Общество
52 минуты назад
У липчанки изъяли двух малышей в то время, как она рожала третьего!
О рейде полиции и прокуратуры в ее квартиру роженица узнала, находясь в перинатальном центре.
Вчера прокуратура области сообщила о том, что в одной из квартир дома в Правобережном районе Липецка в ходе реагирования на звонок обеспокоенных липчан были обнаружены пьяный мужчина и двое голодных детей с с признаками истощения. Изъятых малышей, один из которых - инвалид, поместили в больницу для дальнейшего обследования и до решения суда об их будущем месте жизни.
Ситуация заинтересовала Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, которая желает понять, почему случилась эта история.
COROD48 выяснил, почему: в момент рейда полиции и прокуратуры мать этих двух детей рождала третьего! Дома ее не было потому, что 25-летняя женщина находилась в перинатальном центре.
- Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке, - сообщила GOROD48 начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка Ольга Селезнева.
По словам Ольги Селезневой, в 2017 году ее ведомство выходило с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но женщина опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.
- Возможно, решение районного суда и осталось бы в силе, но в областной суд не пришли представители поликлиники, которые, собственно, и инициировали процесс по лишению ее родительских прав. Медики видели, в каком плачевном состоянии находятся малолетние дети, но в областной суд не пришли. Зато там была мама этих детей, очень боевая женщина. Я помню, что она чуть не убила судебных приставов-исполнителей, которые приходили к ней в квартиру после решения суда первой инстанции! И эта женщина упросила судей областного суда дать ей еще один шанс, - говорит Ольга Селезнева.
Горе-мамаша живет на пособия и детские выплаты. Детей она по-своему любит, но, очевидно, будучи детдомовкой, не научена элементарным навыкам заботы о малышах.
Такие дети, как те, что были изъяты работниками прокуратуры у горе-матери, кстати, законом отнесены к безнадзорным. Такие неблагополучные семьи находятся на полицейском учете и на учтете в органах социальной защиты.
- Нам уже звонили из аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с вопросом: «Это вы изъяли детей из семьи?» Нет, не мы. Нас в эту историю не посвящали. Согласно 77-й статье Семейного кодекса РФ, мы можем вмешаться в ситуацию при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Тогда мы вправе немедленно отобрать ребенка у родителей. Однако немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта главы Липецка. Такого акта у нас не было, - говорит Ольга Селезнева.
Ольга Селезнева считает, что в России законодательно не прописан патронат над неблагополучными семьями. Поэтому детей из них изымают, а потом по искам прокуратуры горе-родителей лишают прав на их воспитание. При патронате же такие семьи получали бы необходимую помощь: западный опыт свидетельствует о большей пользе именно такого метода, а не лишения детей пусть плохих, но родителей.
Ситуация заинтересовала Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, которая желает понять, почему случилась эта история.
COROD48 выяснил, почему: в момент рейда полиции и прокуратуры мать этих двух детей рождала третьего! Дома ее не было потому, что 25-летняя женщина находилась в перинатальном центре.
- Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке, - сообщила GOROD48 начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка Ольга Селезнева.
По словам Ольги Селезневой, в 2017 году ее ведомство выходило с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но женщина опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.
- Возможно, решение районного суда и осталось бы в силе, но в областной суд не пришли представители поликлиники, которые, собственно, и инициировали процесс по лишению ее родительских прав. Медики видели, в каком плачевном состоянии находятся малолетние дети, но в областной суд не пришли. Зато там была мама этих детей, очень боевая женщина. Я помню, что она чуть не убила судебных приставов-исполнителей, которые приходили к ней в квартиру после решения суда первой инстанции! И эта женщина упросила судей областного суда дать ей еще один шанс, - говорит Ольга Селезнева.
Горе-мамаша живет на пособия и детские выплаты. Детей она по-своему любит, но, очевидно, будучи детдомовкой, не научена элементарным навыкам заботы о малышах.
Такие дети, как те, что были изъяты работниками прокуратуры у горе-матери, кстати, законом отнесены к безнадзорным. Такие неблагополучные семьи находятся на полицейском учете и на учтете в органах социальной защиты.
- Нам уже звонили из аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с вопросом: «Это вы изъяли детей из семьи?» Нет, не мы. Нас в эту историю не посвящали. Согласно 77-й статье Семейного кодекса РФ, мы можем вмешаться в ситуацию при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Тогда мы вправе немедленно отобрать ребенка у родителей. Однако немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта главы Липецка. Такого акта у нас не было, - говорит Ольга Селезнева.
Ольга Селезнева считает, что в России законодательно не прописан патронат над неблагополучными семьями. Поэтому детей из них изымают, а потом по искам прокуратуры горе-родителей лишают прав на их воспитание. При патронате же такие семьи получали бы необходимую помощь: западный опыт свидетельствует о большей пользе именно такого метода, а не лишения детей пусть плохих, но родителей.
клава
Стране нужны рабы и пушечное мясо
Она трахаться любит
Как еще этот пьяный мужик
гостья
Надежда
В 2017 году меры принимали
Н
Я
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