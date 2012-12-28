Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
«Нужно больше денег вкладывать»: 58-летний ельчанин хотел разбогатеть на облигациях, но нарвался на мошенников
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Погода в Липецке
154
18 минут назад
2
В Липецкую область накроет сильная жара
Аномально жаркая погода сохранится в ближайшие пять дней.
9 июля, по прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градуса, днем — от +29 до +34 градусов, местами сильная жара от +35 до +37 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +34 до +36 градусов.
День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 7 градусов тепла.
1
0
2
0
0
Комментарии (2)