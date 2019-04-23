Общество
11 минут назад
Герои истории о похоронах ребенка на собачьем кладбище «убили» его еще раз за 15 тысяч рублей
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За кулисами шоу: следователь СК РФ рассказал о том, как на Первом канале снимают трогательные истории.
Вчера GOROD48 рассказал о том, как в шоу Первого канала «Мужское/Женское» отметились мама и отчим похороненной на кладбище домашних животных полутораголдовалой девочки. Причем отметились далеко не с лучшей стороны: на следствии мать ребенка Татьяна Кикина и ее сожитель Владимир Мазур сообщили, что ребенок упал и погиб от удара о бетонный пол, после чего, испугавшись обвинения в убийстве, они похоронили ее на кладбище домашних животных. А на передаче на Первом канале мать девочки вдруг стала утверждает, что сожитель убил ее ребенка!
О том, что предшествовало телевизионному шоу и что было за кулисами самой передачи, GOROD48 рассказал следователь Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Игорь Литвинов, расследующий уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») в отношении Владимира Мазура.
- Как только история с похороненным на кладбище домашних животных ребенком стала широко известна, на ее героев тут же вышли авторы дневное шоу на Первом канале «Мужское/Женское». Вначале журналисты вышли через соцсети на Владимира Мазура, потом - на Татьяну Кикину, - говорит следователь.
GOROD48 уже отмечал, что мама погибшего ребенка и ее сожитель не отличаются хорошими мыслительными способностями, поэтому авторам телепередачи не составило труда ввести их в заблуждение. Так, за участие в съемках Мазуру пообещали хорошего столичного адвоката, 15 тысяч рублей гонорара и помощь сожительнице в возврате ее ребятишек (сейчас трое малолетних детей Кикиной находятся в одном из областных социальных учреждений). Кикиной посулили возврат детей, 15 тысяч рублей и ремонт квартиры, из которой многодетная семья съехала сразу же после скоропостижных похорон ребенка в одно из сел Липецкого района. Правда, Владимиру Мазуру все же хватило ума сказать, что он находится под подпиской о не выезде, на что приехавшая в Липецк съемочная группа заявила: ничего не бойся, мы же с Первого канала!
- Будучи в Липецке, московские журналисты попросили Мазура показать им место на кладбище домашних животных, где он закопал выскочившую из его рук мокрую после купания девочку. А его Кикиной было предложено рассказать на камеру, что ее сожитель умышленно убил ее дочь. Вначале женщина не хотела говорить ложь, но ей постоянно говорили о деньгах, ремонте квартиры, помощи в возврате детей. И она сдалась. Кикина даже показала место захоронения дочери, хотя на нем ни разу не была - ей его указали журналисты, - говорит Игорь Литвинов.
В Москву на передачу «Мужское/Женское» приехали Владимир Мазур с другом из села, который предоставил кров многодетной семье «беженцев», Татьяна Кикина с родной сестрой Екатериной, и даже соседка по подъезду, бывшая самогонщица, которая должна была рассказывать, какой плохой была эта семья. И в студии ложь была приумножена многократно.
- В студии участников шоу еще раз проинструктировали. Однако герои передачи не смогли усвоить роли, а потому сразу же стали путаться словах. Так, Кикина должна была рассказать, что сожитель убил ее ребенка, но как только она вышла на сцену, стала говорить то, что говорила на предварительном следствии. Кстати, телевизионщики узнали, что при жизни у ребенка, который потом погиб от падения на пол, была сломана в результате несчастного случая рука. И они велели Кикиной говорить, что руку девочке умышленно сломал отчим. А еще и ногу! И она сказала это на сцене, что возмутило Мазура. Он сказал, что знал о переломе руки, но никакого перелома ноги у малышки не было. И руку девочка сломала тогда, когда он и его сожительница ходили в магазин, что, кстати, подтвердили и их родственники, - рассказывает следователь.
Агрессивная массовка шоу стала, как говорится, наезжать на участников передачи. Те растерялись и стали говорить и то, что было, и то, чего не было. Так, проинструктированная журналистами Екатерина должна была выйти из-за кулис и с матюками наброситься на Мазура, обвинив его в убийстве. Но растерянная женщина вышла и рассказала все, как было. Правда, Екатерина добавила, что Мазур поколачивал ее сестру, но она сама того заслужила, так как пропивала с подругами «детские деньги», положенные ей выплаты.
- Полноценного шоу не получилось, так как его герои забыли розданные им слова и реплики, - резюмировал Игорь Литвинов.
А в конце шоу всех его липецких участников ждало фиаско. Ведущий передачи Александр Гордон сказал, что так как Владимир Мазур нарушил подписку о не выезде, сейчас в студию приедет полиция. И липчан из нее как ветром сдуло: они быстро сдали вещи, в которые их одели, и помчались на вокзалы, чтобы быстро уехать из Москвы.
- Как только Мазур приехал в Липецк, он со своим другом тут же явился в Следственный комитет и рассказал, что нарушил избранную ему меру пресечения. Впрочем, из-за незначительности инкриминируемого ему преступления меру пресечения ему было решено не изменять, ведь за исключением выезда в Москву обвиняемого можно называть примерным подследственным. Кстати, материалы уголовного дела не дают оснований считать его рассказ о смерти ребенка вымыслом, - сказал следователь.
О том, что предшествовало телевизионному шоу и что было за кулисами самой передачи, GOROD48 рассказал следователь Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Игорь Литвинов, расследующий уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») в отношении Владимира Мазура.
- Как только история с похороненным на кладбище домашних животных ребенком стала широко известна, на ее героев тут же вышли авторы дневное шоу на Первом канале «Мужское/Женское». Вначале журналисты вышли через соцсети на Владимира Мазура, потом - на Татьяну Кикину, - говорит следователь.
GOROD48 уже отмечал, что мама погибшего ребенка и ее сожитель не отличаются хорошими мыслительными способностями, поэтому авторам телепередачи не составило труда ввести их в заблуждение. Так, за участие в съемках Мазуру пообещали хорошего столичного адвоката, 15 тысяч рублей гонорара и помощь сожительнице в возврате ее ребятишек (сейчас трое малолетних детей Кикиной находятся в одном из областных социальных учреждений). Кикиной посулили возврат детей, 15 тысяч рублей и ремонт квартиры, из которой многодетная семья съехала сразу же после скоропостижных похорон ребенка в одно из сел Липецкого района. Правда, Владимиру Мазуру все же хватило ума сказать, что он находится под подпиской о не выезде, на что приехавшая в Липецк съемочная группа заявила: ничего не бойся, мы же с Первого канала!
- Будучи в Липецке, московские журналисты попросили Мазура показать им место на кладбище домашних животных, где он закопал выскочившую из его рук мокрую после купания девочку. А его Кикиной было предложено рассказать на камеру, что ее сожитель умышленно убил ее дочь. Вначале женщина не хотела говорить ложь, но ей постоянно говорили о деньгах, ремонте квартиры, помощи в возврате детей. И она сдалась. Кикина даже показала место захоронения дочери, хотя на нем ни разу не была - ей его указали журналисты, - говорит Игорь Литвинов.
В Москву на передачу «Мужское/Женское» приехали Владимир Мазур с другом из села, который предоставил кров многодетной семье «беженцев», Татьяна Кикина с родной сестрой Екатериной, и даже соседка по подъезду, бывшая самогонщица, которая должна была рассказывать, какой плохой была эта семья. И в студии ложь была приумножена многократно.
- В студии участников шоу еще раз проинструктировали. Однако герои передачи не смогли усвоить роли, а потому сразу же стали путаться словах. Так, Кикина должна была рассказать, что сожитель убил ее ребенка, но как только она вышла на сцену, стала говорить то, что говорила на предварительном следствии. Кстати, телевизионщики узнали, что при жизни у ребенка, который потом погиб от падения на пол, была сломана в результате несчастного случая рука. И они велели Кикиной говорить, что руку девочке умышленно сломал отчим. А еще и ногу! И она сказала это на сцене, что возмутило Мазура. Он сказал, что знал о переломе руки, но никакого перелома ноги у малышки не было. И руку девочка сломала тогда, когда он и его сожительница ходили в магазин, что, кстати, подтвердили и их родственники, - рассказывает следователь.
Агрессивная массовка шоу стала, как говорится, наезжать на участников передачи. Те растерялись и стали говорить и то, что было, и то, чего не было. Так, проинструктированная журналистами Екатерина должна была выйти из-за кулис и с матюками наброситься на Мазура, обвинив его в убийстве. Но растерянная женщина вышла и рассказала все, как было. Правда, Екатерина добавила, что Мазур поколачивал ее сестру, но она сама того заслужила, так как пропивала с подругами «детские деньги», положенные ей выплаты.
- Полноценного шоу не получилось, так как его герои забыли розданные им слова и реплики, - резюмировал Игорь Литвинов.
А в конце шоу всех его липецких участников ждало фиаско. Ведущий передачи Александр Гордон сказал, что так как Владимир Мазур нарушил подписку о не выезде, сейчас в студию приедет полиция. И липчан из нее как ветром сдуло: они быстро сдали вещи, в которые их одели, и помчались на вокзалы, чтобы быстро уехать из Москвы.
- Как только Мазур приехал в Липецк, он со своим другом тут же явился в Следственный комитет и рассказал, что нарушил избранную ему меру пресечения. Впрочем, из-за незначительности инкриминируемого ему преступления меру пресечения ему было решено не изменять, ведь за исключением выезда в Москву обвиняемого можно называть примерным подследственным. Кстати, материалы уголовного дела не дают оснований считать его рассказ о смерти ребенка вымыслом, - сказал следователь.
2 352
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матвей