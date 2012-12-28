Пропавшего мужчину нашли в логу

Пенсионера искали сутки.

Спасатели достали из Каменного лога 67-летнего мужчину, который пропал 6 июля.Как сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка, родственники забеспокоились и обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Вчера волонтёры нашли пропавшего в логу возле дома на улице Звездной, 4/3.Мужчину аккуратно подняли из лога и доставили в больницу.