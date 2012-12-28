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Происшествия
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44 минуты назад
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У грязинской предпринимательницы нашли 27 940 пачек немаркированных сигарет
Женщину оштрафовали на 400 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале 2024 года женщина приобрела у неустановленных лиц 27 940 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму 3 604 260 рублей и перевезла их в нежилые помещения, где хранила для дальнейшего сбыта.
Женщину признали виновной и оштрафовали на 400 000 рублей.
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