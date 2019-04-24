Общество

52 минуты назад

У липчанки изъяли двух малышей в то время, как она рожала третьего!

11 1561
#опека
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У липчанки изъяли двух малышей в то время, как она рожала третьего!

О рейде полиции и прокуратуры в ее квартиру роженица узнала, находясь в перинатальном центре.

Вчера прокуратура области сообщила о том, что в одной из квартир дома в Правобережном районе Липецка в ходе реагирования на звонок обеспокоенных липчан были обнаружены пьяный мужчина и двое голодных детей с с признаками истощения. Изъятых малышей, один из которых - инвалид, поместили в больницу для дальнейшего обследования и до решения суда об их будущем месте жизни.

Ситуация заинтересовала Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, которая желает понять, почему случилась эта история.

COROD48 выяснил, почему: в момент рейда полиции и прокуратуры мать этих двух детей рождала третьего! Дома ее не было потому, что 25-летняя женщина находилась в перинатальном центре.

- Мама уже трех детей - сирота. Она воспитывалась в детском доме. Все трое детей рождены ею не в браке, - сообщила GOROD48 начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка Ольга Селезнева.

По словам Ольги Селезневой, в 2017 году ее ведомство выходило с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но женщина опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.

- Возможно, решение районного суда и осталось бы в силе, но в областной суд не пришли представители поликлиники, которые, собственно, и инициировали процесс по лишению ее родительских прав. Медики видели, в каком плачевном состоянии находятся малолетние дети, но в областной суд не пришли. Зато там была мама этих детей, очень боевая женщина. Я помню, что она чуть не убила судебных приставов-исполнителей, которые приходили к ней в квартиру после решения суда первой инстанции! И эта женщина упросила судей областного суда дать ей еще один шанс, - говорит Ольга Селезнева.

Горе-мамаша живет на пособия и детские выплаты. Детей она по-своему любит, но, очевидно, будучи детдомовкой, не научена элементарным навыкам заботы о малышах.

Такие дети, как те, что были изъяты работниками прокуратуры у горе-матери, кстати, законом отнесены к безнадзорным. Такие неблагополучные семьи находятся на полицейском учете и на учтете в органах социальной защиты.

- Нам уже звонили из аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с вопросом: «Это вы изъяли детей из семьи?» Нет, не мы. Нас в эту историю не посвящали. Согласно 77-й статье Семейного кодекса РФ, мы можем вмешаться в ситуацию при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Тогда мы вправе немедленно отобрать ребенка у родителей. Однако немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта главы Липецка. Такого акта у нас не было, - говорит Ольга Селезнева.

Ольга Селезнева считает, что в России законодательно не прописан патронат над неблагополучными семьями. Поэтому детей из них изымают, а потом по искам прокуратуры горе-родителей лишают прав на их воспитание. При патронате же такие семьи получали бы необходимую помощь: западный опыт свидетельствует о большей пользе именно такого метода, а не лишения детей пусть плохих, но родителей.
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#опека
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Комментарии (11)

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клава

1 минуту назад
вот и подумайте: кто плодит себе подобных???? одни олигофрены и ограниченные люди...... а нормальные или не могут родить или ограничиваются одним-двумя детьми.......потому что думают головой, прежде чем родить, на что растить, кормить, учить ребенка.....
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Стране нужны рабы и пушечное мясо

1 минуту назад
э,
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Она трахаться любит

3 минуты назад
гостья, и детские пособия.Если бы детей любила,по другому жила ба.
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Как еще этот пьяный мужик

5 минут назад
Не побил,не убил этих детей,как у нас делают в городе некоторые сожители.Уже хорошо.
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гостья

6 минут назад
вчера столько комментариев и вроде писали, что мама не хорошего поведения, а она оказывается в роддоме. вы тогда хоть проверяйте информацию то. Может на самом деле она просто не зажиточная ,а наоборот любит детей и пытается как то их вырастить.
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Надежда

10 минут назад
Вот чем и кем надо заниматься госпоже Кураковой, а не грамоты вручать и Тарана подменять.
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В 2017 году меры принимали

12 минут назад
А в 2018 году где была опека с попечительством?
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Н

33 минуты назад
Пока есть дети - есть выплаты. Не будет детей, не станет выплат, так еще и алименты навешают. Дети-дошкольники живут одни пока мама рожает третьего. Мрак, конечно. Не знаю где этим детям будет лучше, но на самотек ситуацию отпускать нельзя. Так недалеко до трагедии.
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Я

35 минут назад
э, отвезитесь к мозгоправу, пусть вам мозги промоют.
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э

37 минут назад
отвезите эту самку в ветиринарную лечебницу пусть ее стерелизуют
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