые из запущенной квартиры дети оказались здоровы» и без симптомов истощения. Более того, «У липчанки изъяли двух малышей в то время, как она рожала третьего!» О рейде полиции и прокуратуры в ее комнату в общежитии женщина узнала, находясь в перинатальном центре.
- Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке, - сообщила GOROD48 начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка Ольга Селезнева.
В 2017 году мэрия выходила с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но женщина опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.
Ольга Селезнева считает, что в России необходимо законодательно прописать необходимость патроната над неблагополучными семьями. А пока детей из таких семей изымают, после чего по искам прокуратуры родителей лишают прав на их воспитание. При патронате же такие семьи получали бы необходимую помощь: западный опыт свидетельствует о большей пользе именно такого метода, а не лишения детей пусть плохих, но родителей.
В четверг «Героиню истории с брошенными детьми выписали из роддома», и эту многодетную семью взяла под опеку другая многодетная мать, и.о. главы Липецка. Евгения Уваркина считает, что женщине со сложной судьбой нужно дать еще один шанс, и он ей уже предоставлен: все претензии к матери пока сняты. И.о. мэра также нашла предпринимателей, которые готовы помочь многодетной семье с ремонтом жилья и решением бытовых проблем. Молода мать, кстати, была удивлена подаркам от владельцев сети известного липецкого магазина, в число которых вошла и детская коляска.
А что запомнилось липчанам на прошлой неделе?
Да вы гоните!
На этой неделе получила неожиданное продолжение история с закопанной на кладбище домашних животных полуторагодовалой девочкой. Телезрители всей России увидели ее «героев» в шоу Первого канала «Мужское/Женское». Мать получившей смертельные травмы малышки и ее сожитель сообщили следователям, что девочка сама упала и разбила голову о бетонный пол. Мокрого после купания ребенка якобы не удержал ее отчим, а потом, испугавшись возможного наказания, ранее судимый мужчина решил, что будет лучше по-тихому избавиться от тела. Однако на телешоу 26-летнего Владимира Мазура обвинили в умышленном убийстве девочки (см. «Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»).
Сказать, что следователь Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Игорь Литвинов, расследующий уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), фигурантом которого является Владимир Мазур, просто обалдел, посмотрев эту передачу, это не сказать ничего! Получается, что отчим похороненной в лесополосе среди могил кошек и собак девочки все это время водил его за нос, а все выводы судебных медиков - липа?
Игорь Литвинов рассказал GOROD48 о закулисье этого ток-шоу, которое может дать представление о том мерзком вареве, которым ежедневно потчуют россиян главные телеканалы страны.
- Как только история с похороненным на кладбище домашних животных ребенком стала широко известна, на ее героев тут же вышли авторы дневного шоу на Первом канале «Мужское/Женское». Вначале журналисты нашли через соцсети на Владимира Мазура, потом - Татьяну Кикину, - говорит следователь.
По словам следователя, за участие в съемках Мазуру пообещали хорошего столичного адвоката, 15 тысяч рублей гонорара и помощь его сожительнице в возврате детей (сейчас трое малолетних детей Кикиной находятся в одном из областных социальных учреждений). Кикиной посулили возврат детей, 15 тысяч рублей и ремонт квартиры, из которой многодетная семья съехала сразу же после скоропостижных похорон ребенка в одно из сел Липецкого района. Правда, Владимиру Мазуру все же хватило ума сказать, что он находится под подпиской о не выезде, на что приехавшая в Липецк съемочная группа заявила: ничего не бойся, мы же с Первого канала (см. «Герои истории о похоронах ребенка на собачьем кладбище «убили» его еще раз за 15 тысяч рублей»).
- Кикиной было предложено рассказать на камеру, что сожитель умышленно убил ее дочь. Вначале женщина не хотела лгать, но ей постоянно говорили о деньгах, ремонте квартиры, помощи в возврате детей. И она сдалась. Кикина даже показала место захоронения дочери, хотя на нем ни разу не была. А в студии ложь была приумножена многократно, - говорит Игорь Литвинов.
В студии участников шоу еще раз проинструктировали. Однако герои передачи не смогли усвоить роли, а потому сразу же стали путаться в словах. Так, Кикина должна была рассказать, что сожитель убил ее ребенка, но она стала говорить то, что говорила на предварительном следствии. Кстати, телевизионщики узнали, что при жизни у ребенка, который потом погиб от падения на пол, была сломана в результате несчастного случая рука. И они велели Кикиной говорить, что руку девочке умышленно сломал отчим. А потом еще и ногу! И та все это сказала это на сцене.
А в конце шоу всех его участников ждало фиаско. Ведущий передачи Александр Гордон сказал, что так как Владимир Мазур нарушил подписку о не выезде, сейчас в студию приедет полиция. И липчан из нее как ветром сдуло: они быстро сдали вещи, в которые их одели, и помчались на вокзалы, чтобы скорее уехать из Москвы. Никто из героев телепередачи так и не получил обещанных гонораров.
Ножки канцелярского стола склонны пускать корни
Этот безоговорочный факт пытается опровергнуть врио губернатора Игорь Артамонов. 1 марта по его инициативе в регионе стартовал проект «Лидеры региона. Будь в команде!» Его целью глава региона назвал выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом. Игорь Артамонов заявил, что желает искоренить кумовство, блат, родственные связи в органах государственной власти: «У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников других людей. Нам нужно обновление».
Прием заявок для участия в конкурсе завершился 31 марта. К этому времени на официальном сайте «Команда48.рф» зарегистрировались 1953 участника (96% заявок поступило от липчан и 4% от иногородних). По условиям конкурса следующим этапом стало дистанционное тестирование молодых и условно молодых карьеристов на предмет общих знаний о России. По итогам анкетирования выяснилось, что «300 липчан и гостей города готовы стать региональным чиновниками».
На этой неделе 300 «спартанцев», в число которых попали 17 иногородних, пришли на встречу с Игорем Артамоновым. Перед этим GOROD48 взял несколько интервью у будущих членов кадрового резерва. Один из молодых людей честно признался, что его мотивировала бы месячная зарплата в 100 тысяч рублей, другие постеснялись высказаться на эту тему. Мол, хотим принести благо обществу, поэтому готовы получать среднюю по региону зарплату (31 тысячу рублей на сегодня).
Вопросов к главе региона у участников конкурса было много. Некоторые из них были, что говорится, с запевом. Врио губернатора поэтому не раз давал будущим чиновникам один и тот же ценный совет: говорить кратко и по существу. И любой вопрос задавать с конца (качество вопросов оставляло желать лучшего: складывалось впечатление, что будущие чиновники не понимают целей конкурса, в котором участвуют).
- Я работал в общежитии, когда учился в Москве, дворником. За километр от вуза был детский сад - убирал территорию и там. В Морозовской больнице мыл окна. У меня была мотивация: из деревни выйти в люди! Жаль, что сейчас сформировался целый отряд, который между удочкой и рыбой выбирает рыбу, - так ответил Игорь Артамонов в ответ на вопрос о том, как сформировать мотивацию.
В кадровый резерв, по мнению Игоря Артамонова, из этих 300 участников попадут от силы человек тридцать.
Пока такого резерва нет, врио губернатора обходится теми кадрами, какими располагает. Так, в четверг GOROD48 сообщил, что «Сегодня последний день работы главы Задонского района Григория Мосолова». Чиновник написал заявление об отставке «по собственному желанию». Он возглавлял Задонский район 11 лет. В тот же день мы сообщили, что «Главу для Задонского района нашли в администрации Липецкой области». С приставкой и.о. им стал 34-летний Алексей Щедров, работавший до этого начальником областного управления инновационной и промышленной политики Липецкой области.
А вот и неожиданность: «ОГУП «Липецкоблводоканал» возглавил специалист по дорогам и транспорту». Коллективу предприятия 34-летнего Антона Симакова представила начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина. С 2016 года он занимал должность директора ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» управления дорог и транспорта. До назначения руководителем областного водоканала работал заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.
Кстати, дышащий на ладан ОГУП «Липецкоблводоканал» доканал уже не одного своего руководителя. У Антона Симакова есть шанс сломать традицию - уходить с этого предприятия в небытие.
Красота - страшная сила. И чем ее больше, тем страшней
«Быханов сад» закроют 1 мая». Реконструкция парка началась с демонтажа торговых киосков и бордюров со стороны улицы Тельмана. Подрядчик, белгородская компания «Арбет», гарантировал высокое качество как общестроительных работ, так и «городской мебели», которая появится в парке к концу лета.
За основу концепции нового «Быханова сада» была взята разработка казанского архитектурного бюро, которая завоевала симпатии горожан на общественных обсуждениях и получила высокую оценку экспертов. В интернет-голосовании казанская концепция разделила лидерство с белгородским проектом. Кроме того, учтут пожелания горожан и экспертов. Быханов сад будет зонирован на территории для оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, экологического просвещения и тихого отдыха, а также коммерческую зону с аттракционами (из парка съедет обрыдший всем парк миниатюр). А вот «Будущее павильона в «Быхановом саду» вынесли на обсуждение».
Реконструкцию парка планируют завершить к 31 августа. Проект финансируется за счет 127 млн рублей спонсорских средств Сбербанка.
Кстати, «Горожане смогут контролировать ход реконструкции Быханова сада». И.о. главы Липецка Евгения Уваркина пообещала липчанам, что каждую пятницу в 19.00 чиновники будут информировать их о проделанной работе. На объекте появится альбом с проектом реконструкции,а также Книга жалоб и предложений.
Изменение формата деятельность ждет и липецкое Городище. Это общественное пространство откроет летний сезон 1 мая. С этого же числа там начнутся вечерние кинопоказы. «На Городище можно будет отдохнуть с комфортом» - правда, за прокат мягких пуфов увозьмут символическую плату. К липчанам одна просьба: не выгуливать в этом месте собак.
А вот «Каменная сказка» у Комсомольского пруда разваливается под ногами». Покрытие из мелкого щебня на манер искусственного камня, появившегося в прошлом году на Городище, не выдержало первой же зимы. Вылущенные камушки катаются под подошвами липчан, а кое-где из-под «каменного ковра» уже торчит геосетка. Судя по толщине слоя перемазанного полимерным клеем щебня, покрытие в некоторых местах едва ли толще двух сантиметров! Плачевный вид имеют и какие-то топорные столы для уличного пинг-понга: вряд ли материал, из которого их сделали, переживет этот год. И вообще, если бы не утки и голуби, которых приходят покормить мамы с детьми, площадь вокруг Комсомольского пруда выглядела бы напрочь безжизненной.
В мэрии уверяют: бракованное искусственное покрытие подрядчик восстановит за свой счет (в прошлом году на преобразование территории у Комсомольского пруда был потрачен 61 млн рублей).
«Липчане увидели - каким будет Зеленый остров». «Веселые картинки» широкой общественности предъявил депутат областного Совета Андрей Трофименков. Их, в свою очередь, ему отправили из мэрии в ответ на депутатский запрос о будущем уже не Зеленого острова - на нем вырубили почти все деревья, что возмутило и липчан, и парламентария. Но будет ли в жизни все так, как на эскизах? Нам, помнится, уже показывали чудесный Каменный лог, но по факту сейчас этот природный объект напоминает, скорее, натуру для съемок фильма о безжизненной планете Земля после ядерного взрыва.
А вот зачумленную ныне «Заводскую площадь благоустроят по принципу «рубль на рубль».
Проект благоустройства этого места, давно превратившего эту часть Сокола в тот самый шанхай, некогда напугавший спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, был предъявлен на совещании в мэрии. Автором дизайн-проекта стал архитектор студии «А2» Дмитрий Велижанин. Разработчик предлагает всю центральную часть площади отдать пешеходам, ограничив движение личного транспорта граждан проездом по периметру. Нынешние торговые палатки должны быть заменены на современные павильоны, не мешающие транзиту людей и машин. Вдоль главной улицы появятся простые по дизайну антивандальные лавки и урны. Оживить территорию призваны растения в больших вазонах. Там, где позволит пространство и подземные инженерные коммуникации, посадят деревья.
- Благоустройство территории не может и не должно проводиться без активного участия предпринимателей, которые на ней работают, - считает и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. - Это позволяет не только снизить нагрузку на бюджет, но и добиться качественно иных результатов.
«Вот что крест животворящий делает!»
На пасхальной неделе не обошлось без чуда.
- Мы вызвали лифт, чтобы подняться на наш шестой этаж. Сели в кабину, доехали до нужного нам этажа. Когда двери открылись, кабина вдруг задрожала и на сантиметров двадцать подалась вверх. Я тут же вытолкнул из лифта 11-летнего сына на площадку, после чего кабина с неимоверной скоростью пошла вверх. Каким-то чудом я успел пролезть в узкую щель между полом лифта и его дверью, больно ударившись при этом головой об откос. Когда я упал на бетонный пол, двери лифта резко схлопнулись, после чего я услышал внизу шахты оглушительный хлопок, похожий на разрыв снаряда. Я упал и потерял сознание.
От рассказа 45-летнего мужчины волосы встают дыбом.
ЧП случилось в доме №43 на улице 40 лет Октября.
- «Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь!» Ведь все случилось буквально за секунду. Никакая моя собственная сноровка не помогла бы мне вначале спасти сына, а потом спастись самому. Замешкайся я на мгновение, и меня бы разорвало напополам между кабиной лифта и входом в него с этажа! - говорит счастливчик.
Мужчина рассказывает, что недавно у него сломался нательный крест. Он отдал его на ремонт. Крест спаяли и вечером он надел его на шею перед тем, как вести сына в спортивную секцию. А в 21.30 того же дня случилась история с лифтом.
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17.03.2019 08:00Неделя 48
Ч.
Ч.
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