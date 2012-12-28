В домах 27 микрорайона отключили холодную воду

Вода отключена на время присоединение объекта к сетям водоснабжения.

Днем 7 июля в нескольких домах 27-го микрорайона пропала холодная вода. Жители района, решили, что произошла авария на сетях, однако в «РВК-Липецк» опровергли эту версию.«На улице Катукова подрядная организация «РВК-Липецк» ведет присоединение объекта к сетям водоснабжения. Поэтому пришлось ограничить подачу воды потребителям по адресам: улица Кривенкова, 10, 13, 8, улица Хорошавина, 23, 29, 27, 13, улица. Белана, 1, 3», — рассказали в компании.В «РВК-Липецк» добавили, что воду подвозят к дому на Белана, 1.