В Липецкую область накроет сильная жара

Аномально жаркая погода сохранится в ближайшие пять дней.



Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. Н а пять суток установится аномально жаркая погода: среднесуточные температуры воздуха составят 27-28 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.9 июля, по прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градуса, днем — от +29 до +34 градусов, местами сильная жара от +35 до +37 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +34 до +36 градусов.День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 7 градусов тепла.