«Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь!»

Из падающего лифта в Липецке чудом спаслись отец с сыном-школьником.

Вчера Липецк снова едва не стал известным на всю страну: в девятиэтажке на улице 40 лет Октября (район Сокола) сорвался с шестого этажа лифт, в котором находились 45-летний мужчина с 11-летним сыном.- В 21.30 мы вызвали лифт, чтобы подняться на наш шестой этаж. Мы сели в кабину, доехали до нужного нам этажа. Когда двери открылись, кабина вдруг задрожала и на сантиметров двадцать подалась вверх. Я тут же вытолкнул из лифта сына на площадку, после чего кабина с неимоверной скоростью пошла вверх. Каким-то чудом я успел пролезть в узкую щель между полом лифта и его дверью, больно ударившись при этом головой об откос. Когда я упал на бетонный пол, двери лифта резко схлопнулись, после чего я услышал внизу шахты оглушительный хлопок, похожий на взрыв снаряда. Я упал и потерял сознание.От этого рассказа взрослого человека по имени Игорь волосы встают дыбом.Нам удалось с разрешения бабушки 11-летнего мальчика (его отец сегодня - на работе) услышать его рассказ. После того, как камера была выключена, ребенок признался, что впал вчера вечером в истерику.- Папа сказал, что 23 апреля у нас теперь будет второй день рождения, - говорит Егор.… Сегодня в доме, где едва не случилась трагедия, крутились специалисты ООО «Сервисная лифтовая компания». Общения с GOROD48 они категорически избегали. Вернее, буквально убегали от корреспондента. Из отрывочных реплик следовало, что не случилось ничего страшного. Мол, говорить, что лифт упал, могут только обыватели, а специалисты то, что случилось, называют по другому.- Как?!- Без комментариев!Впрочем, с одним мастером удалось поговорить более обстоятельно. По его словам, этому дому 2008 года постройки достались изначально некачественные лифты. Некий завод в Москве, выпустил партию лифтов в количестве 14 штук и закрылся. Липецку из этой партии достались четыре лифта. И, по хорошему, их срочно нужно заменить на новые из-за несовершенства конструкции.Жители дома проклинают свои лифты, которые могут не работать месяцами.- Я живу в третьем подъезде на девятом этаже. Из-за того, что лифт у нас не работал зимой, я не могла катать своего ребенка на санках просто потому, что их всякий раз нужно было поднимать и спускать на руках. А на руках у меня - малыш, - жалуется Олеся Камынина.Итак, властям нужно срочно принимать меры по решению лифтовой проблемы этой девятиэтажки. А пока всем ее жильцам нужно уповать на Господа Бога. Ведь именно Он, как считает Игорь, отвел от него и его ребенка беду.- Недавно сломался мой нательный крест. Я отдал его на ремонт. Вчера крест спаяли и в 18.00 я надел его на шею перед тем, как вести сына в спортивную секцию. А в 21.30 мы едва не погибли, - рассказывает отец ребенка.- Скажу честно: беду отвел Господь. Меня из рухнувшего лифта вытолкнул Господь, это точно. Ведь все случилось буквально за секунду. Никакая моя собственная сноровка не помогла бы мне вначале спасти сына, а потом спастись самому. Замешкайся я на мгновение, и меня бы разорвало напополам между кабиной лифта и входом в него с этажа! - говорит счастливчик.