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Происшествия
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сегодня, 11:00
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Пропавшего мужчину нашли в логу
Пенсионера искали сутки.
Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, родственники забеспокоились и обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Вчера волонтёры нашли пропавшего в логу возле дома на улице Звездной, 4/3.
Мужчину аккуратно подняли из лога и доставили в больницу.
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