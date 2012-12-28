У грязинской предпринимательницы нашли 27 940 пачек немаркированных сигарет

Женщину оштрафовали на 400 000 рублей.

Грязинский городской суд вынес приговор предпринимательнице за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немеркированных табачных изделий в особо крупном размере (по пункту «б»части шестой статьи 171.1 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале 2024 года женщина приобрела у неустановленных лиц 27 940 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму 3 604 260 рублей и перевезла их в нежилые помещения, где хранила для дальнейшего сбыта.Женщину признали виновной и оштрафовали на 400 000 рублей.