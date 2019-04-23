Заводскую площадь благоустроят по принципу «рубль на рубль»

Проект благоустройства площади Заводская обсудили в администрации города.

Участниками встречи, которую провела исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина, стали собственники торговых площадей расположенных на данном участке. Свои вопросы они могли задать заместителю главы Липецка Екатерине Белокопытовой, депутату муниципального парламента Анатолию Давыдову и автору дизайн-проекта обновленной площади Заводская – архитектору студии «А2» Дмитрию Велижанину.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, проект предусматривает разграничение зон движения пешеходов, транспортных средств и торговли. По словам специалиста, сегодня они накладываются друг на друга на целом ряде участков. Кроме того, в числе основных проблем территории нехватка парковочных мест возле крупных магазинов, при этом загруженная транспортом площадь практически лишена зеленых насаждений; отсутствуют необходимые условия для передвижения маломобильных групп населения; нет здесь и мест кратковременного отдыха. Сети проводов, тянущиеся между столбами, и обилие рекламных баннеров также не добавляют территории привлекательности.Разработчики дизайн-проекта предлагают всю центральную часть площади отдать пешеходам, ограничив движение личного транспорта граждан проездом по периметру. При этом уличные торговые палатки меняют свой внешний вид на более современный, и выстраиваются в четкие ряды, не мешающие транзиту людей и машин. Вдоль главной улицы между пешеходными переходами появятся простые по дизайну, но качественные по исполнению лавки и урны. Оживить территорию призваны растения, высаженные в большие вазоны. Там, где позволит пространство и подземные инженерные коммуникации, появятся деревья. Всего на площади предполагается устройство 10 тыс. м2 плиточного и 3 тыс.м2 асфальтового покрытия.- Предлагая понимание идеального образа этой площади, от вас, старожилов территории, мы ждем конструктивных предложений и корректировки наших планов, - отметила Екатерина Белокопытова.- Все эти преобразования не будут иметь смысла, если в первую очередь не озаботиться вопросом организации здесь системы водоотведения, - убежден Александр Чернышов, принимавший активное участие в застройке площади Заводская.Также представители бизнес-сообщества предложили обратиться к владельцу организованного здесь рынка. Сегодня территория занята лишь на 20%, тогда как могла бы использоваться в качестве дополнительного парковочного пространства.Одним из центральных стал вопрос финансирования предстоящих работ.- На мой взгляд, благоустройство территории не может и не должно проводиться без активного участия предпринимателей, которые на ней работают, - считает Евгения Уваркина. - Это позволяет не только снизить нагрузку на бюджет, но и добиться качественно иных результатов.Присутствующие поддержали схему финансирования проекта по принципу «рубль на рубль», предложенную исполняющей обязанности главы Липецка, Евгенией Уваркиной. При этом объемы средств, вложенных предпринимателями в благоустройство, будут зависеть от занимаемой ими площади.Итогом совещания стали сразу несколько задач, поставленных Евгенией Уваркиной перед профильными структурными подразделениями администрации. Так специалистам предстоит детально отобразить структуру собственности и направление деятельности каждого из зданий, расположенных на площади Заводская, разработать типологию внешнего вида их фасадов, продумать возможные варианты организации систем водоотведения на данной территории, отметить места концентрации несанкционированной торговли, включить в дизайн-проект концепцию рекламного оформления. Предварительной датой следующего заседания назначено 15 мая.