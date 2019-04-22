Общество
сегодня, 18:00
Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»
Жуткая история из Липецка стала сюжетом шоу Первого канала.
Новый выпуск дневного шоу Первого канала «Мужское/Женское» посвятили жуткой истории из Липецка. В апреле на кладбище домашних животных в районе Тракторостроителей нашли могилу девочки. О том, что там похоронен ребёнок, случайно своим приятелям во время пьянки проговорился сам «могильщик» - сожитель матери похороненной девочки. Мать ребёнка, да и сам отчим, утверждают следователям, что девочка сама упала и ушиблась, поэтому они решили без шума и медиков быстро спрятать тело. Теперь мать девочки утверждает, что сожитель убил ее ребёнка.
Именно на этой позиции стоит героиня шоу - 28-летняя липчанка Татьяна Кикина. Сейчас женщина заявляет, что ненавидит своего бывшего любовника и винит его в смерти ее 1,5-годовалой дочери, хотя и продолжала с ним жить после трагедии. Татьяна называет своего сожителя зверем и желает ему смерти. Она обвиняет его в домашнем насилии и том, что ее парень постоянно колотил ее младшую дочь, ломал ей руки и ноги.
У женщины, помимо погибшей девочки, есть дети 3,4 и 5 лет. Кикина стоит на том, что в вечер трагедии, в прошлом сентябре-октябре - точно она не помнит, ее не было рядом с дочерью: она оставила сожителя сидеть с детьми, а сама ушла гулять с подружкой. Сожитель же хотел помыть девочку, но поскользнулся и упал прямо на кроху. Тогда он через подругу нашёл гулявшую Татьяну и сообщил ей о случившемся. Сожитель будто бы запугал ее угрозами судом и обманом «уладил» трагедию: спрятал и закопал тело. Примечательно, что пока мертвая девочка лежала дома, бабушка и тёти, находившиеся там, этого даже не заметили. О том, где похоронена ее дочь Татьяна якобы узнала только из новостей.
Экс-сожитель Татьяны 26-летний Владимир Мазур настаивает, что не убивал кроху. Он считает все произошедшее - несчастный случай. В тот вечер его от лежания на диване и подслушивания музыки отвлёк плач крохи. Мужчина понял, что девочке нужно сменить памперс. Он ее помыл в ванне, но когда выходил поскользнулся и рухнул на дочь сожительницы. Девочка начала плакать, Владимир не придал этому значения и снова лёг в наушниках на диван. Поздно вечером мужчина проснулся и обнаружил, что девочка не дышит. Тогда он принялся откачивать кроху. Попытки были тщетны, и он разыскал Татьяну.
Владимир намекает на то, что устроить похороны среди собачьих могил его подбила любовница: многодетная мать побоялась, что у неё из-за странной смерти младшей дочери заберут детей. Владимир боялся и за себя: у мужчины богатое криминальное прошлое, которое при столь странных обстоятельствах смерти девочки вряд ли бы сыграло в его пользу.
Со-ведущая Александра Гордона Юлия Барановская заявила, что никогда не поймёт героиню шоу. Свою порцию гневной критики для героев-провинциалов подготовили и гости студии. Среди них не нашлось ни одного, который стал бы на сторону липчан. Масла в огонь подлили и соседки Владимира и Татьяны: «Пьют, курят - бордель какой-то. Только и знают, что рожать».
Александр Гордон не поскупился критикой в адрес органов профилактики: социально опасные семьи должны, по его мнению, проверять ежемесячно, а здесь ребёнок пропал на полгода, но кто-то все время ставил галочки и отчитывался отписками.
Впрочем, так это и иначе, будут разбираться прокуроры и следователи. По факту смерти девочки организована проверка органов профилактики, возбуждено уголовное дело.
Именно на этой позиции стоит героиня шоу - 28-летняя липчанка Татьяна Кикина. Сейчас женщина заявляет, что ненавидит своего бывшего любовника и винит его в смерти ее 1,5-годовалой дочери, хотя и продолжала с ним жить после трагедии. Татьяна называет своего сожителя зверем и желает ему смерти. Она обвиняет его в домашнем насилии и том, что ее парень постоянно колотил ее младшую дочь, ломал ей руки и ноги.
У женщины, помимо погибшей девочки, есть дети 3,4 и 5 лет. Кикина стоит на том, что в вечер трагедии, в прошлом сентябре-октябре - точно она не помнит, ее не было рядом с дочерью: она оставила сожителя сидеть с детьми, а сама ушла гулять с подружкой. Сожитель же хотел помыть девочку, но поскользнулся и упал прямо на кроху. Тогда он через подругу нашёл гулявшую Татьяну и сообщил ей о случившемся. Сожитель будто бы запугал ее угрозами судом и обманом «уладил» трагедию: спрятал и закопал тело. Примечательно, что пока мертвая девочка лежала дома, бабушка и тёти, находившиеся там, этого даже не заметили. О том, где похоронена ее дочь Татьяна якобы узнала только из новостей.
Экс-сожитель Татьяны 26-летний Владимир Мазур настаивает, что не убивал кроху. Он считает все произошедшее - несчастный случай. В тот вечер его от лежания на диване и подслушивания музыки отвлёк плач крохи. Мужчина понял, что девочке нужно сменить памперс. Он ее помыл в ванне, но когда выходил поскользнулся и рухнул на дочь сожительницы. Девочка начала плакать, Владимир не придал этому значения и снова лёг в наушниках на диван. Поздно вечером мужчина проснулся и обнаружил, что девочка не дышит. Тогда он принялся откачивать кроху. Попытки были тщетны, и он разыскал Татьяну.
Владимир намекает на то, что устроить похороны среди собачьих могил его подбила любовница: многодетная мать побоялась, что у неё из-за странной смерти младшей дочери заберут детей. Владимир боялся и за себя: у мужчины богатое криминальное прошлое, которое при столь странных обстоятельствах смерти девочки вряд ли бы сыграло в его пользу.
Со-ведущая Александра Гордона Юлия Барановская заявила, что никогда не поймёт героиню шоу. Свою порцию гневной критики для героев-провинциалов подготовили и гости студии. Среди них не нашлось ни одного, который стал бы на сторону липчан. Масла в огонь подлили и соседки Владимира и Татьяны: «Пьют, курят - бордель какой-то. Только и знают, что рожать».
Александр Гордон не поскупился критикой в адрес органов профилактики: социально опасные семьи должны, по его мнению, проверять ежемесячно, а здесь ребёнок пропал на полгода, но кто-то все время ставил галочки и отчитывался отписками.
Впрочем, так это и иначе, будут разбираться прокуроры и следователи. По факту смерти девочки организована проверка органов профилактики, возбуждено уголовное дело.
;;4;;.
Оля
Наш суд Липецк говно
дед
Цирк цирк цирк
Старожил
маша
Макс
Ой! Ну как же они любят
Марина