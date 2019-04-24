Общество

54 минуты назад

«Быханов сад» закроют 1 мая

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#Быханов сад #реконструкция
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«Быханов сад» закроют 1 мая

Началась реконструкция парка.

Как ранее и обещала администрация Липецка, сегодня, 24 апреля, началась реконструкция парка «Быханов сад». Сегодня днем в парке начали разбирать торговые киоски. 1 мая белгородский подрядчик планирует приступить к демонтажу покрытия дорожек, скамеек и урн. Фактически 1 мая парк закроется, аттракционы работать не будут. Пока в Липецк прибыли только пять специалистов из Белгорода, рабочие ищут место для своей бытовой площадки, осматривают фронт работ, уже приступили к демонтажу бордюров со стороны улицы Тельмана.


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 - У нас достаточно финансовых и человеческих ресурсов для реализации проекта в срок, - уверен инженер компании «Арбет» Владимир Рогозин. - Сначала мы демонтируем все старое, а потом начнем укладку покрытий. Все МАФы — скамьи, лавочки и прочая городская мебель — изготавливается в Белгороде, так что и с установкой новых объектов проблем не должно возникнуть.

За основу концепции нового «Быханова сада» была взята разработка казанского архитектурного бюро, она завоевала симпатии горожан на общественных обсуждениях и получила высокую оценку экспертов. В интернет-голосовании казанская концепция разделила лидерство с белгородским проектом. Кроме того, в окончательном проекте реконструкции учтут пожелания горожан и экспертов. Сейчас казанцы — авторы концепции — дорабатывают финальный вариант.

- В 18 часов в пятницу мы здесь, в парке, встретимся с горожанами, снова обсудим все детали. Потом поговорим с бизнесом о том, каким образом реализовать коммерческие площадки, доработаем идею фудкорта, - рассказала о планах и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина. - У центрального входа в парк будет разбит комфортабельный шатер. Здесь будет представлен планшет с макетами будущего парка. Также горожанам во весь период реконструкции парка будет доступна своеобразная книга жалоб и предложений. Липчане смогут оставлять свои пожелания и замечания, в том числе — по работе подрядчика. Так мы организуем своеобразный народный контроль.

Даже сегодня липчане высказывали свои пожелания. Так, одна из горожанок просила руководство парка предусмотреть предупреждения для вандалов, а также сохранить в парке белок. Молодежь же интересуется тем, платными или бесплатными будут спортивные объекты. К слову, именно под спорт планируется отдать павильон «Строитель». Его концепцию обсудят летом. Пока старое здание видят как будущие площадки для бадминтона и тенниса.

Парк разделят на 4 зоны: оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, экологического просвещения и тихого отдыха, коммерческую. 

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Парк миниатюр из «Быханова сада» съедет, аттракционы выставят вдоль улицы Тельмана. Все подробности реконструкции парка липчанам будут рассказывать волонтеры в майках «Я люблю Липецк», их можно встретить на парковых аллеях.

Реконструкцию парка ранее планировали завершить к 1 августа. Сейчас обозначен более комфортный для строителей срок — до конца лета. Проект финансируется за счет пожертвования Сбербанка — 127 млн рублей.



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#Быханов сад #реконструкция
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Комментарии (30)

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Фобос

1 минуту назад
НОВЫЙ ПЕРЛ от ЛИПЕЦКИХ СМИ ! Кто обнаружит ? "Областная власть пристально следит за качеством ремонта дорог. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил сотрудникам правильных управлений усилить претензионную работу и контроль за подрядчиками"
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Хи-хи

1 минуту назад
Складывается ощущеНие, ЧтоЙто вас не слышно было , когда "Гулевскийэндбэнд" уплотнял центр города застройками, испортившими жизнь тысячам граждан, когда разрушались здания детских садов и на их места впихивались многоэтажки, когда в неизвестном направлении пропали гранитные ступени и бордюры( из натурального гранита, а не сиграна). от нам погудеть по поводу Быханова Сада. Да его давно пора привести в надлежащий вид. А то уже и застройки пошли на территории.
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Ни в губеры ни в мэры

2 минуты назад
Нормальные непьющие, здоровые люди не пойдут. Потому что знают что это такое. Туда пойдёт либо алкаш-который ничего не боится и терять нечего. Либо дурак-который не понимает куда он попал-потому что не понимает.
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Рсдрп

4 минуты назад
Раненбург, и я о том же. Пусть тикают кто в мюнхен, кто в сингапур, кто в аул, кто в Магадан.
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Фобос

7 минут назад
Калдырь так я , с Памелой Андерсон , там познакомился , после ШАТО МАРГО , посидели на лавочках , поговорили за жизнь , взял ТЕЛЕФОНЧИК !
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Фобос

11 минут назад
двое из ТРОЙНЯШЕК , Белокопытова и Уваркина , проинспектировали начало СТРОЙКИ ! Где , ТРЕТЬЯ ?
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Прутся из бизнеса

11 минут назад
И думают здесь как там. Не-здесь не бизнес. Шаг влево-шаг вправо-и тюрьма. Они просто не поняли куда попали-эти лидеры России.
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Раненбург

11 минут назад
Рсдрп, Да с кем не говорил- все за прокат. Чужие люди не нужны Липецкой земле.
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Калдырь

13 минут назад
Фобосу, лупани пару литров паточного самогону, на следующий день белочки тебя посетят.
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Фобос

15 минут назад
КСТАТИ , а где , ТАРАКАНОВЕД Тарасов ? Его ИКСПЕРТНОЕ мнение , УЧИТЫВАЛИ ?
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