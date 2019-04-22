Общество

сегодня, 18:00

Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»

13 2030
#шоу #причинение смерти по неосторожности
4
Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»

Жуткая история из Липецка стала сюжетом шоу Первого канала.

Новый выпуск дневного шоу Первого канала «Мужское/Женское» посвятили жуткой истории из Липецка. В апреле на кладбище домашних животных в районе Тракторостроителей нашли могилу девочки. О том, что там похоронен ребёнок, случайно своим приятелям во время пьянки проговорился сам «могильщик» - сожитель матери похороненной девочки. Мать ребёнка, да и сам отчим, утверждают следователям, что девочка сама упала и ушиблась, поэтому они решили без шума и медиков быстро спрятать тело. Теперь мать девочки утверждает, что сожитель убил ее ребёнка.

Именно на этой позиции стоит героиня шоу - 28-летняя липчанка Татьяна Кикина. Сейчас женщина заявляет, что ненавидит своего бывшего любовника и винит его в смерти ее 1,5-годовалой дочери, хотя и продолжала с ним жить после трагедии. Татьяна называет своего сожителя зверем и желает ему смерти. Она обвиняет его в домашнем насилии и том, что ее парень постоянно колотил ее младшую дочь, ломал ей руки и ноги.

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У женщины, помимо погибшей девочки, есть дети 3,4 и 5 лет. Кикина стоит на том, что в вечер трагедии, в прошлом сентябре-октябре - точно она не помнит, ее не было рядом с дочерью: она оставила сожителя сидеть с детьми, а сама ушла гулять с подружкой. Сожитель же хотел помыть девочку, но поскользнулся и упал прямо на кроху. Тогда он через подругу нашёл гулявшую Татьяну и сообщил ей о случившемся. Сожитель будто бы запугал ее угрозами судом и обманом «уладил» трагедию: спрятал и закопал тело. Примечательно, что пока мертвая девочка лежала дома, бабушка и тёти, находившиеся там, этого даже не заметили. О том, где похоронена ее дочь Татьяна якобы узнала только из новостей.


Экс-сожитель Татьяны 26-летний Владимир Мазур настаивает, что не убивал кроху. Он считает все произошедшее - несчастный случай. В тот вечер его от лежания на диване и подслушивания музыки отвлёк плач крохи. Мужчина понял, что девочке нужно сменить памперс. Он ее помыл в ванне, но когда выходил поскользнулся и рухнул на дочь сожительницы. Девочка начала плакать, Владимир не придал этому значения и снова лёг в наушниках на диван. Поздно вечером мужчина проснулся и обнаружил, что девочка не дышит. Тогда он принялся откачивать кроху. Попытки были тщетны, и он разыскал Татьяну.


Владимир намекает на то, что устроить похороны среди собачьих могил его подбила любовница: многодетная мать побоялась, что у неё из-за странной смерти младшей дочери заберут детей. Владимир боялся и за себя: у мужчины богатое криминальное прошлое, которое при столь странных обстоятельствах смерти девочки вряд ли бы сыграло в его пользу.


Со-ведущая Александра Гордона Юлия Барановская заявила, что никогда не поймёт героиню шоу. Свою порцию гневной критики для героев-провинциалов подготовили и гости студии. Среди них не нашлось ни одного, который стал бы на сторону липчан. Масла в огонь подлили и соседки Владимира и Татьяны: «Пьют, курят - бордель какой-то. Только и знают, что рожать».

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Александр Гордон не поскупился критикой в адрес органов профилактики: социально опасные семьи должны, по его мнению, проверять ежемесячно, а здесь ребёнок пропал на полгода, но кто-то все время ставил галочки и отчитывался отписками.


Впрочем, так это и иначе, будут разбираться прокуроры и следователи. По факту смерти девочки организована проверка органов профилактики, возбуждено уголовное дело.
13 2030
#шоу #причинение смерти по неосторожности
4

Комментарии (14)

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;;4;;.

23 секунды назад
Обычные животные.Кошка или собака тоже сильно не переживают если забрать одного детеныша.Стерилизовать таких родителей и их детей.Подчеркиваю детей тоже.Они такие же.
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Оля

6 минут назад
Я просто офигеваю ребёнка убили,а их не посадили,слов нет это же Россия
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Наш суд Липецк говно

11 минут назад
Как могли вообще этому животному дать подписку о невыезде , его надо под арест на время следствия и эту мамашу суку
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дед

14 минут назад
Ребёнок по умолчанию принадлежит отцу. Отчество никто не отменял. Фамилия тоже его. Когда же инкубаторы перестанут кукарекать на публику со слезами?
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Цирк цирк цирк

17 минут назад
Женщина забыла, какое место занимает страна по количеству абортов.
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Старожил

26 минут назад
Несчастный случай это.Еще нарожает
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маша

28 минут назад
В Липецке половина жителей - вот такие зверьки
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Макс

29 минут назад
обоих пожизненно в концлагерь
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Ой! Ну как же они любят

32 минуты назад
Глазенки в пол,морда корытом и вся такая прям несчастная пренесчастная! Плодилка вонючая!
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Марина

35 минут назад
БСМП, стерелизовать однозначно!!!!!!!!! Плодятся как крысы!!!!!!!
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