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Общество
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25 минут назад
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В домах 27 микрорайона отключили холодную воду
Вода отключена на время присоединение объекта к сетям водоснабжения.
«На улице Катукова подрядная организация «РВК-Липецк» ведет присоединение объекта к сетям водоснабжения. Поэтому пришлось ограничить подачу воды потребителям по адресам: улица Кривенкова, 10, 13, 8, улица Хорошавина, 23, 29, 27, 13, улица. Белана, 1, 3», — рассказали в компании.
В «РВК-Липецк» добавили, что воду подвозят к дому на Белана, 1.
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