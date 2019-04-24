«Быханов сад» закроют 1 мая

Началась реконструкция парка.

Как ранее и обещала администрация Липецка, сегодня, 24 апреля, началась реконструкция парка «Быханов сад». Сегодня днем в парке начали разбирать торговые киоски. 1 мая белгородский подрядчик планирует приступить к демонтажу покрытия дорожек, скамеек и урн. Фактически 1 мая парк закроется, аттракционы работать не будут. Пока в Липецк прибыли только пять специалистов из Белгорода, рабочие ищут место для своей бытовой площадки, осматривают фронт работ, уже приступили к демонтажу бордюров со стороны улицы Тельмана.

















- У нас достаточно финансовых и человеческих ресурсов для реализации проекта в срок, - уверен инженер компании «Арбет» Владимир Рогозин. - Сначала мы демонтируем все старое, а потом начнем укладку покрытий. Все МАФы — скамьи, лавочки и прочая городская мебель — изготавливается в Белгороде, так что и с установкой новых объектов проблем не должно возникнуть.



За основу концепции нового «Быханова сада» была взята разработка казанского архитектурного бюро, она завоевала симпатии горожан на общественных обсуждениях и получила высокую оценку экспертов. В интернет-голосовании казанская концепция разделила лидерство с белгородским проектом. Кроме того, в окончательном проекте реконструкции учтут пожелания горожан и экспертов. Сейчас казанцы — авторы концепции — дорабатывают финальный вариант.



- В 18 часов в пятницу мы здесь, в парке, встретимся с горожанами, снова обсудим все детали. Потом поговорим с бизнесом о том, каким образом реализовать коммерческие площадки, доработаем идею фудкорта, - рассказала о планах и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина. - У центрального входа в парк будет разбит комфортабельный шатер. Здесь будет представлен планшет с макетами будущего парка. Также горожанам во весь период реконструкции парка будет доступна своеобразная книга жалоб и предложений. Липчане смогут оставлять свои пожелания и замечания, в том числе — по работе подрядчика. Так мы организуем своеобразный народный контроль.



Даже сегодня липчане высказывали свои пожелания. Так, одна из горожанок просила руководство парка предусмотреть предупреждения для вандалов, а также сохранить в парке белок. Молодежь же интересуется тем, платными или бесплатными будут спортивные объекты. К слову, именно под спорт планируется отдать павильон «Строитель». Его концепцию обсудят летом. Пока старое здание видят как будущие площадки для бадминтона и тенниса.



Парк разделят на 4 зоны: оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, экологического просвещения и тихого отдыха, коммерческую.

















Парк миниатюр из «Быханова сада» съедет, аттракционы выставят вдоль улицы Тельмана. Все подробности реконструкции парка липчанам будут рассказывать волонтеры в майках «Я люблю Липецк», их можно встретить на парковых аллеях.

Реконструкцию парка ранее планировали завершить к 1 августа. Сейчас обозначен более комфортный для строителей срок — до конца лета. Проект финансируется за счет пожертвования Сбербанка — 127 млн рублей.

